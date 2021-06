Prchající stan má 70 let. Velorex se stal fenoménem, původně se jmenoval úplně jinak

Leze se do toho jako za kulomet, říká o nastupování do Velorexu Dalibor Vrána v podání Josefa Abrháma ve slavné komedii Vrchní, prchni! Tříkolku ale rozhodně nezpopularizoval jen film dua Svěrák-Smoljak. Pozornost lákalo vozidlo bratrů Stránských už po druhé světové válce, tehdy ještě pod jménem Oskar. A nakonec se v různých podobách tříkolka vyráběla až do roku 1971.