Slovensko prodloužilo dvojí ceny nafty o měsíc, zrušilo limit při tankování

Slovensko o dalších 30 dnů prodlouží uplatňování dvojích cen nafty. Současně od pátku zruší stávající maximální limit 400 eur (9740 Kč) pro jedno tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom ve středu vláda, která tak potvrdila dřívější oznámení premiéra Roberta Fica.
Dvojí ceny nafty, které v praxi vedly k vyšším cenám tohoto paliva pro vozidla registrovaná v zahraničí, už kritizovala Evropská komise.
Zrušení objemových a finančních limitů při tankování už dříve požadovali slovenští dopravci. Platnost uvedeného vládního nařízení by bez jeho prodloužení skončila v pátek. Motoristé ale nadále budou moci tankovat naftu až na výjimky jen do palivové nádrže vozidla a do jednoho kanystru s objemem maximálně deset litrů.
„Rozhodnutí o dvojích cenách má smysl. Proto i do přípravy vládního nařízení toto ustanovení opět vložíme, aby ministerstvo financí mohlo jít touto cestou,“ uvedl Fico před rozhodnutím vlády o úpravě pravidel při maloobchodním prodeji nafty.
Cena nafty pro zahraniční auta na Slovensku je stanovena jako průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a Rakousku na základě údajů Evropské komise. V současnosti činí 2,003 eura (48,77 Kč) za litr. Na Slovensku v úvodu minulého týdne litr nafty stál v průměru 1,751 eura (42,63 Kč). Mezitím ale největší prodejce paliv v zemi, bratislavská rafinerie Slovnaft, naftu na svých čerpacích stanicích zdražil.
Cenová regulace se týká jen takzvané běžné nafty, nikoliv té prémiové. Podle komise je rozhodnutí Slovenska o dvojích cenách nafty diskriminačním opatřením, které porušuje unijní právo.
Regulaci při prodeji nafty zavedla Ficova vláda 19. března v reakci na takzvanou palivovou turistiku ze zahraničí. Po vypuknutí války na Blízkém východě paliva na Slovensku zdražovala méně než v jiných evropských zemích. To podle představitelů slovenské vlády vedlo k tomu, že polští řidiči začali hromadně tankovat naftu na Slovensku. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i další evropské země; například česká Poslanecká sněmovna v noci na středu schválila zákon, který vládě umožní regulovat ceny pohonných hmot pomocí cenového výměru.
K regulaci při prodeji nafty využila Bratislava stav ropné nouze, který slovenská vláda vyhlásila v únoru a po přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska. Některá omezení pak vláda ponechala v platnosti, byť bratislavská rafinerie Slovnaft už státu vrátila zapůjčenou ropu. Minulý týden Slovensko ale uvolnilo vývoz nafty ze země; k hlavním exportním trhům Slovnaftu patří Česko.
Slovnaft, který patří do maďarské skupiny MOL, začal mezitím dovážet ropu z Libye a Saudské Arábie ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Podle generálního ředitele Slovnaftu Gabriela Szabóa rafinerie už pracuje na téměř plný výkon; zpracovávání ropy podle něj ale ovlivňuje skutečnost, že podnik byl dlouhodobě nastavený na ruskou ropu. Technologické úpravy na možnost zpracovávat pouze neruskou surovinu hodlá Slovnaft dokončit v příštím roce.
S chorvatskou stranou podle Szabóa nadále nebyla uzavřena dohoda na testování maximální kapacity ropovodu Adria, kterým MOL dostává surovinu pro své rafinerie v Maďarsku a na Slovensku. Szabó uvedl, že maďarská rafinerie MOL po loňském požáru nadále funguje jen zhruba na poloviční výkon, což také znamená menší objem zpracovávané ropy. MOL rovněž tvrdí, provozovatel Adrie účtuje za přepravu ropy vysoké poplatky.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při úterní návštěvě Německa řekl, že ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna. Kyjev dříve tvrdil, že ropovod v lednu poškodil ruský útok při pokračující vojenské agresi. Bratislava a Budapešť pak tvrdily, že Ukrajina s obnovením tranzitu ropy otálí z politických důvodů.
Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele
Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka, podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška opětovně zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem. Oba vinu popírali. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed.
Nerudová se kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií obrátila na Evropskou komisi
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla ve středu Nerudová v ČT. České republice můžou hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz, dále upozornila.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních lodí
Hormuzským průlivem během posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních plavidel, přestože Írán hrozí útoky a snaží se omezit provoz v oblasti. Některé lodě kvůli riziku pluly s vypnutými transpondéry, zatímco Spojené státy mezitím zahájily blokádu íránských přístavů.
"Budujeme nejmodernější zdravotnictví." V Salvadoru bude léčit umělá inteligence
Salvadorský autoritářský prezident Nayib Bukele spouští další technologický experiment, tentokrát ve zdravotnictví. V úterý oznámil, že ve veřejném zdravotnictví bude mít velký podíl umělá inteligence (AI). Podle tohoto plánu bude AI vytvářet zdravotní záznamy či objedná laboratorní testy a v případě potřeby naplánuje virtuální nebo osobní schůzku s lékařem.
ŽIVĚ Rusové útočili na přístav v Oděské oblasti, zasáhli i civilní loď
Ruské drony v noci na dnešek zaútočily na přístav Izmajil v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny a poškodily loď plující pod panamskou vlajkou. Další dron zasáhl civilní obchodní plavidlo plující pod vlajkou Libérie.