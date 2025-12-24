Papež kritizoval na Štědrý večer pokřivenou ekonomiku, která mění lidi ve zboží

Papež Lev XIV. při mši na Štědrý večer kritizoval pokřivené hospodářství, které mění lidi ve zboží. V proslovu ve Vatikánu vzpomněl také význam Vánoc pro katolíky a křesťany - že bůh se prostřednictvím narození Ježíše stal člověkem. Pro Lva XIV. jsou letošní Vánoce první, které tráví v čele katolické církve.
Ve své homilii papež připomněl příběh z evangelia podle Lukáše o tom, že anděl oznámil pastýřům narození Ježíše v jeslích v Betlémě. "V dítěti Ježíši dává bůh světu nový život - ten svůj," uvedl papež. Zdůraznil tak hlavní poselství Vánoc, tedy příchod Ježíše, kterého křesťané považují za syna jejich boha.
"Zatímco pokřivená ekonomika podněcuje k zacházení s lidmi jako se zbožím, Bůh se stal nám podobný a tím odhalil nekonečnou důstojnost všech osob," uvedl dále papež. Lev XIV. pak citoval svého předchůdce papeže Františka, který tvrdil, že Vánoce mají oživit "dar a závazek přinést naději tam, kde byla zmařena".
Papež již v úterý vyzval světové mocnosti, aby zastavily na Vánoce ozbrojené boje. Ve čtvrtek v poledne přednese ve Vatikánu své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi).
Alžírský parlament přijal zákon, který činí z francouzského kolonialismu zločin
Alžírský parlament ve středu jednomyslně přijal zákon, který definuje francouzský kolonialismus z let 1830 až 1962 jako zločin. Alžír také požaduje po Paříži oficiální omluvu, což je podle agentury AFP požadavek, který by mohl zhoršit už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Francouzská diplomacie označila schválení zákona za jasně nepřátelskou iniciativu.
Ministerstvo nestihlo včas zveřejnit dokumenty k Epsteinovi. Je jich milion, brání se
Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že prověřuje zhruba milion dokumentů, které by mohly souviset s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Napsaly to ve středu večer agentury Reuters a AP.
Štědrovečerní pohádka se drží při zdi. Navzdory názvu záhadná ani strašidelná není
Zápletka vánoční pohádky Záhada strašidelného zámku je vystavěna na prolínání kouzelného a reálného světa. V příběhu plném falešných čar a kejklí se nakonec tím největším kouzlem stává opravdová láska.
Zabili jsme v Gaze finančníka Hamásu, oznámila izraelská armáda
Izraelská armáda ve středu oznámila, že při útoku 13. prosince zabila v Pásmu Gazy významného člena teroristického hnutí Hamás Abdal Haje Zakúta, zodpovědného za finanční operace. Napsala to agentura AFP s tím, že Zakút zahynul při stejném úderu, při kterém armáda zabila druhého nejvýše postaveného velitele Hamásu Ráida Saada.