Místo rodinného MPV dodávka. Může Volkswagen Caddy Maxi nahradit dosluhující Sharan?

Velká MPV z trhu postupně mizí. Renault Espace už se před lety převtělil do podoby crossoveru a nad současnou generací se pomalu stahují mračna. Nástupce se podle všeho nedočká ani Volkswagen Sharan, byť podobně jako Espace v nabídce zatím stále zůstává. To Seat Alhambra už v Česku koupíte jen ze skladových zásob, výroba sice pokračuje s motorem 1.4 TSI o výkonu 110 kW, ten se ale do Česka nedodává. MPV S-Max a Galaxy od Fordu zatím pokračují, také jejich osud je ale minimálně hodně nejistý. A to nemluvě o dokonce čtyřčatech koncernů Fiat a PSA, která se nabízela ve dvou generacích zhruba dvacet let do roku 2014. Ta také skončila bez přímého nástupce, jejich místa zaujala SUV, případně osobní dodávky.

Osud velkých MPV je dost podobný těm kompaktním. Postupně kvůli klesajícímu zájmu a vyšším emisím mizí - někde úplně bez náhrady, jinde musí zájemce místo nich sáhnout většinou po méně praktickém SUV nebo mnohdy až příliš velké osobní dodávce typu Volkswagen Multivan nebo Ford Tourneo Custom.

Automobilky tak již před lety přišly i s alternativou v podobě natažených kompaktních dodávek. Najednou tak má rozměry prakticky totožné se Sharanem třeba i VW Caddy, který přitom v základu supluje roli aut jako Golf Sportsvan čili minimálně o segment menších. Verze Maxi se nabízela už u minulé generace německého modelu, proto ani není moc překvapením, že s ní Volkswagen přišel i u generace nové.