Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstává pátá nejnižší

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zpomalil na 2,3 procenta z listopadového tempa 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat.
V České republice míra inflace zůstala na 1,8 procenta, a byla tak pátá nejnižší v EU. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu.
Nejnižší inflaci v EU v prosinci zaznamenal Kypr, kde se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,1 procenta. Nejvyšší inflaci naopak vykázalo Rumunsko, kde ceny vzrostly o 8,6 procenta.
Česká republika měla v prosinci podle údajů Eurostatu nadále nejnižší inflaci ze zemí Visegrádské skupiny (V4). V Polsku činila inflace 2,5 procenta, v Maďarsku se nacházela na 3,3 procenta a na Slovensku dosahovala 4,1 procenta.
Eurostat dnes rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v prosinci klesla na 1,9 procenta z listopadové hodnoty 2,1 procenta. Upřesnil tak svůj dřívější odhad, podle kterého prosincová inflace činila 2,0 procenta.
Data Českého statistického úřadu tento měsíc ukázala, že spotřebitelské ceny v České republice se v prosinci meziročně zvýšily o 2,1 procenta, což bylo stejným tempem jako v listopadu.
Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování
Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
"Što éto?" Český zadák předvedl v Rusku neskutečnou minelu, skóroval do vlastní brány
Tak to se nevidí. Český hokejista Libor Šulák si dal v ruské KHL neskutečný vlastní gól.
Růst cen nemovistostí bude pokračovat, potraviny ale nezdraží, shodli se experti
Prosincový vývoj výrobních cen naznačuje, že by letos neměly výrazně zdražovat potraviny ani průmyslové zboží. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK.
Springsteen přirovnal imigrační agenty ke gestapu. Věnoval píseň zastřelené Goodové
Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč Spojenými státy a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů zastřelil v Minneapolis.
Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná
Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.