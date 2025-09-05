Auto

Škoda se k levným autům vrátit nemůže. Chystá ale SUV, které nenabídne ani Volkswagen

Šéf Škoda Auto Klaus Zellmer, v pozadí koncept Škoda Epiq.
V Mnichově se už za pár dnů představí koncept elektrického kombi Škoda Vision O.
Takto vypadají jeho první detaily.
Sériová verze by měla přijet v roce 2027.
Příští rok se v prodeji objeví sedmimístné elektrické SUV vycházející z konceptu Vision 7S. Zobrazit 13 fotografií
Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Zatímco celý koncern Volkswagen stagnuje, Škoda Auto dosahuje rekordních výsledků a má vyšší marži než Porsche. Přesto se podle šéfa značky Klause Zellmera může Škoda naučit více od VW než naopak. Řekl to v rozhovoru pro německý magazín Automobilwoche. Rozpovídal se také o budoucnosti mladoboleslavské automobilky a připustil, že Škoda už není jen o levných autech.

Škoda v prvním pololetí letošního roku prodala celosvětově přes 509 tisíc aut a v Evropě je třetí nejprodávanější značkou vůbec. K tomu navíc dosáhla na provozní marži 8,5 procenta, což je zdaleka nejvíc z celého koncernu VW. Včetně Porsche, což bylo ještě před pár lety nemyslitelné. Klaus Zellmer nicméně podotýká, že v Mladé Boleslavi nechtějí usnout na vavřínech.

"Je to jako jízda na kole. Když přestanete šlapat, všichni vás předjedou," říká v rozhovoru pro německý magazín Automobilwoche. A netají se ani vysokými ambicemi. Do konce dekády tak Škoda cílí na to být stabilní prodejní trojkou v Evropě a celosvětově chce prodat přes milion aut. To už se jí v minulosti povedlo, pandemie koronaviru, propad v Číně i ztráta ruského trhu rozvoj zbrzdily.

"Nicméně ziskovost je pro nás ještě mnohem důležitější," říká k budoucnosti Zellmer. "Dlouhodobým cílem je desetiprocentní provozní marže," dodává.

K ziskovosti přispívají nízké náklady na práci, které v Česku jsou. I tak ale značka počítá s úbytkem zaměstnanců. "Do roku 2028 budeme mít v souladu s přirozenou demografickou křivkou - tedy běžnou fluktuací nebo odchody do důchodu - asi o 15 procent zaměstnanců méně. Týká se to ale nepřímých pracovníků. Pracovníků v přímých oblastech, například výrobě, se to nijak nedotkne," říká šéf Škoda Auto.

Efektivitu právě (ale nejen) v nepřímých pozicích, kde se počítá s úbytkem zaměstnanců, podle něj zvýší využití umělé inteligence. Trvá však na tom, že kvůli ní nikdo své místo neztratí.

K naplnění prodejních a finančních cílů pomohou i elektromobily, byť zájem o ně v Evropě není tak vysoký, jak se čekalo. To nutí Škodu upravovat své cíle a držet v nabídce auta se spalovacími motory déle, než bylo původně v plánu. I tak by se podle Zellmera měly elektromobily na prodejích v roce 2030 - kdy také dojde ke zpřísnění emisních limitů a současné hodnoty mají být poloviční - podílet 50 až 70 procenty.

A to navzdory tomu, že úplně nejlevnější elektromobil koncernu, Volkswagen ID.1, nedostane český ekvivalent. "V rámci koncernu jsme se rozhodli rozdělit strategie. Škoda se zatím bude držet stávajících základních modelů Fabia, Scala a Kamiq," říká šéf Škoda Auto. "Produkční verze ID. Every1 bude základním elektromobilem nabídky VW, zatímco Škoda bude na opačném konci se sedmimístným SUV," dodává Zellmer.

Produkční verze modelu Vision 7S, mimochodem jediného sedmimístného elektrického SUV v celém koncernu, přijede v příštím roce, podobně jako sériová verze malého SUV Epiq. Ta tak bude patrně nejlevnějším elektromobilem s okřídleným šípem. Teď je to Elroq s cenou od necelých 800 tisíc korun, který platí za prodejní bestseller. V Evropě byl dokonce v dubnu, květnu a červnu mezi nejprodávanějšími elektromobily.

V roce 2027 pak nabídku doplní i elektrické kombi velikosti Octavie, které se už za pár dní v Mnichově ukáže jako koncept Vision O.

Zellmer zároveň potvrdil i to, že Škodovka vrátí do nabídky plug-in hybridní Octavii. Ta z ní vypadla spolu s loňskou modernizací, nicméně pomalejší nástup elektromobilů a naopak zvýšený zájem o plug-in hybridy k tomu automobilku nutí. Jen zatím není jasné kdy, i vzhledem k tomu, že se brzy změní emisní standardy právě pro plug-in hybridní automobily.

Navzdory prodejním úspěchům a číslům, kterými táhne Škoda celý koncern Volkswagen, ale vnímá Klaus Zellmer pořád VW jako silnějšího hráče. "Pořád si myslím, že se můžeme naučit mnohem více od Wolfsburgu, než je tomu naopak," říká. A hned také dává příklad v podobě platformy MEB, bez které by nevznikl Elroq.

Redaktoři Automobilwoche si také všimli, že Škoda už dávno není značkou nabízející "hodně aut za málo peněz". Zaměřuje se více na technologie, což zvýšilo i koncové ceny. Ostatně to lze vidět i v otázce elektromobilů, kde nejlevnější model okřídlený šíp nedostane, ten nejdražší ale ano. To by ještě před několika lety bylo nemyslitelné.

"Zákazníci Škody jsou úplně jiní než před deseti lety," říká Zellmer s tím, že z jeho pohledu Škoda pořád dělá "hodně muziky za dobré peníze". A zákazníky kvůli tomu neztratila. "Ale ano, jakmile můžeme vydělat peníze, tak to uděláme. Bylo by složité vrátit se k výrobě aut prostě jen pro dopravu z bodu A do bodu B. Je to o tom najít ten správný balanc," podotýká šéf Škoda Auto.

