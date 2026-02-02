Přeskočit na obsah
A nemohlo by to být třeba válkou? Rusové „přemýšlí“, proč mají vůbec poprvé méně aut

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Stalo se něco, co tu ještě nebylo. Vůbec poprvé od roku 2000 vozový park v Rusku nerostl, ale naopak se o něco zmenšil. Noviny Kommersant se snažily najít příčinu tohoto stavu, oslovení experti ale nemohli na nic kloudného přijít.

Lada 2105
Nejpopulárnější značkou v Rusku je Lada.Foto: MSK Agency
„Celkový počet osobních automobilů v Rusku klesl v roce 2025 na 52,8 milionu, jak vyplývá z údajů zveřejněných ministerstvem vnitra. Vozový park osobních automobilů se tak poprvé za 25 let snížil,“ otevírá téma Kommersant. A dodává, že oslovení experti „předložili několik teorií tohoto jevu“.

Hned na začátek ale noviny nabízejí dva vlastní pohledy na věc: Někteří motoristé prý svá auta odhlašují proto, aby se vyhnuli pokutám z dopravních kamer. Další možný důvod vidí Kommersant v tom, že se za vlastnictví auta vybírá vyšší daň.

Ředitel výzkumné sekce Ústavu dopravní ekonomie Michail Blinkin přispěl s obecným konstatováním, že se „trh s automobily zmenšuje, což znamená, že vozový park se obměňuje pomaleji“.

Šéfredaktor populárního motoristického časopisu Za rulem Maxim Kadakov tuto teorii podpořil tvrzením, že k obnově vozového parku je třeba do statistiky ročně přidat 2,2 až 2,5 milionu nových aut. V Rusku se jich ale loni prodalo jen 1,32 milionu kusů, což je mimochodem meziroční propad o 16 procent.

Kadakov zároveň odkazuje na dobu, kdy se aut v Rusku prodávalo hodně, což prý ale bylo už před dvaceti lety. „A vozy které se tehdy ve velkém prodávaly, nyní dosluhují,“ nastínil expert problém. „Samozřejmě existují a budou existovat auta, která zůstala v dobrém stavu a stále slouží. Existuje však také obrovské množství aut zakoupených před patnácti dvaceti lety, která dosáhla bodu, kdy již nejsou použitelná. Stal se z nich šrot,“ míní Kadakov.

Podle Kommersantu se vozový park v Rusku ke konci loňského roku snížil o 0,18 procenta, přičemž úředně odhlášeno bylo bezmála 100 tisíc vozidel. Což je údajně rekordní číslo.

Pro současné Rusko je příznačné, že nikdo z oslovených ruských expertů nedal úbytek aut v registru do souvislosti s velkým množstvím padlých v rusko-ukrajinské válce. Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) přitom ruské ztráty nedávno vyčíslilo na 1,2 milionu vojáků, kteří buď zahynuli, byli zraněni, nebo se po nich slehla zem.

Jedno z možných vysvětlení zmenšení vozového parku je tedy nepochybně i takové, že odhlášená auta už nikdo nepotřebuje.

