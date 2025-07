Stovky pláží a teplé moře. Projděte si tipy na známé i neznámé koupání na Krétě

Kréta je velmi hojně vyhledávaná dovolenková destinace i proto, že moře je zde velmi teplé. V Evropě asi nejteplejší, což je logické, když je nejvíc na jihu. Co zde můžete očekávat a na co se při koupání na Krétě připravit? To se dozvíte v dalším textu ze seriálu Léto s Aktuálně.

V dřívějším článku o rozdílech mezi severem a jihem jsem zmínil zásadní rozdíly mezi jednotlivými oblastmi Kréty. Na severu dlouhé písečné pláže s velmi pozvolným vstupem do vody, na jihu spíše oblázkové a kamenité pláže s prudším vstupem. Ale z každého pravidla existují výjimky! A tak i na serveru (zejména ve východní části Kréty) najdete oblázkové a kamenité pláže a na jihu najdete i písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. Související Soukromí, romantika i resorty pro rodiny s dětmi. Podívejte se s námi na Krétu 7 fotografií Co je ale společné na jihu i severu, je vítr. Někdy mírnější, někdy silnější. A také absence stromů. V blízkosti hotelů a restaurací máte k dispozici slunečníky a lehátka. Obvykle za ně vyžadují poplatek (5 až 10 eur za den), někde jsou ale zdarma, pokud si objednáte občerstvení v přilehlé restauraci. Tip: S vybíráním poplatku se obvykle končí kolem čtvrté až páté hodiny. Pokud máte rádi spíše odpolední koupání, můžete jít přes den na výlet a v podvečer pak můžete zdarma využít i dostupné lehátko pod slunečníkem. Místní si na pláž často nosí vlastní slunečník nebo plážový stan. Počítejte ovšem s tím, že kvůli větru jej musíte velmi dobře ukotvit. Volně přístupné pláže V Řecku platí pravidlo, že všechny pláže musí být volně přístupné! Nemusíte se tak bát roztáhnout si deku i na pláži se slunečníky před nějakým hotelem. Nikdo by vás odtud neměl vyhodit. Tam, kde existuje servis, se jej nebojte využít. Donesení zmrzliny, piva či nějakého drinku není něco, co by vás finančně zruinovalo. Na Krétě jsou stovky pláží. Pokud rádi experimentujete a prozkoumáváte a máte půjčené auto, můžete jet jen tak po pobřeží a zastavit, kdekoliv se vám bude líbit. Možná objevíte tu nejlepší pláž ve svém životě! Dobrým vodítkem jsou Google mapy, kde je řada pláží označených. Máte tam k dispozici i fotografie a recenze, takže máte předem trochu představu, do čeho jdete. Vít Skála Vít Skála s manželkou Lucií v roce 2020 zakoupili pozemek na Krétě, kde si svépomocí staví dům. Impulzem k tomuto kroku bylo Vítovo hluboké vyhoření v roce 2020 způsobené dlouhodobým stresem a pracovním přetížením. Po padesátce tak začínají znovu v "cizí" zemi, prakticky od píky. Stále tam bydlí v provizorních podmínkách. Do letošního podzimu snad dům konečně dokončí. O detailech, které jejich přesun na Krétu provázely, a o životě na Krétě nepravidelně píší na svůj blog movetocrete.com, kde popisují i jednotlivé etapy stavby. Přibližují život na Krétě z pohledu cizince, který tam není pouze na krátké dovolené. Na Instagramu zveřejňují fotky z běžného života a Vít píše různé každodenní postřehy na svém X účtu. Každou sobotu pak publikuje delší vlákno věnované vždy jednomu konkrétnímu tématu. Už má za sebou 64 vláken, některá si přečte i přes sto tisíc lidí. Nyní se o některé postřehy dělí i se čtenáři webu Aktuálně.cz. Na závěr sedm nejznámějších a nejnavštěvovanějších pláží na Krétě. Jestli nemáte rádi davy, v létě se jim vyhněte. Mimo hlavní sezonu ale určitě stojí každá z nich za navštívení. Nicméně je nutné dodat, že i mnohé "no name" pláže jsou neméně hezké! Elafonisi - Pláž na jihozápadě Kréty je pověstná růžovým pískem a mělkými lagunami. V top sezoně dorazte brzy ráno, jinak se na ni už nedostanete. Balos - Severozápad Kréty. Laguna se smaragdovou vodou. Nyní se staví nová příjezdová komunikace pro auta, přístup po moři je tak omezen. Falassarna - Široká písečná pláž na západě Kréty. Vai - Palmový háj na východě Kréty sousedící s obrovskou palmovou plantáží. Budete se tu cítit jako v Karibiku, ale připravte se i na podobné ceny. Na pláži Vai se budete cítit jako v Karibiku, ale připravte se i na podobné ceny. | Foto: Vít Skála Preveli - Velmi specifická pláž na jihu Kréty, kde se můžete pod palmami procházet podél řeky vlévající se do moře. Matala - Pláž na jihu Kréty známá díky jeskyním v útesech. V 60. letech centrum hippie komunity, jejíž pozůstatky tam najdete ještě dnes. Voulisma - Velmi romantická pláž v Mirabello zálivu na severovýchodě Kréty. Můžete si zde dopřát příjemného nepředraženého občerstvení přímo pod slunečníkem. "Tajné" typy na závěr: Pro rodiny s dětmi: Long Beach na jihu, východně od Ierapetry. U kempu Koutsounari stojí restaurace s velkým bazénem, brouzdalištěm pro děti a prolézačkami. Vše je volně k dispozici, není vázáno na ubytování v campu nebo útratu v restauraci. Ale klidně můžete využít i ty, ceny nejsou přemrštěné. Související Jak cestovat po Krétě? Turisté preferují půjčení auta, dobrou volbou jsou i autobusy 6 fotografií Pro šnorchlování: Argilos Beach na jihovýchodě Kréty nebo Donkey Beach na severovýchodě Kréty. Narazíte tady ryby, které na jiných místech tak snadno neuvidíte. Velké a barevné. Pro ty, kteří nemají rádi komerci: Itanos Beach na východě Kréty (kousek od komerční pláže Vai) nebo na severozápadě okraj pláže Voulisma, kde nejsou slunečníky ani obsluha, ale sprchy k dispozici máte. Pro naturisty: Red Beach nedaleko Mataly. Připravte se ale na poměrně náročný sestup ze skalního vrcholu. Psili Ammos za skaliskem u Vai Beach. Koupání na úžasné písečné duně. Související Na Krétu nemusíte jen v létě. Moře je teplé i v září, restaurace zavírají v listopadu 6 fotografií Pozor na ježky Na Krétě v podstatě neexistuje špatné místo na koupání! Kde se vám bude líbit, klidně zastavte a skočte do moře. Jen někde využijete boty do vody. Mimo písečné pláže se vyplatí dávat pozor na ježky. Užijte si svůj pobyt na Krétě a snad vám tento miniseriál aspoň trochu pomohl vytěžit z pobytu na ostrově maximum!