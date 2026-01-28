V bývalé továrně Volkswagenu v Rusku zuří požár

Rozsáhlý požár s velkou pravděpodobností zničil výrobní linky nové ruské značky Tenet, pod kterou zde montovala své vozy čínská automobilka Chery.
O požáru v bývalé továrně Volkswagenu, kde se před vypuknutím války na Ukrajině montovaly také vozy Škoda, informoval jako první telegramový kanál Mash. Podle jeho zdrojů oheň pokrývá plochu přibližně čtyři tisíce metrů čtverečních, uvádí se v příspěvku, který je i se záběry z místa k vidění ZDE.
Podle prvních informací vypukl požár v karosárně, kde začaly hořet plasty. Plameny se pak rozšířily také na pěnovou izolaci, kterou jsou obloženy stěny budovy. Záběry z videa ukazují hustý kouř valící se ze střechy celé výrobní budovy.
Agentura RIA Novosti upřesnila, že k požáru došlo v dílně na recyklaci polystyrenu a že z místa nejsou hlášeny žádné oběti. Oheň by měl být v tuto chvíli již uhašen. Jiné sociální sítě ale podle serveru Gazeta uvádějí, že zemřeli tři zaměstnanci továrny, kteří se nadýchali zplodin.
Pokud by výrobní závod zcela vyhořel, Chery by fyzicky nebyla schopna nahradit objemy vyrobené bývalým závodem Volkswagenu, řekl Gazetě generální ředitel analytické agentury Avtostat Sergej Celikov.
„Chery plánuje výrobu na dlouhou dobu, takže ztracené objemy výroby se v případě úplného uzavření závodu rychle neobnoví. Navíc nahrazení vozů Tenet podobnými modely Chery nebude možné, protože čínský koncern již v Rusku pod touto značkou nepůsobí,“ vysvětlil Celikov.
„Je těžké říci, jak dlouho vydrží zásoby vozů Tenet, které se začaly vyrábět teprve nedávno. Obvykle takové zásoby vydrží jen asi dva měsíce,“ uzavírá Gazeta.
