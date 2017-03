Kam jezdí Češi na dovolenou? Chorvatsko se vrátilo před Slovensko, je nejoblíbenější

před 59 minutami

Do Chorvatsko loni vyjelo za odpočinkem 828 000 Čechů, meziročně zájem o tuto zemi vzrostl o 14 procent a Chorvatsko je tak opět nejžádanější dovolenkovou zemí. Ukazují to data Českého statistického úřadu.

Praha - Nejoblíbenější zahraniční destinací českých turistů se loni po roční odmlce stalo znovu Chorvatsko, kam vyjelo 828 000 Čechů. Počet českých návštěvníků, nocujících delší dobu, se tam meziročně zvýšil o 14 procent. Zájem o Slovensko se snížil o třetinu, vyjelo tam 555 000 českých turistů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Posledních zhruba 20 let vévodilo žebříčku Chorvatsko, loni však na Slovensko vyjelo meziročně o tři čtvrtiny návštěvníků víc, takže se dostalo na pomyslnou první příčku. "Tyto dvě destinace se budou neustále prát o prvenství," okomentoval místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Loni vyjelo na delší pobyt do zahraničí 4,28 milionu českých turistů, meziročně o 1,6 procenta více. Převážná většina (3,88 milionu) cest byla po Evropě. Třetí nejoblíbenější zemí Čechů byla Itálie s 552 000 návštěvníky, do Rakouska se vydalo 373 000 lidí, do Řecka pak 265 000.

"Největší nárůst do budoucna očekáváme u Bulharska, které je stále populárnější především u nižších cenových hladin. Strašně složité je odpovídat na to, jak to bude s Tureckem, protože tam obrovskou roli hraje politika," dodal Papež. Procentuální nárůst asociace letos očekává u zemí, kam se otevírají nové letecké linky, například do Skandinávie nebo na Island.

Průměrné výdaje na jednu delší cestu loni po třech letech snižování vzrostly o devět procent na 13 627 korun na osobu a pobyt. Průměrná doba přenocování se zvýšila na 8,2 dne, předloni to bylo 7,7 dne.

Na služební cestu do zahraničí se loni vydalo 475 000 lidí, meziročně o 15 procent více. Více než čtvrtina z nich zamířila do Německa.

autor: ČTK

Související články