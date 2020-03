Kvůli koronaviru zavře v Evropě i Volkswagen a Škoda. Automobilky může zachránit Čína

Nový typ koronaviru výrazně ovlivňuje evropské automobilky. Ty z obavy před jeho šířením zavírají své továrny nejen v Itálii, ale také ve Francii nebo Německu. Brány svých závodů zavírá také německý koncern Volkswagen, v pátek zastaví výrobu Škoda Auto.

Mezi prvními uzavřel své továrny italsko-americký koncern Fiat Chrysler. Ten již minulý týden přerušil výrobu v Itálii, dále auta nevyrábí ani v dalších závodech v polských Tychách nebo srbském Kragujevaci. Následovaly ho další italské automobilky - Lamborghini a Ferrari, nevyrábí se ani motocykly Ducati. Zastavili se rovněž italští producenti dílů, například výrobce brzd Brembo nebo elektrických systémů Magnetti Marelli.

Včera začal uzavírat své továrny koncern PSA, kam spadá vedle Citroënu a Peugeotu také Opel a Vauxhall. Nejprve byla výroba přerušena v Mylhúzách a Madridu, dnes na to navázaly továrny v Poissy, Rennes a Sochaux ve Francii, Eisenachu a Rüsselsheimu v Německu, Ellesmere Portu ve Velké Británii a Gliwicích v Polsku.

Do konce týdne se zastaví produkce i v ostatních závodech, mezi nimiž je také slovenská Trnava. Tam dojde k přerušení ve čtvrtek. Znovuotevření je, stejně jako u Fiatu, naplánováno na 27. března. Ve Valencii zastavil výrobu v pondělí také Ford, a to na minimálně jeden týden.

Přerušuje i Renault nebo Toyota

Postupně se k těmto již včera oznámeným výrobcům přidaly další automobilky. Renault rozhodl o zavření všech továren na francouzském území. Jedná se celkem o dvanáct závodů a ovlivnit by tato situace měla 18 tisíc zaměstnanců. Důvodem je snaha zabránit šíření koronaviru a zároveň také vyhovět nařízením francouzské vlády.

Francouzi zatím neuvedli, na jak dlouho bude výroba zastavena. "Továrny skupiny Renault začnou znovu vyrábět hned, jak to podmínky dovolí. Zároveň dojde k zavedení opatření, která budou efektivně reagovat na poptávku," stojí v prohlášení Renaultu.

V automobilce Škoda Auto je první potvrzený případ koronaviru

Výroba se kvůli výpadku dodávek dílů na několik dnů zastavila i v továrnách značky ve španělské Palencii a Valladolidu. Produkce v dalších fabrikách Renaultu, mimo jiné tedy například i v rumunských závodech Dacie, záleží dle značky na situaci v konkrétní zemi.

Ve francouzském Valenciennes zastaví ve středu výrobu Toyota, která tam produkuje malý hatchback Yaris. Japonská automobilka podle Automotive News Europe přeruší na dva týdny také produkci v portugalském městě Ovar, kde se pro trhy mimo Evropu vyrábí terénní Land Cruiser.

Volkswagen zastavuje výrobu

Preventivně, kvůli zpomalení šíření koronaviru, zastaví výrobu i největší výrobce aut na světě. Koncern Volkswagen zavře své továrny na dva až tři týdny. Postihne to také mladoboleslavskou značku Škoda Auto, která již má první potvrzený případ nákazy koronavirem (více zde). Škoda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uzavře výrobu v pátek.

Vedle pandemie vedou Volkswagen k tomuto kroku i s ní související odbytové potíže. Poslední směna ve většině provozů bude tento pátek, oznámil koncern. Automobilka zároveň varovala, že letošní rok bude velmi obtížný.

"Vzhledem k významnému zhoršení odbytu a zvýšené nejistotě, co se týče dodávek dílů do našich závodů, zastavíme v nejbližší době výrobu v závodech, které provozují značky koncernu," citovala ČTK šéfa automobilky Herberta Diesse. Podle něj však Německo na šíření nového typu koronaviru Covid-19 zareagovalo včas a dobře a je potřeba zůstat v klidu.

"Dodávky dílů máme zabezpečeny pro tento týden, příští týden očekáváme výpadky kvůli komplikacím v Evropě," doplnil jej člen představenstva značky pro zásobování Stefan Sommer.

Ke konci týdne se podle Diesse výroba zastaví ve španělských závodech (kompletně tak zastaví výrobu třeba Seat), v portugalském městě Setúbal, dále například v Bratislavě, kde se montuje mimo jiné i Škoda Citigo. Podle německého oborového magazínu Automobilwoche zastaví od pondělí veškerou německou i zahraniční produkci Audi. Podle informací Aktuálně.cz byly v továrně v Neckarsulmu potvrzeny o několika zaměstnanců pozitivní testy na koronavirus.

Pozastavení výroby by ve většině německých i evropských závodů koncernu mělo trvat dva až tři týdny. Minimálně na takovou dobu se začnou továrny připravovat. Podle Herberta Diesse automobilka nesmí zavřít továrny ani moc brzo, zároveň ale ani moc pozdě.

Zavření jednotlivých továren řeší koncern Volkswagen se svými jednotlivými značkami, mezi které spadá i Škoda Auto. Ještě dnes přitom dojde k dalšímu jednání a podle Diesse budou jednotlivé automobilky detaily o produkci zveřejňovat, jak nejrychleji to bude možné.

Továrny skupiny Volkswagen v Číně provoz naopak znovu zahájily. Výjimkou jsou dle ČTK závody ve městech Čchang-ša a Urumči. Právě Čína by mohla být klíčová pro zmírnění ekonomických ztrát. Na rozdíl od Evropy, kde se výroba zastavuje a dá se očekávat propad prodejů, by se asijská země mohla postupně začít vracet do prodejního normálu.

V únoru se tamní trh propadl o 79 procent na 310 tisíc prodaných automobilů. V březnu však Herbert Diess očekává postupný návrat k normálním číslům a prodej kolem jednoho milionu automobilů. Volkswagen navíc v Číně vyrábí a prodává až 40 procent své produkce.

Místo aut ventilátory

Koronavirus ovlivňuje také automobilky ve Velké Británii. Podle magazínu Automotive News Europe byly Jaguar Land Rover, Honda i Ford požádány představiteli státu o pomoc při výrobě nezbytného vybavení v boji se šířením koronaviru. Tam spadají například i ventilátory.

"Jako britská firma přirozeně uděláme vše, co je v našich silách, abychom v této bezprecedentní době podpořili naši komunitu," řekl Automotive News Europe mluvčí Jaguar Land Roveru. Ford, který v zemi provozuje dva závody na výrobu motorů, situaci vyhodnocuje. O pomoc byl požádán i koncern PSA, který prostřednictvím automobilky Vauxhall již produkci aut zastavil.

Podle magazínu je nicméně nejasné, jak by se automobilky mohly rychle přeorientovat na výrobu lékařských zařízení. Celé by to totiž mohlo zabrat i několik měsíců už jenom proto, že například ventilátory musí fungovat správně, aby pacienta udržely naživu.