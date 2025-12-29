Finanční situace se lepší, letošek hodnotí jako úspěšný víc než třetina Čechů

Finanční situace českých domácností se podle průzkumu čtvrtým rokem zlepšuje. Tento rok hodnotí jako finančně úspěšný 35 procent Čechů, což je o deset procentních bodů více než v roce 2022. Uskromnit se muselo 22 procent lidí, což je proti roku 2022 pokles sedm bodů.
Pravidelný průzkum uskutečnil poskytovatel půjček Provident Financial v prosinci mezi tisícovkou respondentů
Méně lidí se omezuje v běžných výdajích a výdajích na zábavu, sport a dovolenou, proti loňsku je to o pět bodů méně. Ve srovnání s rokem 2022 jde o pokles o 31 bodů. Na 55 procent stoupl podíl Čechů, kteří očekávají stejnou nebo lepší finanční situaci v příštím roce, což je o pět bodů více než v loňském roce.
Téměř 13 procent dotázaných uvedlo, že tento rok byl pro ně vyloženě finančně úspěšný a přebytečné peníze investovali, což je o osm bodů více ve srovnání s rokem 2022.
„Roste počet domácností, které si dávají stranou část příjmů, a mají tak vytvořenou rezervu na tři až šest měsíců. I když je tady stále velká skupina lidí, kteří si musejí utahovat opasky. Z našeho průzkumu vyplynulo, že jde o více než pětinu lidí, a dokonce čtvrtinu ve věku 36 až 53 let, což je stejné jako v loňském roce,“ uvedl analytik Provident Financial Petr Javůrek.
Výdaje na zábavu a volnočasové aktivity omezuje 33 procent Čechů, v loňském roce to bylo 36 procent lidí, v roce 2022 dokonce 47 procent. Také šetření na běžných výdajích kleslo z 57 procent v roce 2022 na 40 procent v letošním roce.
„Stejně jako v loňském roce si více než čtvrtina Čechů pravidelně odkládá peníze stranou, což je pozitivní signál a ukazuje to na odpovědné finanční uvažování domácností,“ upozornil Javůrek.
Více než čtvrtina lidí si zlepšila svoji finanční situaci tím, že si řekli o zvýšení mzdy nebo si našli lépe placenou práci nebo další úvazek. Pětina lidí se v případě potíží obrací na rodinu, důvěru v rodinu mají více ženy.
Výdaje na bydlení, rekonstrukce domácností a letní prázdniny nejvíce zatěžují domácí rozpočty Čechů. V loňském roce bylo největším finančním strašákem pro domácnosti vyúčtování energií, když 40 procent dotázaných uvedlo, že tento výdaj jim nejvíce zatíží finanční rozpočet. Letos jsou to nájem nebo hypotéka, což zmínilo 29 procent respondentů.
I v příštím roce budou výdaje spojené s bydlením pro domácnosti nejnáročnější. Devětadvaceti procentům z těch, kterým končí fixace, to významně ovlivní rozpočet.Také postoj k cenám potravin se během roku změnil. Proti loňskému roku lidé již tolik nemusí šetřit na nákupu potravin, o devět bodů méně jich šetří na množství nebo dražších variantách. Ve slevách také nakupuje o devět procentních bodů méně Čechů.
