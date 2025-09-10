Rusové jak zběsilí kupují nové Škody, sankcím navzdory. Klička jim funguje

Začátkem srpna popsal Deník N, jak se neoficiální cestou dostávají do Ruska modely Škoda Auto montované v Kazachstánu. Za prvních pět měsíců letošního roku to podle deníku byly minimálně stovky aut, z nabídek ruských inzertních portálů vyplývá, že především SUV Kodiaq.
Informaci o stovkách aut nicméně neodpovídá statistika, kterou v průběhu srpna zveřejnil na svých sociálních sítích - jen na Instagramu ho sleduje čtvrt milionu lidí - známý analytik Felipe Munoz, který mimo jiné pracuje i pro společnost Jato. Ta pravidelně vydává prodejní statistiky.
Podle něj se jen loni v Rusku prodalo 7279 nových vozů Škoda Auto. Pro značku to tak byl 25. největší trh, třebaže tam oficiálně auta neprodává od roku 2022 a všechny modely se tam tak dostaly skrze paralelní dovoz třetí stranou. "Vycházím z dat ruské společnosti Avtostat, k nimž jsem se dostal přes svůj kontakt v Tádžikistánu. Ten se v prodejích aut v regionu pohybuje, proto má k datům přístup. Podle něj Avtostat získal čísla přes celnice a registrace vozidel," vysvětlil Aktuálně.cz Munoz.
Ten rovnou také nabídl prodejní čísla Škody Auto v Rusku za letošní první pololetí. Ta Munoz získal z jiného zdroje, který podle něj zahrnuje jak prodeje nových aut, tak i paralelní dovoz. "Celkový výsledek pro Škodu za první pololetí je 1567 kusů, o 13 procent více než loni," říká Munoz.
Automobilka nicméně připomíná, že na stav věci nemá vliv. "Škoda Auto je odpovědná značka, která ctí zákony a další pravidla a plně se zavazuje k dodržování všech sankcí souvisejících s Ruskem. Společnost již přijala a i nadále bude přijímat veškerá nezbytná opatření k důslednému dodržování těchto pravidel. Škoda Auto nerealizuje export vozů do Ruska ani jej nijak nezprostředkovává," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí Škody Auto Tomáš Kotera.
Pohled na ruské inzertní servery dává poměrně jasnou představu o tom, odkud škodovky do Ruska proudí: především z Kazachstánu a Číny. Třeba na inzertním portále Auto.ru bylo v době psaní článku v nabídce 831 nových vozů Škoda Auto. 708 z nich jsou Kodiaqy, především druhé generace s dvoulitrovým benzinovým motorem o výkonu 140 kW a automatickou převodovkou. Výbavy jsou různé, ceny startují v přepočtu na 1,16 milionu korun.
Právě druhá generace Kodiaqu je jedním z modelů, které Škoda Auto vyrábí a prodává v Kazachstánu s lokálním partnerem Allur. Na tamní trh se značka vrátila na konci roku 2023 a kromě Kodiaqu z SKD sad vyrábí od roku 2024 v Kostanaji také modely Karoq, Kamiq a Octavia, novinkou je od letošního roku Superb.
"Jak vyplývá z dat kazachstánské organizace Avtostat, vozy značky Škoda jsou na třetí příčce značek vyvážených z Kazachstánu směrem do sousedního Ruska. Každé čtvrté nové auto exportované mezi těmito dvěma zeměmi je Škoda, před ní se nacházejí pouze značky Hyundai a Kia," uvedl počátkem srpna Deník N.
"Kazachstánský partner Škody Auto Allur zaručuje, že nerealizuje export vozů do Ruska ani jej nijak nezprostředkovává a ani mu nenapomáhá. Dále zaručuje, že vozy jsou prodávány pouze občanům Kazachstánu a tam registrovaným společnostem," tvrdí dále Kotera.
"Společnost Škoda Auto je se svými obchodními partnery v kontaktu, situaci ohledně dodržování mezinárodních sankcí monitoruje a přijímá i veškerá další dostupná opatření, aby zabránila neoprávněnému obchodování s jejími produkty," dodává mluvčí Škoda Auto.
Co mezi taková opatření patří? Třeba přerušení poskytování poprodejních služeb a servisu do Ruska včetně odpojení aftersales systémů a také diagnostického systému. "Servisní síť v Rusku už od počátku sankcí nedisponuje systémy pro aktualizaci softwaru vozů koncernu Volkswagen," říká Tomáš Kotera.
Kromě servisu je problémem také záruka, ačkoliv tu se prodejci snaží obejít poskytováním vlastních podmínek. Třeba velký prodejce Rolf, který má showroomy po celém Rusku a nabízí auta více než padesáti značek - včetně paralelních dovozů -, dává na Kodiaq záruku dva roky nebo 100 tisíc kilometrů. Nabízí také značkové financování nebo výkupní bonus. Celkem má podle svých stránek v nabídce 49 nových aut Škody Auto. Dvouletou záruku na škodovky nabízí i jiný velký dealer Avtomir.
Octavie si ruští zákazníci mohou koupit za ceny zhruba od tři čtvrtě milionu korun. Vybírat přitom mohou jak z loni modernizovaného provedení, kompletovaného v Kazachstánu, tak i předchůdce v čínské verzi Pro s prodlouženým rozvorem náprav. Prodloužený rozvor mají i Karoqy z čínské produkce, ze stejné země pochází třeba i Kodiaqy GT nebo část nabízených Kamiqů. Nicméně většina paralelně dovážených škodovek jsou "kazachstánské" Kodiaqy.
Před zavedením sankcí bylo Rusko pro Škodu extrémně důležité, v roce 2020 bylo jejím třetím, a v roce 2021 dokonce druhým největším trhem. Dodala tam zákazníkům 94 632, respektive 90 443 aut. V roce 2022, po zavedení sankcí a odchodu značky, spadly prodeje na 18 299 aut, od té doby už okřídlený šíp v Rusku oficiálně nepůsobí.
V Kazachstánu prodala Škoda loni 1401 nových aut a letos za první pololetí 1165 nových aut. Jedničkou kazašského trhu je Hyundai, které letos za první pololetí prodalo 24 218 automobilů.