A nemohlo by to být třeba válkou? Rusové „přemýšlí“, proč mají vůbec poprvé méně aut

Stalo se něco, co tu ještě nebylo. Vůbec poprvé od roku 2000 vozový park v Rusku nerostl, ale naopak se o něco zmenšil. Noviny Kommersant se snažily najít příčinu tohoto stavu, oslovení experti ale nemohli na nic kloudného přijít.
„Celkový počet osobních automobilů v Rusku klesl v roce 2025 na 52,8 milionu, jak vyplývá z údajů zveřejněných ministerstvem vnitra. Vozový park osobních automobilů se tak poprvé za 25 let snížil,“ otevírá téma Kommersant. A dodává, že oslovení experti „předložili několik teorií tohoto jevu“.
Hned na začátek ale noviny nabízejí dva vlastní pohledy na věc: Někteří motoristé prý svá auta odhlašují proto, aby se vyhnuli pokutám z dopravních kamer. Další možný důvod vidí Kommersant v tom, že se za vlastnictví auta vybírá vyšší daň.
Ředitel výzkumné sekce Ústavu dopravní ekonomie Michail Blinkin přispěl s obecným konstatováním, že se „trh s automobily zmenšuje, což znamená, že vozový park se obměňuje pomaleji“.
Šéfredaktor populárního motoristického časopisu Za rulem Maxim Kadakov tuto teorii podpořil tvrzením, že k obnově vozového parku je třeba do statistiky ročně přidat 2,2 až 2,5 milionu nových aut. V Rusku se jich ale loni prodalo jen 1,32 milionu kusů, což je mimochodem meziroční propad o 16 procent.
Kadakov zároveň odkazuje na dobu, kdy se aut v Rusku prodávalo hodně, což prý ale bylo už před dvaceti lety. „A vozy které se tehdy ve velkém prodávaly, nyní dosluhují,“ nastínil expert problém. „Samozřejmě existují a budou existovat auta, která zůstala v dobrém stavu a stále slouží. Existuje však také obrovské množství aut zakoupených před patnácti dvaceti lety, která dosáhla bodu, kdy již nejsou použitelná. Stal se z nich šrot,“ míní Kadakov.
Podle Kommersantu se vozový park v Rusku ke konci loňského roku snížil o 0,18 procenta, přičemž úředně odhlášeno bylo bezmála 100 tisíc vozidel. Což je údajně rekordní číslo.
Pro současné Rusko je příznačné, že nikdo z oslovených ruských expertů nedal úbytek aut v registru do souvislosti s velkým množstvím padlých v rusko-ukrajinské válce. Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) přitom ruské ztráty nedávno vyčíslilo na 1,2 milionu vojáků, kteří buď zahynuli, byli zraněni, nebo se po nich slehla zem.
Jedno z možných vysvětlení zmenšení vozového parku je tedy nepochybně i takové, že odhlášená auta už nikdo nepotřebuje.
Minář promluvil o tom, proč vyhnal lidi do ulic. Prozradil, jakou hranici nepřekročí
Bylo těsně po demonstraci, na kterou přišly desítky tisíc lidí, když Aktuálně.cz požádalo šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře o rozhovor. Byla na něm znát únava, kolem měl řadu lidí plných emocí z demonstrace, kteří s ním chtěli mluvit, ale přesto na povídání kývl. Bylo o čem mluvit, protože právě on má po návratu do čela spolku na svědomí to, že lidé opět vyšli do ulic.
ŽIVĚ„Abychom se neokřikovali přes média.“ Klempíř pozve protestující umělce na ministerstvo
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. „Ještě dnes všechny ty umělce z pódia pozvu na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, neokřikovali jsme se přes média,“ uvedl Klempíř ke svým plánům.
ŽIVĚRusko teď cíleně neútočí na ukrajinskou energetiku, říká Zelenskyj. Míří na železnici
Ruská armáda za uplynulý den útočila na energetické objekty v místech u fronty a u hranic, cílené údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nepodnikala. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Dalajlama vyjádřil vděčnost za cenu Grammy v kategorii audioknihy. Čína to kritizuje
Devadesátiletý tibetský duchovní vůdce dalajlama v pondělí vyjádřil vděčnost poté, co obdržel svou první cenu Grammy v kategorii audioknihy. Peking, který má dalajlamu za separatistu, vidí v ceně politickou manipulaci namířenou proti Číně, napsala agentura AFP.
Do Prahy má přijet herec Schwarzenegger. Vyfotit se s ním bude možné za 20 000 korun
Slavný akční herec Arnold Schwarzenegger má dorazit v červnu do Prahy. Osmasedmdesátiletý bývalý kalifornský guvernér se zúčastní 18. června akce Noc s legendou v pražském Paláci Žofín, jež by měla mít kapacitu 800 platících hostů. V pondělí o tom na tiskové konferenci informoval Petr Větrovský z agentury VDN Promo. Na programu bude podle druhu vstupenky večeře či možnost společné fotografie.