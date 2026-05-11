Nedostatek leteckého paliva kvůli válce může narušit letní sezonu

Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem a omezení dopravy přes Hormuzský průliv mohou narušit letecký provoz v blížící se letní turistické sezoně. Aerolinky kvůli dražšímu a hůře dostupnému palivu už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla ve své analýze agentura Bloomberg.
Ceny leteckého paliva podle Bloombergu od začátku americko-izraelského útoku na Írán rostou ještě rychleji než ceny ropy. V Evropě ceny kerosinu překročily 200 dolarů za barel. Největší problémy nicméně zažívá Asie, která je na dodávkách ropy z Perského zálivu výrazně závislá. Tlak ale sílí i v Evropě, jež zhruba 40 procent leteckého paliva dováží a polovina z těchto dodávek běžně prochází přes Hormuzský průliv.
Americká společnost American Airlines uvedla, že letos kvůli dražšímu palivu očekává dodatečné náklady přes čtyři miliardy dolarů (82,6 miliardy korun). Majitel aerolinek British Airways, skupina IAG SA, počítá s růstem nákladů o zhruba dvě miliardy eur (48,65 miliardy korun).
Vyšší náklady aerolinky přenášejí na cestující prostřednictvím palivových příplatků a zdražování letenek. Podle serveru Kayak vzrostla v USA do konce dubna průměrná cena zpáteční mezinárodní letenky meziročně o 16 procent na 1101 dolarů, cena vnitrostátních letů pak o 24 procent na 365 dolarů. Evropská komise současně upozornila, že pokud dopravci zruší lety kvůli vysokým cenám paliva méně než 14 dní před odletem, mohou mít cestující v EU nárok na odškodnění až 600 eur.
Řada aerolinek má nicméně ceny paliva zafixované, což se často týká právě evropských společností. Například Wizz Air v lednu uvedl, že má u 83 procent své roční spotřeby leteckého paliva do března 2026 zafixovanou cenu 681 až 749 USD za tunu. Na rok do března 2027 má zafixováno 55 procent a na rok do března 2028 sedm procent na ceně 650 až 716 USD za tunu respektive 628 až 694 USD za tunu.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) varovala, že pokud Evropa nenahradí více než polovinu výpadku dodávek z Blízkého východu, mohou zásoby leteckého paliva už v červnu klesnout na kritickou úroveň. "Mohou vzniknout fyzické nedostatky na vybraných letištích, což povede ke zrušení letů," uvedla agentura.
Letecké společnosti už podle analytické firmy Cirium snížily letní kapacity téměř o čtyři procenta, což představuje 9,3 milionu míst. Německá skupina Lufthansa v souvislosti s oznámeným ukončením činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine zrušila do října 20.000 letů na kratší vzdálenosti. Od kroku si slibuje úsporu přibližně 40.000 tun paliva.
Česká společnost Smartwings dočasně přeruší letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Aerolinky zároveň upraví frekvence letů u vybraných spojů. Změny jsou aktuálně v plánu od 1. června do 31. srpna, sdělila ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková
USA a Izrael na Írán zaútočily 28. února. Írán v reakci zablokoval Hormuzský průliv, jímž před válkou procházela asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného plynu. Nárůst cen kerosinu vyvolal největší krizi v odvětví od pandemie covidu-19.
