Zmizí důlky po kroupách? Vyzkoušeli jsme levnou sadu na opravu karoserie

Kuličky ledu padají v posledních letech z nebe čím dál častěji, následky pro karoserii bývají obvykle jasně viditelné. Kdo nemá auto pojištěné, zaplatí za opravu desítky tisíc nebo se smíří s tím, že už nikdy nebude vypadat k světu. Pak je tu ale také možnost, že se majitel auta do nápravy stavu pustí na vlastní pěst. Třeba se sadou Geko, kterou jsme vyzkoušeli v redakčním testu.

Následky po kroupách lze napravit dvěma způsoby: Buď nerovnosti vyrovnat kytem a znovu přelakovat, což je tradiční postup. A pak je tu relativně nová metoda PDR (Paintless Dent Repair), při které se plech vrací do původní polohy s pomocí drobných plastových elementů, lepidla a vytahováku. Tento postup zachovává původní lak karoserie, což je dobrá zpráva už proto, že přelakovaný vůz ztrácí na ceně při dalším prodeji. Takový způsob opravy také bývá o něco levnější, i když zase ne významně. Profesionálové si za vytažení důlku zpravidla účtují kolem 500 korun, při opravě desítek či stovek prohlubní je však obvyklá množstevní sleva.

Proč ale jezdit do drahého servisu, když si za necelou pětistovku můžu opravit auto sám? Takhle nějak uvažuje každý, kdo narazí na opravnou sadu na promáčklé karoserie, která při dodržení jednoduchého postupu slibuje totéž, co profi opravna. Nedalo nám to, abychom jednu takovou nevyzkoušeli.

Ceny takových "domácích" setů začínají už na 230 korunách, redakce se však jednomyslně shodla, že o něco dražší bude jistě i o něco lepší. Sáhli jsme tedy po sadě Geko G02644 obsahující 48 dílů, za internetovou cenu 428 korun plus dopravné.

Pečlivě zabalená a nepoškozená krabice dorazila zhruba po týdnu, její obsah však budil rozpaky. Obal sady byl na jedné straně promáčklý, navíc bylo zjevné, že nejsme první, kdo se podíval do jeho útrob. Pod lepicí páskou byl pochytaný prach a pavučiny, jakoby výrobek přebýval delší čas v něčí garáži.

Sada se však zdála kompletní, i když místo rozprašovače s čistidlem, jak slibuje informace na obalu, byla uvnitř pouze prázdná lahvička. Nezdálo se však, že by v ní někdy dříve byla jakákoliv tekutina, při pátrání na internetu jsme následně zjistili, že žádné rozpouštědlo ztvrdlého lepidla sada skutečně neobsahuje.

Velmi rychle jsme také došli k závěru, že jen se samotnou sadou si při opravě důlku nevystačíme. Balení totiž neobsahuje tavicí pistoli, která je pro úspěch celé akce nezbytná. A tak jsme místo zahájení pokusu nasedli do auta a vyrazili do hobbymarketu, abychom tam za pistoli a ředidlo nechali dalších 234 korun.

Když se práce nedaří

Na tomto místě je třeba přiznat barvu, sami jsme se do opravy promáčklé karoserie raději nepouštěli - hledali jsme někoho, o kom lze bez přikrášlování říci, že je šikovný. Naší volbou se stal amatérský automechanik Pavel, který sice bezpečně diagnostikuje závadu u kdejakého starého anglického veteránu, opravit promáčkliny na karoserii však ještě nezkoušel.

Ukázalo se, že ze stručného návodu v polštině spolu se šesti fotografiemi na zadní části obalu příliš moudrý není. Naštěstí jsme český návod z vlastní iniciativy dohledali na stránkách e-shopu. Že taková možnost existuje, však z obalu výrobku není zjevné.

Samotná oprava by podle tohoto návodu neměla být složitá. Stačí vytlačit natavené lepidlo na plastový element podobný figurce z Člověče, nezlob se a přitisknout na prohlubeň v karoserii. Následně nechat lepidlo zaschnout, a "figurku" s pomocí speciálního páčidla jemně tahat vzhůru. Nakonec se plastový element od lepidla odtrhne, to už by ale měla být karoserie vytažená do původní polohy. Zbytky lepidla pak stačí postříkat ředidlem a odstranit z laku přiloženou plastovou škrabkou.

Tolik jednoduchá teorie, praxe je však o poznání složitější. V návodu se třeba píše, že samotná plastový element by měl být asi o dvacet procent menší než samotná prohlubeň. Jenže sehnat v balení přesně takový je prakticky nemožné. Nakonec tedy zkusíme takový, který velikostí odpovídá alespoň přibližně.

Autor fotografie: Jakub Stehlík Opravná sada na promáčklé karoserie GEKO G02644 Obsah balení: 38 plastových částí, vytahovák, 7 ks lepicích tyčinek, nádobka s rozprašovačem, plastová škrabka

Návod v češtině: ne (pouze na internetu)

Návod v cizím jazyce: ano (polština)

Srozumitelnost návodu: nízká

Potřeba dalšího vybavení: ano

Opakované použití výrobku: ano

Cena: 428 Kč

Celkové hodnocení: nedostatečné

První pokus vypadá vcelku nadějně: Po dočištění karoserie od lepidla se zdá, že prohlubeň od kroupy je menší, i když zcela nezmizela. Činíme tedy druhý pokus, který na věci nic výrazně nemění - důlek na karoserii zůstává, jen trochu změnil tvar.

Třetí pokus rozhodne, říkáme si. Pro změnu lepíme ke karoserii jiný, větší plastový díl, protože s původním menším jsme kýženého výsledku nedosáhli. Ani tentokrát ale nemáme štěstí - z důlku se částečně stává hrbolek. Původní jamka od kroupy se tak definitivně mění v České středohoří, jak trefně poznamenal příležitostný automechanik Pavel.

Nedá nám to a na pokusném starém mercedesu vyhledáváme další prohlubeň. Výsledek je však stejný - jamka nezmizí, jen změní tvar.

Chce to cvik a lepší výbavu

Z výše popsaného se může zdát, že metoda vytahování propadlých částí karoserie s pomocí lepidla a páčidla je nesmyslem, který jen z lidí tahá peníze. Kdyby ovšem členové redakce neměli vlastní zkušenost, že výsledek může být perfektní, když se to umí. Je ale zjevné, že bez nějaké formy proškolení se oprava důlků neobejde. Ti, kteří tuto práci ovládají, se však s vlastními postupy moc nechlubí, neboť je dobře živí. Takže čerpání informací je v tomto případě problematické.

Pak jde také o samotnou výbavu. I firma Geko, od které pochází testovaný výrobek, umí nabídnout sadu za cenu přes 10 tisíc korun. Obsahuje kromě jiného různá vyklepávací kladívka, bez kterých se obvykle neobejde žádné instruktážní video na YouTube zabývající se metodou PDR.

Stručné hodnocení závěrem? Náčiní za pětistovku lze doporučit snad jen těm, kterým se tvar jejich důlku na karoserii už omrzel a chtějí, aby vypadal jinak. Takovým opravná sada Geko G02644 jejich přání splní.

Avšak pro ty, kteří by rádi, aby důlek pokud možno úplně zmizel, jde o ztracený čas a vyhozené peníze.