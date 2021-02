Univerzální voják ve službách řemeslníků i rodičů. Volkswagen Caddy dělá velký skok

Že osobní verze dodávek dávno nejsou z nouze ctností pro ty, kteří potřebují MPV, ale nemohou si dovolit tolik utrácet, se potvrzuje prakticky za volantem každé takové novinky, která přijde na trh, ať už pochází od francouzských, italských, nebo německých značek. Nový Volkswagen Caddy dokazuje, že kdyby náhodou klasická rodinná MPV skutečně vymřela, stala se jim více než důstojnou náhradou.

Není to náhrada za Sharan, dušuje se Volkswagen. Ten prý neskončí a výrobce pracuje na nové generaci. Buď jak buď, osobní varianta dodávky Caddy si bere na svá bedra úkol se ctí posloužit lidem, kteří potřebují univerzální rodinné auto, dost prostorné na to, aby se bez uskrovnění dalo cestovat v pěti, případně sedmi lidech, a do kufru se vešlo mnohem více než jen dětský kočár.

Praktičnost Caddy zvládá na výbornou. Snad ani není potřeba znovu vysvětlovat, proč jsou posuvné boční dveře geniální, když denně poutáte děti do autosedaček, a jak osvobozující je se nebát, že dítě neopatrným otevřením dveří na přeplněných parkovištích obouchá auta stojící okolo, než stihne rodič zasáhnout.

Díky vysoké stavbě a krabicovité karoserii je místo uvnitř do všech stran. Nad velikostí kufru zajásá ten, kdo mívá v rodině na starosti balení. Nízko položená hrana, dokonale pravidelný tvar, háčky po stranách a především kráter o velikosti 760 litrů. Když se druhá řada sedadel odklopí (a jde to opravdu snadno pomocí dvou tkalounů), naložíte vybavení garsonky. Sedadla jde i zcela vyjmout.

Zlobily nás jen výklopné páté dveře, které se zavíraly jedině radikálním přibouchnutím, ale možná to chce je jen trochu ochodit anebo přitáhnout šrouby, auto mělo na tachometru jen pár kilometrů.

Ocenění si zaslouží i praktické detaily, které se u dodávek osvědčily. Schránka nad hlavou řidiče a spolujezdce nebo přihrádka před řidičem, stejně jako hluboké boční kapsy ve dveřích, velkorysé držáky na nápoje nebo odkládací prostor ve středovém tunelu na více než mobil, jsou zkrátka věci, které zpříjemňují denní soužití i s osobním autem.

Caddy ale své geny zakořeněné v užitkovém autě dokázal vyšlechtit. Jestli vám pohled do interiéru připomene Golf, nejste daleko. Má stejný volant, dotykem ovládanou obrazovku a za příplatek také digitální přístrojový štít. Nabídka asistenčních systémů je naprosto srovnatelná s nejmodernějšími mainstreamovými auty na trhu. I zpracování se výrazně zlepšilo, stejně jako materiály, rozdíl oproti klasickým MPV se v kabině smrskl na minimum.

Zdaleka největší krok ale Volkswagen udělal v jízdním projevu. Trojice Citroën Berlingo, Peugeot Rifter a Opel Combo si zakládají na slušném komfortu, Volkswagen Caddy historicky sázel na robustnost, praktičnost, odolnost… a vystačil si s užitkově naladěným podvozkem, který měl zadní tuhou nápravu odpruženou listovými pery. Pokud auto nebylo pořádně naložené, na nerovnostech se dost natřásalo.

Nový Caddy je výrazně pohodlnější, a delší cesty díky tomu budou pro všechny příjemnější. Poděkujte i vinutým pružinám a Panhardské tyči vzadu.

Prodej se spustil začátkem ledna a nabídka motorů ještě není podle Volkswagenu kompletní. Čtyřválcový diesel o objemu 2,0 litru se nabízí o výkonu 75 nebo 90 kW, slabší varianta je k dispozici jen s manuálem, silnější navíc se sedmistupňovým DSG, benzinová čtyřválcová patnáctistovka má 84 kW a možnost volby obou typů převodovek.

Slabšího dieselu se netřeba bát, a i když v úrovni utlumení naftového projevu má Caddy ještě rezervy, už to není ten traktorovitý klapot pracovní dodávky, co bývávala slyšet zpod kapoty. Palubní počítač radí řadit záhy, i po překročení první tisícovky otáček za minutu, někdy je ale rozumnější ho hned neposlechnout.

Řazení samo o sobě funguje výborně a přesně, nezamaskuje ale to, že v mírných kopcích nebo při předjíždění pár koní autu přece jen schází, zvlášť když v něm jedou více než dva lidé. Diesel se alespoň odměňuje střídmostí, i auto se zcela syrovým motorem a v zimních podmínkách spalovalo jen 5,1 litru nafty na 100 km. Jen dálnice pak skóre zhoršuje, jak musí vítr prorážet tak velká a aerodynamicky nedokonalá plocha.

První oznámení cen na podzim loňského roku Caddy neukázalo v tak atraktivním světle. Osobní dodávka od VW vždy byla dražší, francouzská konkurence ale Caddy cenově podtrhovala o statisíce. Akční ceny jsou ale výrazně lákavější, u některých případů ukazují více než stotisícovou slevu.

Volkswagen Caddy 2.0 TDI/75 kW Motor: řad. 4válec, 1968 cm3, turbodiesel

Výkon: 75 kW/102 koní při 2750 ot./min.

Toč. moment: 280 Nm při 1500 ot./min.

Spotřeba: 4,7 l/100 km/h

Max. rychlost: 175 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 13,5 s

Objem kufru: 760 l

Cena od: 579 205 Kč

Cena testované verze vč. výbavy: 759 671 Kč

Model s krátkým rozvorem, který vidíte na fotkách (Maxi má rozvor o 215 mm delší), má úroveň výbavy Life. Je ucházející, vedle dotykové obrazovky o úhlopříčce 8,25 palce má elektricky sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka, tempomat, manuální klimatizaci a bezpečnostní asistenty (například udržování v jízdním pruhu a systém varující před překážkou) a vyjde na 639 tisíc korun.

Peugeot Rifter se stokoňovým dieselem a manuálem ve verzi Allure vyjde v akci na 475 tisíc. Caddy má ale výrazně prostornější kufr (760 litrů vs. 597 l) a větší užitečné zatížení, je bytelný, chytře zpracovaný a technikou v této kategorii na špičce. Nechává si za to však zaplatit a rozhodnutí, jestli je to adekvátní, je nakonec na zákazníkovi.