Tohle určitě nečekali. Putinova válka donutila ruské zloděje aut k utažení opasků

Jaká auta se loni v Rusku kradla nejčastěji? Nebyly to volkswageny nebo kdysi mezi lapky oblíbená Škoda Rapid. Skutečnost, že většina kriminálníky vyhledávaných značek před čtyřmi lety zemi opustila, zanechala na chování zlodějů viditelnou stopu.
Jako z jiné doby se jeví čerstvá zpráva pojišťovny Soglasie. Ta přišla s analýzou, jaká auta loni v Rusku nedobrovolně změnila majitele. Vyplývá z ní, že zdaleka nejoblíbenějším autem ruských zlodějů se stala Lada Niva - vůz, který měl svou premiéru už v roce 1977 a jen s menšími obměnami se vyrábí dodnes.
Před ostatními značkami má Lada Niva neotřesitelný náskok. Zloději si ji vybírají v 55 procentech všech případů. Že vám vaši nivu v Rusku nakonec někdo ukradne, je tedy pravděpodobnost hraničící s jistotou.
Pojišťováci upozorňují, že záliba kriminálníků v tomto voze není dána jeho vysokou hodnotou, ale spíš mizerným zabezpečením. K jeho odcizení stačí i méně zkušenému zloději pár desítek sekund.
Soglasie také zmiňuje vysokou poptávku po náhradních dílech na černém trhu, což zrovna u nivy může souviset s jejím nasazením ve válce proti Ukrajině. O tom se však ruská pojišťovna z pochopitelných důvodů nezmiňuje.
O druhé a třetí místo nejkradenějších aut se dělí japonský Nissan a čínský JAC. Zloději se dále zaměřují na v Rusku populární čínské modely, jako jsou Haval M6 a Chery Tiggo 7. Důvodem jsou v těchto případech vysoké ceny náhradních dílů - například přední světlomet na haval vyjde na 127 tisíc rublů, víko kufru u tigga na 133 tisíc rublů (v přepočtu 34 resp. 36 tisíc Kč).
Také čínské vozy dodávané na ruský trh mají jen velmi slabé zabezpečení. To lze překonat jednoduchým dekodérem, případně zesilovačem signálu mezi klíčem uloženým někde v domě a autem, které stojí v jeho blízkosti. V těchto případech zloději s autem odjíždějí během několika sekund.
Ve velkém se v Rusku kradou i nákladní auta, mezi nimi vyniká čínský Sinotruk Sitrak, zejména kvůli vysokým cenám náhradních dílů a jejich omezené dostupnosti.
Zdaleka nejčastěji mizí auta v Moskvě (35 procent všech případů) a Petrohradu (23 procent). V porovnání s rokem 2024 prý celkový počet krádeží klesl o více než třetinu, konkrétní čísla však pojišťovna neuvedla.
