Chorvatské restaurace zdražují. Daň, která klesla po startu EET, se vrací na původní výši

Vláda letos zvýšila DPH v pohostinství na 25 procent. Některé restaurace a kavárny už zdražily, jiné se na to teprve chystají. Podnikatelé se bojí, že turisté budou častěji chodit do supermarketů, které prodávají už hotová jídla.

Záhřeb/Praha - Na Jadranu stoupají před létem nejen teploty, ale také ceny. Chorvatská vláda letos zvýšila DPH v pohostinství na 25 procent a některé restaurace a kavárny už stačily zdražit. Další se na to chystají.

Majitelé čekají na Velikonoce, které do turisticky oblíbené země přinesou první nápor návštěvníků. Šálek espressa tu dříve vyšel nejčastěji na sedm kun, nyní to bude už osm kun, tedy zhruba 30 korun, upozorňuje chorvatský deník Jutarnji list.

V polovině loňského října se v zemi dostala k moci vláda Andreje Plenkoviče z konzervativního Chorvatského demokratického společenství. Jednou z prvních změn, které se jí podařilo prosadit, je i reforma daní. Ta měla především zjednodušit dřívější systém, na který si podnikatelé dlouhodobě stěžovali.

Vláda ale současně zvedla i sazbu DPH v pohostinství, kterou v posledních letech měnila hned několikrát. Se změnami začala v roce 2013, kdy zavedla elektronickou evidenci tržeb, jež později inspirovala i Česko. Tehdy sazbu nejprve snížila z 25 na 10 procent, o rok později ale opět přidala a zvedla ji o tři procenta. Ani tato výše DPH se ale neudržela dlouho - v rámci reformy ji nyní vláda vrátila na původních 25 procent.

Rekordní sezóna?

Razantní zvýšení se neobešlo bez protestů tamních restauratérů. Ti se obávají, že vyšší ceny odradí nejen domácí hosty, ale hlavně zahraniční turisty. Podnikatelé upozorňují, že jiné středomořské země jako třeba Itálie mají DPH v pohostinství mnohem nižší než Chorvatsko. Například ve Španělsku dělá deset procent.

"Ceny jsme ještě nezvýšili, ale budeme to muset udělat brzy. Jinak bych musel propustit jednoho až dva číšníky. Myslím, že se zvýšením cen jsme se už tak opozdili," řekl chorvatským médiím Denis Bimbašić, který v Pule provozuje kavárnu Uliks.

Chorvatsko letos vyhlíží rekordní turistickou sezonu. Restauratéři se ale obávají, že ani ta nedokáže vyvážit vyšší ceny.

Raději půjdou do supermarketu

"Útrata v restauracích a hospodách nebude větší, protože turisté budou častěji chodit do supermarketů, které prodávají už hotová jídla. Turista si v supermarketu raději koupí už pečené kuře a basu piva, protože ho to vyjde levněji než jíst v restauracích, které teď ještě zvyšují ceny," postěžoval si pro Jutarnji list Dušan Černjul, který má u Puly restauraci Vela Nera. Ten navrhuje, aby se zkrátila otevírací doba v supermarketech, které jsou často otevřené až do 23 hodin.

V posledních letech zažívá Chorvatsko turistický rozkvět. Navyšují se investice do cestovního ruchu a podél pobřeží rostou nové a nové hotely. Turisté do země stále častěji vyrážejí nejen za mořem, ale hledají tu také filmová místa. V Chorvatsku se natáčel třeba seriál Hra o trůny nebo nová série o apačském náčelníkovi Vinnetouovi.

Země těží i z nestabilní situace v severní Africe a v Turecku, což mnohé návštěvníky od cest do těchto zemí odrazuje. Raději hledají bezpečnější destinace, jako jsou vedle Chorvatska třeba Portugalsko nebo Španělsko.

Chorvatská vláda očekává, že i letos se jí podaří překonat rekord v počtu návštěvníků. Loni do Chorvatska přijelo 16,3 milionu turistů - nejvíce Němců a Rakušanů. Čechů dorazilo 828 tisíc, což je meziroční skok o 15 procent.

Jedním z prvních ukazatelů, které by mohly napovědět, jaká bude letošní turistická sezona, jsou Velikonoce. "Měli bychom zaznamenat dvojciferný růst v počtu návštěvníků. Odhadem by mělo jít o více než 20 procent," prohlásil nedávno chorvatský ministr pro cestovní ruch Gari Cappelli.

autor: Simone Radačičová

