Mrazy se projeví i v peněženkách. Češi museli loni začít víc topit

Češi loni zvýšili spotřebu tepla. Teplárny v České republice tak v loňském roce meziročně navýšily dodávky pro domácnosti o sedm až osm procent.
Rok 2025 byl totiž oproti předloňsku výrazně chladnější, loňská průměrná teplota v topném období 5,93 stupně Celsia byla o 1,5 stupně meziročně nižší. Vzrostl i počet dnů, kdy se topilo. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem se ovšem předchozí rok příliš nevymykal, informovalo Teplárenské sdružení.
„Spotřeba tepla v bytech sice meziročně stoupla o sedm až osm procent, ale po dvou výrazně teplých letech se fakticky jen vrátila na průměrnou úroveň. Pokud měly domácnosti správně nastavené zálohy na dlouhodobější průměr spotřeby tepla a nepřetápěly, neměly by se při vyúčtování dodávky tepla za rok 2025 setkat s výraznými nedoplatky,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení Jiří Vecka.
Zatímco oproti roku 2024 loni stoupla náročnost na vytápění o 15 procent, v porovnání s 15letým průměrem vzrostla jen nepatrně, a to o 1,7 procenta. Loni stoupl také počet dnů, kdy byly splněny podmínky pro vytápění. Loňských 246 dnů bylo o 27 více než v roce 2024.
Při porovnání jednotlivých měsíců byl loni meziročně teplejší leden (o 0,8 stupně) a prosinec (o 0,2 stupně). Naopak loňský únor byl o 6,7 stupně meziročně chladnější, nižší průměrné teploty byly i v březnu (o dva stupně), květnu (o 3,3 stupně) a říjnu (o 1,8 stupně).
V letošním roce část tepláren v Česku zdraží své dodávky o úroveň inflace, další část tuzemských tepláren naopak žádné zvyšování cen nechystá. Výjimkou bude několik menších tepláren, které kvůli nákupům emisních povolenek zvýší ceny až dvouciferně.
