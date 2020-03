Česko a Evropa padají do hospodářské recese. Hloubku krize ještě nelze odhadnout

Hrozba globální recese je po jedenácti letech zpět. Ekonomové a finanční analytici kvůli koronaviru zhoršují výhledy pro tento rok a srovnávají ho s lety 2008 a 2009, kdy po pádu banky Morgan Stanley začala takzvaná finanční krize.

I tentokrát zpomaluje či padá všechno, kam se člověk podívá. Státní ekonomiky, průmyslová výroba, prodej automobilů nebo ceny ropy. Jediné, co stoupá a bude stoupat, jsou výdaje některých států na zmírnění ekonomických dopadů koronaviru.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předpověděla na začátku března růst světové ekonomiky v letošním roce 2,4 procenta, před pandemií koronaviru očekávala růst skoro tříprocentní. Agentura Bloomberg předpovídá celosvětové ztráty ve výši zhruba 2,7 bilionu dolarů (více než šedesát bilionů korun).

Česká Národní rozpočtová rada na začátku měsíce uvedla, že růst české ekonomiky bude v letošním roce zřejmě nižší než dosud odhadovaná dvě procenta.

"Každým dnem stoupá pravděpodobnost recese. Nedokážeme říci, zda to bude horší než finanční krize v roce 2009. Pokud tvůrci ekonomické politiky nebudou dělat velké chyby, může se jednat o typické véčko. Tedy nástup problému a pak jeho poměrně rychlé odeznívání. Nicméně růst české ekonomiky v roce 2020 může být záporný, může se propadnout do minusových čísel. Teď už si myslíme, že je to možné. Je příliš brzy na konkrétní odhady, ale situace se zhoršuje každým dnem a tento scénář už nelze vyloučit," řekl serveru Aktuálně.cz analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Americká ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) v úterý zveřejnila svoji analýzu, ve které považuje globální recesi v roce 2020 za jistou. Varuje také před "vlnou nesplacených finančních závazků".

Těžké dopady na Evropu

Podle listu Financial Times se koronavirus "podepíše" především na malých a středních podnicích v Evropě, které čeká velmi těžké období. Deník například uvádí, že jen v Irsku muselo zavřít sedm tisíc restaurací a hospod.

"Ve Španělsku mnozí malí a střední podnikatelé varují, že bez ekonomické podpory a injekce jejich firmy nepřežijí," píší Financial Times.

Německo letos očekává první pokles ekonomiky od krizového roku 2009, a to o 0,2 procenta. Uvedl to ekonom Deutsche Bank Stefan Schneider. Pro českou ekonomiku jsou tato čísla vzhledem k její provázanosti s německou důležitá.

Americký prezident Donal Trump oznámil, že i ekonomika USA může zamířit do recese. Na kritický vývoj se musí připravit Itálie, kromě jiného na výpadky turistiky: cestovní ruch tvoří sedmnáct procent italského hrubého domácího produktu (HDP).

"Formálně se za recesi označují dvě čtvrtletí poklesu hrubého domácího produktu po sobě. Česká republika a Evropa pravděpodobně v recesi skončí. Útlum ekonomiky právě probíhá a výhled se stále zhoršuje. Jestli se situace vyvine do krize srovnatelné s roky 2008 a 2009, se teď ale nedá říci. Tehdy šlo o kaskádu problémů, které se na sebe nabalovaly. To bohužel nelze vyloučit ani dnes, ačkoliv průběh by byl jiný," vysvětluje ekonom Tomáš Vlk z investiční společnosti Patria Finance.

"Nyní se rozhoduje o tom, zda zůstaneme u přechodného výpadku aktivity, nebo jestli se spustí vlna propouštění a krachů firem. Tím by se samozřejmě problémy posunuly dál s důsledkem trvalejšího poklesu ekonomiky. Právě proto vláda reaguje pokud možno výraznou podporou ekonomiky, aby se druhotné problémy minimalizovaly. Bohužel nikdo neví, jak moc to zabere, protože se stále neví, jaká bude situace s rozšířením viru a jak daleko zajdou opatření s tím spojená," dodal.

Letadla, ropa i automobilky

Silné dopady už pociťuje doprava. Letecké společnosti musely omezit spoje, některé odstavily sedmdesát až devadesát procent svého leteckého parku. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) očekává celosvětové ztráty aerolinek kvůli pandemii na 113 miliard dolarů.

Na leteckou dopravu jsou nepřímo navázány další profese, například personál hotelů nebo zaměstnanci cestovních kanceláří. Podle Světové rady pro cestování a turistiku (WTTC) by globální cestovní ruch kvůli pandemii koronaviru mohl přijít až o 50 milionů pracovních míst.

Koronavirus a s ním spojené omezení dopravy - letecké, autobusové i automobilové - se promítají také do cen ropy. Cena za barel po prudkém pondělním poklesu se držela pod třiceti dolary. Tlačí ji dolů i cenová válka, kterou rozpoutaly Saúdská Arábie proti Rusku a také Rusko proti Spojeným státům ve snaze oslabit americké firmy, jež těží ropu z břidlic. Výsledek těchto sporů je nejasný, ale jisté je, že suroviny je na trhu přebytek a růst spotřeby ještě minimálně několik měsíců nelze čekat.

Propadá se i trh s automobily. Začalo to v Číně, kde v únoru kvůli nákaze koronavirem meziročně poklesl prodej nových osobních vozů o nevídané čtyři pětiny. Francouzský výrobce automobilů PSA, italsko-americká skupina Fiat Chrysler a německý Volkswagen dočasně zavírají své továrny v Evropě. Většina německých a evropských závodů Volkswagenu počítá s přerušením výroby na dva až tři týdny.

