Přeskočit na obsah
Benative
22. 1. Slavomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto

Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová,ČTK

Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.

Výroba vozů Škoda v Mladé Boleslavi.
Výroba vozů Škoda v Mladé Boleslavi.Foto: Škoda Auto
Reklama

Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž česká Škoda Auto, zavádí novou řídící strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Informovala o tom firma.

Potvrdila tak dřívější informace listu Automobilwoche. Podle firmy by změny mohly v samotné výrobě přinést do roku 2030 úspory v hodnotě jedné miliardy eur (zhruba 24 miliard Kč).

Související

Do skupiny BGC patří značky Volkswagen osobní vozy, Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen užitkové vozy. Změny zahrnují vytvoření představenstva BGC, které bude přijímat rozhodnutí napříč značkami ohledně vývoje, nákupu a výroby.

„Další podrobnosti prozatím nebudeme zveřejňovat,“ uvedl Christoph Adomat, tiskový mluvčí BGC na dotaz redakce.

Reklama
Reklama

Značkám Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen užitkové vozy dle zatím zveřejněných informací zůstanou pouze čtyřčlenná představenstva. Ta budou tvořit generální ředitel a vedoucí pracovníci pro finance, prodej a lidské zdroje. Představenstvo Škody Auto má v současnosti šest členů.

„V budoucnu bude představenstvo značky Škoda sestávat ze čtyř řídicích pozic. Oblasti výroby, technického vývoje a nákupu budou řízeny napříč všemi značkami Brand Group Board of Management Brand Group Core,“ uvedl Adomat.

Související

„V první fázi se celkový počet členů představenstev ve čtyřech značkách, které tvoří BGC, sníží do léta tohoto roku zhruba o třetinu. Ve střednědobém horizontu plánovaná reorganizace ještě více zefektivní řídící struktury v této skupině,“ píše se v tiskové zprávě. Nový řídicí model začne platit od ledna a postupně bude plně implementován do léta.

Ve Škodě Auto nastávají změny už nyní. Od 1. února se stal manažerem značky Volkswagen osobní vozy Michael Kerschensteiner, který přijal funkci pozici vedoucího nákupu i pro Škodu Auto a region Východ.

Reklama
Reklama

Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Koncern se však chystá do roku 2030 zrušit v Německu na 35 000 pracovních míst. Potýká se mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s dopady cel.

Související

Odbyt celého koncernu Volkswagen v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabšímu prodeji ve Spojených státech a Číně. Škoda Auto však vloni zvýšila odbyt o téměř 13 procent na zhruba 1,04 milionu vozů.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12

Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš

Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama