"Zpátečka" guvernéra ČNB. Na výroční bankovce Michlova podobizna nebude

"O tom jsem dnes rozhodl, netradičně jsem do toho zasáhl. Nepovažuji za vhodné, aby tam moje podobizna byla. Nechci, aby moje hlava hyzdila naše bankovky, které jsou skvělé," uvedl Michl. Vznik návrhu se svojí podobiznou vysvětlil Michl tak, že návrhy nechává na odbornících.
Podle původního plánu měl být na bankovce vedle velkého portrétu Tomáše Garrigua Masaryka první československý prezident schovaný ještě v holografické mikrografice. Spolu s ním měl být v hologramu Michlův mikroportrét.
"Mimo monarchie se tohle nedělá," uvedl například pro server Seznam Zprávy k vyobrazení Michla jako žijícího představitele státu bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma.
"Jaká je, proboha, historická paralela mezi Masarykem a Michlem? Co mají tyto dvě osoby společného kromě 'M' v začátku jména? To se fakt v bankovní radě nenašel nikdo, kdo by se téhle papalášské nehoráznosti vzepřel?" dotázal se na síti X bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.
Bankovka, která bude platná i v běžném obchodním styku, ponese jako první české platidlo holografický přítisk, uvedla ČNB ve středu v tiskové zprávě. Lidé si bankovku budou moct pořídit v příštím roce, přesný termín vydání zatím centrální banka nestanovila.
Přítisk na připravované pětitisícikoruně bude na lícní straně bankovky pod vyznačením nominální hodnoty. Jeho součástí bude speciální logo ke 100. výročí vzniku NBČ, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera.
Podrobnosti k vydání bankovky, jako přesný termín a objem emise, zveřejní ČNB později. Předběžně vydání pětitisícikoruny plánuje na přelom března a dubna, na kdy připadá výročí ustavující valné hromady NBČ a prvního jednání bankovní rady.
Bankovka bude v prodeji na pokladnách ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a v Ostravě, kde ji budou moci zájemci vyměnit za jiné bankovky a mince v hodnotě 5000 korun. Prodej předchozích speciálních bankovek s přítiskem provázel velký zájem veřejnosti, před pobočkami ČNB se tvořily dlouhé fronty.