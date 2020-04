Zpátky ke strojům. V továrnách Škody Auto se dnes po pěti týdnech rozjíždí výroba

Česko je připraveno jednat o přesunu sochy sovětského maršála Ivana Koněva do Ruska. Dnešním Hospodářským novinám to v rozhovoru řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Ruská strana podle Petříčka požádala o možnost, že by si Rusko sochu vzalo a umístilo ji na svém území, ministerstvo obrany. Podle Petříčka by ale tuto věc mělo řešit ministerstvo zahraničních věcí.

Podle Petříčka je důležité, aby Česko dodržovalo závazky plynoucí ze smlouvy s Ruskem z roku 1993. V ní se podle Petříčka nehovoří o tom, kde by socha měla být umístěna, ale vyplývá z ní, že by Česko mělo zajistit důstojné zacházení a chránit památníky před poškozením.

"Pokud by jednou z cest, jak těmto závazkům dostát, bylo jednání s Ruskou federací o přemístění sochy na její území, jsme tomu otevřeni. Bude to i otázka jednání s partnery, představiteli samosprávy a kolegy ve vládě," řekl Petříček Hospodářským novinám.