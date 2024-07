V Česku je teď nejlevněji? Porovnali jsme ceny PHM v polském a německém příhraničí

Hraniční přechod v severočeském Hrádku nad Nisou není zcela běžný. Ačkoliv se tu z českého území vjíždí do Polska, už po několika stech metrech se člověk ocitá v německé Žitavě, pokud tedy včas neodbočí na úzkou silnici vedoucí do polské obce Sieniawka. A pak je to dost možná také území s největší koncentrací čerpacích stanic na kilometr čtvereční. Kolik v těchto místech stojí nafta a benzin?

Za levnějším benzinem a naftou jezdili obyvatele Hrádku nad Nisou ležícím v trojúhelníku tří států odnepaměti. Za minulého režimu byla v tomto směru oblíbená Německá demokratická republika, protože tu litr benzinu stál jednu marku. To byly tři koruny, zatímco u českých pump tehdy vyšel na 6,50. Související Zmizí důlky po kroupách? Vyzkoušeli jsme levnou sadu na opravu karoserie 13 fotografií Češi k němu sice neměli oficiálně přístup, správně si před cestou museli draze nakoupit poukazy na benzin v Autoturistu a těmi pak u speciálních pump pro cizince zaplatit. "Jenže v osmdesátých letech už Němci nebyli tak důslední a do Žitavy se odtud pro benzin jezdilo běžně," vzpomíná Helena Sadílková z Jablonného v Podještědí. Po sametové revoluci roli levné benzinové destinace převzalo Polsko. "Nejdřív tady neměl polský benzin moc dobrou pověst, i tak divně zapáchal," vzpomíná Sadílková. Jenže ceny na polských pumpách v průběhu let nerostly tak výrazně jako na těch českých a natankovat plnou nádrž nezapomněl prakticky nikdo, kdo do Polska mířil za nákupy. A Poláci tohoto boomu dokázali dokonale využít. Na několika stech metrech silnice tu v hojných letech vyrostly hned tři čerpací stanice, další dvě pak o kousek dál ve Sieniawce. Svého času byly všechny v obležení motoristů z Česka i Německa, však se tu ceny na totemech uváděly vždycky v markách a později v eurech. Na jedné nádrži se dalo ušetřit i několik stokorun, to už se vyplatila i delší zajížďka. Jenže po loňských parlamentních volbách se ceny pohonných hmot v Polsku rychle zvedly. A mezi českými motoristy se stejně rychle roznesla zpráva, že se cesty k polským pumpám přestaly vyplácet. Redakce Aktuálně.cz se rozhodla zmapovat, jak to na kdysi rušném místě česko-polsko-německého Trojmezí vypadá uprostřed letošního léta. Nechcete aspoň cigarety? První pumpa na "benzinové trase" se nachází ještě na českém území. Je jen několik metrů od hezky opravené budovy bývalé celnice, před kterou hlídkují němečtí policisté, schovaní před horkem v mikrobusu. Ceny na pumpě hlásí totem velkými číslicemi v eurech, malá číslice pak hlásí cenu v korunách. Pro Čechy je tady výhodnější platit v domácí měně, protože ceny jsou přepočteny v kurzu 24,65 za euro, zatímco oficiální kurz České národní banky byl o víkendu 25,29. Za naftu tady chtějí 36,50 Kč, prémiový benzin Optimal s dodatečnými aditivy tu stojí 38,90. Obyčejný Natural je o dva eurocenty levnější, českou cenu ale uvedenou nemá. Čerpací stanice AB o pár desítek metrů dál už stojí na polské straně. Ceny uvedené v eurech jsou u všech druhů paliv o jeden eurocent vyšší než na české pumpě, našinec si nepomůže ani v případě, že zaplatí v polských zlotých. Kurs mezi oběma měnami je tu stanoven na haléře přesně. Natural 95 tady Čechy vyjde v přepočtu na 40,21 Kč, litr motorové nafty stojí 37,68. Polský pumpař neskrývá veselí, když vidí, že přijíždíme v elektromobilu. "Tak co tam nalejeme?" zahajuje konverzaci v češtině, aby mohl jedním dechem nabídnout další služby. "A nechcete aspoň cigarety?" přidružený obchod s kuřivem je teď pro liduprázdnou pumpu zjevně důležitější než prodej pohonných hmot. Související Test 16 celoročních pneumatik: Polovina neoslnila, dvě propadly, dobrá je jediná 10 fotografií Další benzinka je o kousíček dál, hned vedle supermarketu Biedronka. Zatímco nafta tu stojí stejně, benzin je o tři eurocenty, tedy asi 75 haléřů, levnější. Však je tu také o poznání rušněji, u stojanů tankují hned dvě auta s německou SPZ. Ani tady však pumpy nestojí žádné české auto, na rozdíl od prodejny s potravinami. "Jezdím sem na menší nákup několikrát do týdne, pořád je tu levněji než u nás," říká Helena Partlová z Václavic, která to sem má z domova jen pár kilometrů. "Třeba uzená makrela je o třetinu levnější, navíc ji prodávají bez hlavy," uvádí příklad ze svého obvyklého výběru. Dojet si natankovat benzin k polské pumpě ale neplánuje. "Ještě loni dělal rozdíl na litru pět korun. Přiznám se ale, že teď už to ani nesleduju," dodává. Ceny z české strany hranice nedotahuje ani třetí pumpa na trase směrem k německým hranicím, ani další přímo v obci Sieniawka. O něco levnější naftu objevujeme až na výpadovce na Bogatyni, v přepočtu tu vyjde na 36,86 za litr, zatímco benzin je zde levnější jen o pětadvacetník. Drahá Žitava, levný Cvikov Sporadická přítomnost německých motoristů na polských pumpách má logické vysvětlení, v německé Žitavě jsou ceny pohonných hmot z celého Trojmezí zdaleka nejvyšší. Nafta tu u pumpy Aral vychází v přepočtu na 41,95 koruny, benzin E10 je ještě výrazně dražší, za litr chtějí 44,48 koruny. Nedaleká polská konkurence je ve městě znát, čerpacích stanic je ve tu jako šafránu. Naposledy to v Žitavě vzdala "levná pumpa" provozovaná supermarketem Kaufland, kterou na místě vystřídal řetězec rychlého občerstvení. Fakt, že jsme za celé sobotní odpoledne nepotkali u polských pump ani jedno auto s českou poznávací značkou, má také své důvody. Levněji než u našich severních sousedů lze totiž natankovat v okolí hranic prakticky kdekoliv. Třeba ve Cvikově u čerpačky Tank Ono, kde o víkendu prodávali naftu za 34,50 a benzin za 36,50. A za takřka identické ceny jako v Polsku nabízely pohonné hmoty u dvou pump Orlen v České Lípě.