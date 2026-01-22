Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto

Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž česká Škoda Auto, zavádí novou řídící strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Informovala o tom firma.
Potvrdila tak dřívější informace listu Automobilwoche. Podle firmy by změny mohly v samotné výrobě přinést do roku 2030 úspory v hodnotě jedné miliardy eur (zhruba 24 miliard Kč).
Do skupiny BGC patří značky Volkswagen osobní vozy, Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen užitkové vozy. Změny zahrnují vytvoření představenstva BGC, které bude přijímat rozhodnutí napříč značkami ohledně vývoje, nákupu a výroby.
„Další podrobnosti prozatím nebudeme zveřejňovat,“ uvedl Christoph Adomat, tiskový mluvčí BGC na dotaz redakce.
Značkám Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen užitkové vozy dle zatím zveřejněných informací zůstanou pouze čtyřčlenná představenstva. Ta budou tvořit generální ředitel a vedoucí pracovníci pro finance, prodej a lidské zdroje. Představenstvo Škody Auto má v současnosti šest členů.
„V budoucnu bude představenstvo značky Škoda sestávat ze čtyř řídicích pozic. Oblasti výroby, technického vývoje a nákupu budou řízeny napříč všemi značkami Brand Group Board of Management Brand Group Core,“ uvedl Adomat.
„V první fázi se celkový počet členů představenstev ve čtyřech značkách, které tvoří BGC, sníží do léta tohoto roku zhruba o třetinu. Ve střednědobém horizontu plánovaná reorganizace ještě více zefektivní řídící struktury v této skupině,“ píše se v tiskové zprávě. Nový řídicí model začne platit od ledna a postupně bude plně implementován do léta.
Ve Škodě Auto nastávají změny už nyní. Od 1. února se stal manažerem značky Volkswagen osobní vozy Michael Kerschensteiner, který přijal funkci pozici vedoucího nákupu i pro Škodu Auto a region Východ.
Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Koncern se však chystá do roku 2030 zrušit v Německu na 35 000 pracovních míst. Potýká se mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s dopady cel.
Odbyt celého koncernu Volkswagen v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabšímu prodeji ve Spojených státech a Číně. Škoda Auto však vloni zvýšila odbyt o téměř 13 procent na zhruba 1,04 milionu vozů.
