Problémové Boeingy 737 MAX se zřejmě už brzy vrátí na nebe. Moc si však nezalétají

Problémové letouny Boeing 737 MAX 8, které stojí za dvěma tragickými nehodami, prošly dostatečnými úpravami a jsou dostatečně bezpečné na to, aby se mohly vrátit zpět do vzdušeného prostoru. Pro agenturu Bloomberg to v pátek uvedl výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky. Stroje jsou uzemněny od loňského března.

EASA je klíčový regulátor odvětví letecké dopravy v Evropě. Právě tato agentura loni na jaře vydala pokyn, kterým aerolinkám nařídila, aby stroje MAX kvůli obavám o bezpečnost okamžitě odstavily. Související "To letadlo navrhli klauni." Interní zprávy Boeingu odhalily kritiku strojů 737 MAX Po více než roce a půl, kdy letouny tohoto typu prošly řadou oprav, je chce evropská agentura znovu uvést do provozu. Stát by se tak mohlo ještě do konce tohoto roku. "Naše analýza ukazuje, že je to bezpečné a že dosažená úroveň bezpečnosti je pro nás dostatečně vysoká," uvedl Ky v rozhovoru s agenturou Bloomberg. EASA v současné době po zářijových zkušebních letech provádí závěrečnou kontrolu dokumentů. Návrh směrnice o letové způsobilosti stroje by měla vydat v listopadu. Pak bude následovat měsíc veřejného připomínkování a úprava dotčeného softwaru. Evropský regulátor ji nejprve žádá u větší verze MAX 10 před jejím uvedením do provozu v roce 2022. Posléze dojde k úpravě také u ostatních verzí stroje. Boeing minulý rok v polovině března v důsledku nehod pozastavil dodávky těchto letounů zákazníkům. K první havárii došlo v říjnu 2018, kdy se letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky zřítilo krátce po startu z letiště v Jakartě. Neštěstí nikdo nepřežil. Další stroj havaroval loni 10. března krátce po startu z etiopské Addis Abeby. Na palubě boeingu společnosti Ethiopian Airlines cestovalo 157 lidí, ani tento pád letounu nikdo nepřežil. Související Některé aerolinky stále nevrací peníze za zrušené lety. Zneužívají "nouzové" vouchery Ve dvou zmíněných nehodách sehrál klíčovou roli software stabilizačního systému MCAS. Automatický bezpečnostní systém kvůli vadnému senzoru tehdy opakovaně poslal stroj prudce dolů a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu. Americký výrobce letadel loni v květnu připustil, že o softwarovém problému věděl zhruba rok, ale neinformoval o něm aerolinky ani regulační orgány. V prohlášení firma trvala na tom, že tento problém nepředstavuje bezpečnostní riziko. Návrat na nebe v době pandemie Přerušení provozu letounů 737 MAX se negativně odrazilo na hospodářských výsledcích Boeingu, finanční ztráty pak ještě umocnila koronavirová krize. Regulátoři tak vrací tyto stroje do hry v době, kdy je letecká doprava po celém světě už několik měsíců ochromena pandemií. Toho si všímá například hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. " 'Maxy' se sice mohou na evropské nebe vrátit ještě před koncem letošního roku, otázkou však je, zda budou mít pro koho létat. Evropa je z globálního hlediska obzvláště citelně zasažena druhou vlny koronovirové pandemie, takže hrozí, že masivní útlum letecké dopravy na starém kontinentu jen tak neskončí," poznamenal Kovanda. Data Eurostatu ukazují propad počtu cestujících v letecké dopravě ve 2. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím loni ve vybraných státech EU. | Foto: Evropský statistický úřad (Eurostat) Data za Česko nemá Eurostat k dispozici. Co se týče pražského letiště, tak například v srpnu tu provoz vzrostl oproti červenci o 39 procent více. Meziročně jde však o pokles o 82,6 procenta. V létě se sice letectví na chvíli znovu probudilo, od podzimu s druhou vlnou nákazy ale řada evropských dopravců opět dočasně omezuje nebo ruší některé linky. Související Největší letištní terminál na světě: Jak po roce funguje "Mořská hvězdice" od Hadid 30 fotografií Návrat boeingů, s kterými létala mimo jiné i česká skupina Smartwings a několik jich tak vyčkává na pražském ruzyňském letišti, do provozu ještě posuzuje americký Federální úřad pro letectví (FAA) a kanadský regulační úřad Transport Canada (TC). Schválení ze strany agentury EASA je pro celosvětovou podporu letadla vnímáno jako klíčové. Americký regulátor FAA totiž ztratil kvůli potížím s letadlem 737 MAX na prestiži jako lídr v oblasti bezpečnosti leteckého provozu, poznamenala agentura Bloomberg. Současně to není ani měsíc od chvíle, kdy jeden ze zaměstnanců společnosti Boeing vyzval úřad FAA k důkladnějším úpravám letadla. Ty navržené totiž podle informátora opomíjejí několik rizik, která byla zjištěna po haváriích. Video: Podívejte se na animaci agentury Reuters z loňského března, která ukazuje, jak mohly vypadat havárie Boeingu 737 MAX společností Ethiopian Airlines a Lion Air 1:05 Animace agentury Reuters ukazuje, jak podle posledních informací mohly vypadat havárie Boeingu 737 MAX společností Ethiopian Airlines a Lion Air. | Video: Reuters