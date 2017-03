Kdy nakoupit eura na dovolenou? Po třech letech přichází změna

před 32 minutami

Nákup eur na dovolenou bude letos trochu jako ruleta. Už na začátku dubna totiž mohou skončit měnové intervence České národní banky, které uměle oslabovaly kurz koruny. Česká měna by pak měla opět posilovat. Krátce po ukončení intervencí však může také chvilkově oslabit s tím, jak se spekulanti budou snažit české měny zbavovat.

Praha - Více než tři roky si lidé nemohli koupit euro za méně než 27 korun. S posledním dnem letošního března ale vyprší takzvaný tvrdý závazek České národní banky - tedy slib, že před koncem prvního čtvrtletí nepřestane měnu uměle oslabovat. Neznamená to sice, že ČNB okamžitě ukončí intervence, přesto by koruna mohla už brzy opět začít posilovat.

Krátce po ukončení intervencí však může také chvilkově oslabit s tím, jak se spekulanti budou snažit české měny zbavovat. Období výrazných pohybů kurzu může podle analytiků trvat i několik měsíců, pokud ČNB na trhu nezasáhne. "Nákup eur na dovolenou bude letos trochu jako ruleta," říká například Michal Brožka, investiční stratég Raiffeisenbank.

Ušetřit lze stokoruny, ale…

Analytici radí nesnažit se kvůli dovolené příliš spekulovat na kurz měny. Kdo chce trávit letošní léto u moře, měl by podle nich s nákupem eur počkat, než je bude skutečně potřebovat, a příliš se kurzem v předstihu nezabývat.

"Za spekulace mohou být odměnou v lepším případě stokoruny. Pokud to člověka baví, měl by počkat na konec intervencí v naději na lepší kurz. Musí si být ale vědom rizika nečekaného oslabení," říká Brožka.

Konzervativnější lidé by měli zvážit nákup eur už teď, nebo zvolit zlatou střední cestu a vyměnit půlku peněz hned a půlku později. Citelnější zlevnění při nákupu eura před prázdninami analytici nečekají. Posílení koruny v nejbližších měsících bude podle nich malé, pokud vůbec nastane.

"Kdo se chce naopak vyhnout riziku oslabení koruny, zvlášť pokud odjíždí v červenci, měl by zvážit nákup deviz ještě před ukončením intervencí. Jinak bude muset sledovat denně kurzovní lístek a reagovat na aktuální vývoj," radí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

"Ti, kteří vyrazí v létě do zahraničí po vlastní ose, mohou určité zlevnění zahraničních cen přepočtené na koruny očekávat. Bude ale jen nevýrazné, okolo dvou procent, tedy přibližně 50 haléřů na každém euru oproti současné úrovni," odhaduje například analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Před intervencemi Češi euro kupovali za 25,80 koruny. Lidé, kteří plánují odjet na dovolenou později než v létě, už budou pravděpodobně nakupovat euro o něco výhodněji. Na konci roku by se česká měna měla podle průměru současných odhadů bank obchodovat za 26,10 koruny za euro.

Kdykoliv od 1. dubna

Guvernér ČNB Jiří Rusnok ve čtvrtek uvedl, že konec režimu devizových intervencí může nastat kdykoliv od začátku dubna. Zároveň upozornil, že centrální banka již nebude zveřejňovat možné scénáře načasování konce "kurzového závazku".

"Během několika málo hodin skončí takzvaný tvrdý závazek. Jeho uplynutím už bude na nás, jak s kurzovým závazkem naložit a v jakém časovém horizontu. Nyní už nemáme žádnou indikaci a nebudeme komunikovat žádné pravděpodobnostní zóny a scénáře. Jednoduše řečeno, konec intervencí může nastat kdykoli po uplynutí tvrdého závazku," řekl Rusnok.

Slíbil pouze, že centrální banka bude informovat veřejnost do hodiny poté, co se o ukončení intervencí rozhodne.

"Čtvrteční slova guvernéra ČNB naznačují, že konec kurzového závazku může přijít skutečně velmi brzo," reagoval hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Jak zlevní zájezdy?

Cestovní kanceláře tvrdí, že u většiny nyní prodávaných zájezdů si ceny předplatily s předstihem za současný kurz 27 korun za euro.

Otázkou je, jak budou postupovat u zájezdů nabízených na poslední chvíli. "Vzhledem k tomu, že ceny průběžně upravujeme s ohledem na aktuální poptávku a nabídku zahraničních partnerů, měla by mít změna kurzu koruny vliv na cenu zájezdu," říká Jan Koláčný, šéf Čedoku.

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohou největší zlevnění čekat lidé, kteří si zájezd koupí zhruba týden před cestou.

Kvůli silné konkurenci na trhu cestovky naopak prakticky vylučují zdražení zájezdů, pokud by v den podpisu smlouvy koruna oslabila. "To by kurz musel být 30 korun za euro, aby se to stalo," říká Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer.

Okolo cen zájezdů v podzimních a zimních měsících cestovky zatím mlží. "Ceny by byly nižší, kdyby koruna výrazně a trvale posílila. Na druhou stranu, platby za leteckou přepravu do zemí mimo Evropskou unii zpravidla platíme v dolarech, kde výrazné změny kurzu nelze očekávat," vysvětluje šéf Čedoku Jan Koláčný.

Zástupci CK Fischer zase tvrdí, že se cestovní kanceláře budou snažit nabídnout výhodnější cenu, jakmile to půjde. "Záleží na tom, jak se bude kurz koruny vyvíjet," říká mluvčí Bezděk.

autoři: Olga Skalková, Ekonomika

