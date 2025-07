Hnutí Hamás odpovědělo na návrh dohody o příměří v Gaze, údajně pozitivně

Palestinské hnutí Hamás v pátek předalo zprostředkovatelům svou odpověď na Spojenými státy podporovaný návrh dohody o 60denním příměří v Pásmu Gazy. Agentuře Reuters to sdělil nejmenovaný představitel hnutí s tím, že odpověď je pozitivní a měla by pomoci k dosažení dohody.

Zprostředkovateli jsou američtí, katarští a egyptští vyjednavači. Hamás dříve v noci na pátek sdělil, že návrh nejprve projedná s dalšími palestinskými skupinami a poté odpoví.

Americký prezident Donald Trump tento týden napsal, že Izrael s podmínkami nezbytnými k uzavření příměří souhlasil.

Návrh, který nebyl oficiálně zveřejněn, podle Reuters počítá s postupným propouštěním izraelských rukojmích, se stahováním izraelské armády z oblastí v Pásmu Gazu a s vyjednáváním o ukončení konfliktu. Během 60 dní má být postupně propuštěno deset živých rukojmích a vráceno 18 těl mrtvých.

Výměnou budou propouštěni palestinští vězni držení v izraelských věznicích. Dokument rovněž počítá s tím, že první den příměří se začne izraelská armáda po propuštění osmi rukojmích stahovat z oblastí severní části Pásma Gazy, a to na základě map, které budou teprve dohodnuty. Zároveň s tím začne v první den příměří do Pásma Gazy okamžitě proudit dostatečné množství humanitární pomoci, a to za účasti OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže, uvádí se v návrhu dohody.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně během dvou příměří. Nyní je v pásmu podle agentury AP 50 rukojmí, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví spravovaného Hamásem zabito 57 130 Palestinců, píše agentura AFP. OSN data zveřejňovaná ministerstvem považuje za spolehlivá.