Mrazivé počasí vyhnalo v Evropě ceny plynu nejvýš od srpna

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh překročila v pátek 35 eur (zhruba 850 korun) za megawatthodinu (MWh). Dostala se tak na nejvyšší úroveň od začátku loňského srpna. Za jejím růstem stojí vyhlídky na chladnější počasí a nižší produkce větrných elektráren, uvedla agentura Reuters.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce po 11:00 SEČ vykazovala nárůst o více než šest procent a pohybovala se v blízkosti 35,20 eura za MWh.
Ceny plynu v posledních dnech tlačí vzhůru i klesající zásoby a obavy o dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG). Zásobníky plynu v Evropské unii byly ve středu podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 52 procent. V České republice to bylo téměř 59 procent.
„Vzhledem k blížícímu se ochlazení v příštím týdnu vyvolávají klesající zásoby čím dál větší obavy. Existuje riziko, že evropské zásobníky budou na konci zimy naplněné z méně než 30 procent,“ uvedla v páteční zprávě společnost Mind Energy.
ŽIVĚPrezident Petr Pavel dorazil do Kyjeva, na ukrajinskou metropoli mezitím útočily ruské drony
Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. V pátek ráno přicestoval vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě, řekl český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově.
Soud zprostil Speychala obžaloby ve vedlejší kauze kolem ČKD Praha DIZ
Městský soud v Praze v pátek zprostil obžaloby z daňových úniků bývalého majitele strojírenské firmy ČKD Praha DIZ Petra Speychala. Dalších pět lidí uznal vinnými, kromě vězení jim uložil i peněžité tresty a zákazy činnosti. Obžalovaní vinu odmítli, rozsudek není pravomocný. Speychal je obžalovaný i v hlavní kauze kolem ČKD Praha DIZ, v té soud dosud nerozhodl.
Nejmladší šampion za 74 let. Chce být jako Štybar, drtí vlámštinu a sní o olympiádě
Kryštof Bažant dokázal to, co se v cyklokrosu nepovedlo ani Radomíru Šimůnkovi nebo Zdeňku Štybarovi. Národní šampionát elitní kategorie ovládl v pouhých 18 letech a jen potvrdil nálepku velkého talentu napříč disciplínami. Hned po promrzlém sobotním závodě mezi komíny a pecemi ve Vítkovicích vyrazil do Španělska.
ŽIVĚVenezuela propustila vězněného Čecha. Letí pro něj letadlo, oznámil Macinka
Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele, oznámil v pátek ráno ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Darmovzal byl propuštěn dnes v noci, je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu, uvedl Macinka. Česko pro něj do Venezuely posílá letadlo.
ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí
V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).