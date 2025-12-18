Na saunu, vířivku i marihuanu. Experti varují před plošnou pomocí firmám i domácnostem

Poplatky za obnovitelné zdroje od příštího roku lidé a firmy už na svých účtech za energie neuvidí. Začne je za ně platit stát. Nová vláda o tom rozhodla hned na svém prvním zasedání. Podle některých to ale znamená, že později mohou elektřina i plyn začít zdražovat rychleji než dosud.
Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš označil rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše (ANO) za „takticky pochopitelné“, vzhledem k tomu, jak masivně chce dotovat ceny energií vláda v sousedním Německu.
„Chápu, že je rozumné tu hru dorovnat,“ konstatoval Bureš. „Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje dlouhodobě ale situaci s drahým energiemi neřeší,“ varuje Bureš.
Státní rozpočet vyjde tento plán v příštím roce na 17 miliard a stát tak celkově za podporu obnovitelných zdrojů zaplatí už 41 miliard korun za jediný rok.
Domácnostem by opatření mělo regulovanou část energií oproti letošku snížit o více než 15 procent, firmám ještě výrazněji.
Opatření měla vláda lépe zacílit
„Já třeba tímhle rozhodnutím v mé domácnosti ušetřím ročně 1121 korun, a rozhodně to nepotřebuji,“ poznamenal ekonom a jednatel společnosti Capitalinked.com Radim Dohnal.
„Pokud nová vláda tvrdí, že se tři roky na vládnutí připravovala, tak zároveň mohla připravit i to, že sníží ty poplatky jen někomu a opatření zacílí,“ namítá Dohnal.
Například energeticky náročných firem je podle něj v Česku do stovky a zacílení by se zvládlo připravit.
Stát ale nakonec pomůže i výrazně ziskovým společnostem nebo vysokopříjmovým domácnostem.
Příspěvek na vířivku, saunu nebo pěstírnu
„Ta úleva míří i na lidi, kteří běžně používají saunu, vířivku nebo pěstírnu marihuany. A nyní budou mít ještě menší motiv svoji spotřebu snižovat obecně nebo alespoň v hodinách, kdy je elektřina drahá,“ tvrdí Dohnal.
„Když už bych poplatek za obnovitelné zdroje rušil, pak bych to doplnil o podmínku, že by ti lidé měli mít zároveň nějakou úsporu na elektřině nebo plynu, zkrátka na spotřebě. Nebo by museli přejít na tarif, kdy jsou silně motivováni ke spotřebě v době levné elektřiny, tedy v létě přes den a v zimě v noci,“ domnívá se Dohnal.
Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň podobně jako Radim Dohnal varuje, že díky nižší ceně domácnosti ztratí motivaci s energiemi šetřit. A naopak ji budou spotřebovávat o něco více.
Data totiž ukazují, že při rostoucí ceně spotřeba energií poklesne a naopak, připomíná Bartoň.
Kde energii vzít?
„Když teď budeme muset vyrobit více energie, protože vláda ji lidem bude dotovat, a lidé tak nebudou brát v potaz její plnou cenu, tak odkud se ta extra energie vezme?“ ptá se Bartoň.
Jaderné elektrárny jedou na plný výkon a produkci podle Bartoně nezvýší ani sluneční nebo například větrné zdroje
„Jediní, kdo mohou dodat tu extra energii, jsou uhelné elektrárny, případně plynové. Takže kvůli vládní dotaci zaplatíme nakonec více na emisních povolenkách, protože se budeme o své spotřebě rozhodovat podle pokřivené ceny a budeme se méně snažit vyhnout se vysokým cenám,“ konstatuje Petr Bartoň.
Jinými slovy vyšší spotřeba dražší energie, která pochází z uhelných elektráren zatížených emisními povolenkami, by mohla vyústit v o něco rychleji rostoucí ceny.
Opatření může zadlužit stát
„Třešinkou na dortu pak zůstává ten negativní následek, že vláda si na tu dotaci bude muset půjčit, sama žádné peníze nemá, a stávající rozpočet už rozdává maximum, co může, aniž by zvýšil daně, což také vláda odmítá,“ doplňuje ekonom, který zároveň označil za lež, že Česko má jedny z nejdražších cen energií, což jako důvod zavedení zmíněného opatření uvedla nová vláda.
Podle srovnatelných dat Eurostatu při jednotné metodice ty nejvyšší ceny elektřiny platí jen jeden úzký typ českých domácností, ne firem, a to ty, které spotřebovávají elektřiny nejméně, tvrdí Bartoň. „A jen při přepočtu na kupní sílu,“ podotýká.
„Český průmysl naopak platí až 14. nejvyšší ceny v Evropské unii, a je tedy v té levnější polovině 27 členských zemí. To neznamená, že levnější energie mu nepomůže. Samozřejmě že pomůže. Ale je to krok zaváděný skrze použití nepravdy,“ uzavírá ekonom Petr Bartoň.
Peníze použité na plošné odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje budou podle ekonomů chybět jinde. Například na investicích do energetické infrastruktury, které Česko akutně potřebuje.
I kvůli zanedbaným investicím do modernizace sítí, aby infrastruktura zvládla rostoucí potřebu energií, šla cena elektřiny a plynu v Česku rychle nahoru.
Plánování není komunismus – co a kde se bude v Praze stavět?
Sedmnáct let trvalo, než se začaly stavět nové bytové domy na někdejším Nákladovém nádraží Žižkov. S novým Metropolitním plánem by se to už stát nemělo. Bude jasné, kde se v Praze bude stavět a jak. Především na plochách bývalých nádraží a průmyslových podniků se uvolní prostor pro 350 000 bytů. Tak popisuje změnu náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.
Brusel ochromily traktory, farmáři se bouří proti EU. Dorazí i z Česka
Tisíce farmářů vyšly ve čtvrtek do ulic Bruselu na protest proti změnám ve společné zemědělské politice Evropské unie a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což narušilo dopravu v belgickém hlavním městě. Do protestů by se měly zapojit také až dvě stovky zemědělců z Česka a Slovenska.
ŽIVĚ"Neodejdeme, dokud nevyřešíme peníze pro Ukrajinu." V Bruselu začal klíčový summit EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek před začátkem summitu EU prohlásila, že neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil i šéf Evropské rady António Costa. "Zcela podporuji Belgii," dodala von der Leyenová. Belgický premiér Bart De Wever předtím řekl, že požaduje, aby celá EU nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
Vlak na Srí Lance smetla tsunami. Z Královny moře se stala největší železniční rakev
Měla to být idylická sváteční neděle. 26. prosince 2004 stovky lidí mířily vlakem na rodinné oslavy nebo za odpočinkem k oceánu. Nikdo to ráno netušil, že pro mnohé z nich to bude poslední jízda v životě. Expres s názvem „Královna moře“ smetla vlna tsunami a proměnila ho v kovovou past, ve které zahynulo přes 1700 lidí.