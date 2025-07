Na západě Indie se zřítila část obřího mostu, zemřelo nejméně osm lidí

Nejméně osm lidí zemřelo a deset dalších utrpělo zranění poté, co se na západě Indie ve státu Gudžarát zřítila část 40letého mostu. Informují o tom indická média.

Zřícený most na západě Indie. | Foto: Reuters

Most se podle svědků zřítil okolo 7:30 místního času (4:00 SELČ). Do řeky podle nich spadlo osobní vozidlo, nákladní auto a dodávka, které po mostě projížděly, napsal web Times of India. Na záběrech je také vidět, že jeden z nákladních vozů stojí na okraji spadlé části.

"Záchranné operace stále pokračují. Podílejí se na nich týmy z obou (sousedících) okresů," citoval list zástupce okresu Ánand.

Úřady podle webu uvedly, že záchranáři zatím vyzvedli tři těla a čtyři přeživší, zástupce hasičů mluvil o deseti zachráněných. Server The New Indian Express naopak informuje o devíti mrtvých a pěti zachráněných.

Most, který je starý 40 let a který místní podle serveru několikrát žádali opravit, se nachází asi 20 kilometrů východně od města Vádódara.