Přeskočit na obsah
Benative
22. 1. Slavomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Mrazy se projeví i v peněženkách. Češi museli loni začít víc topit

ČTK

Češi loni zvýšili spotřebu tepla. Teplárny v České republice tak v loňském roce meziročně navýšily dodávky pro domácnosti o sedm až osm procent.

Topení
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Rok 2025 byl totiž oproti předloňsku výrazně chladnější, loňská průměrná teplota v topném období 5,93 stupně Celsia byla o 1,5 stupně meziročně nižší. Vzrostl i počet dnů, kdy se topilo. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem se ovšem předchozí rok příliš nevymykal, informovalo Teplárenské sdružení.

„Spotřeba tepla v bytech sice meziročně stoupla o sedm až osm procent, ale po dvou výrazně teplých letech se fakticky jen vrátila na průměrnou úroveň. Pokud měly domácnosti správně nastavené zálohy na dlouhodobější průměr spotřeby tepla a nepřetápěly, neměly by se při vyúčtování dodávky tepla za rok 2025 setkat s výraznými nedoplatky,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení Jiří Vecka.

Související

Zatímco oproti roku 2024 loni stoupla náročnost na vytápění o 15 procent, v porovnání s 15letým průměrem vzrostla jen nepatrně, a to o 1,7 procenta. Loni stoupl také počet dnů, kdy byly splněny podmínky pro vytápění. Loňských 246 dnů bylo o 27 více než v roce 2024.

Při porovnání jednotlivých měsíců byl loni meziročně teplejší leden (o 0,8 stupně) a prosinec (o 0,2 stupně). Naopak loňský únor byl o 6,7 stupně meziročně chladnější, nižší průměrné teploty byly i v březnu (o dva stupně), květnu (o 3,3 stupně) a říjnu (o 1,8 stupně).

Reklama
Reklama

V letošním roce část tepláren v Česku zdraží své dodávky o úroveň inflace, další část tuzemských tepláren naopak žádné zvyšování cen nechystá. Výjimkou bude několik menších tepláren, které kvůli nákupům emisních povolenek zvýší ceny až dvouciferně.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12

Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš

Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.

Reklama
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.

Reklama
Reklama
Reklama