ČEZ se definitivně stává hegemonem na trhu s plynem díky akvizici od E.ON

Energetická skupina ČEZ definitivně převzala kompletní podíl distribuční společnosti Gas Distribution. Provozovatele plynárenské distribuční sítě na jihu Čech a v části Vysočiny společnost koupila od firmy E.ON. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v celém Česku s výjimkou Prahy.
Předloni ČEZ koupil distributora GasNet. V příštím roce firma plánuje distributory GasNet a Gas Distribution spojit. ČEZ o tom ve čtvrtek informoval ČTK. Cenu akvizice firmy nezveřejnily.
Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů s celkem 111 tisíc odběrnými místy. V roce 2024 společnost distribuovala 2,8 terawatthodiny (TWh) plynu. Skupina GasNet, kterou ČEZ vlastní od roku 2024, pokrývá 65.000 kilometrů plynovodů a obsluhuje asi 2,2 milionu odběrných míst. Je tak největším distributorem plynu v ČR. Loni distribuovala přes 63 TWh plynu. Distribuci plynu v Praze zajišťuje Pražská plynárenská.
Do doby, než se Gas Distribution plně začlení do skupiny GasNet, bude po přechodné období nadále fungovat jako samostatná společnost pod stávající obchodní značkou. Pro zákazníky i partnery se podle ČEZ nyní nic nemění. V platnosti tak zůstávají všechny uzavřené smlouvy i identifikační a platební údaje společnosti.
Důvodem rozšiřování pozice ČEZ na plynárenském trhu je podle společnosti budoucí role plynu pro zajištění energetické bezpečnosti České republiky. "Zásadní roli bude hrát při modernizaci teplárenství a také v případě zabezpečení stabilních dodávek elektřiny po ukončení činnosti uhelných elektráren.
ČEZ akvizicí Gas Distribution dále posiluje svou pozici v rámci plynové infrastruktury, která zahrnuje vedle distribuční společnosti GasNet také kapacitu ve stávajících i budovaných LNG terminálech a plynové a paroplynové zdroje na výrobu elektřiny a tepla," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet. "Nyní se můžeme soustředit na integraci společnosti a jejích zaměstnanců do GasNet. Gas Distribution disponuje týmem kvalifikovaných odborníků a specialistů a jejich schopnosti budeme v rámci modernizace české energetiky potřebovat," řekl generální ředitel GasNet Andrzej Martynek.
ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ za tři čtvrtletí loňského roku vydělal 21,5 miliardy Kč, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Výsledky za celý rok 2025 by měla firma zveřejnit v březnu.
ŽIVĚSněmovna hlasuje o důvěře Babišově vládě. Jednání trvalo rekordně dlouho
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.