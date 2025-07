Češi kupují auta, která byste nečekali. Nečekaně vysoko jsou číňan i elektromobil

Sice malý, ale stabilní růst: to asi nejlépe vystihuje český trh s novými auty. Za šest měsíců roku 2025 si našlo k zákazníkům cestu téměř 123 tisíc nových osobních aut. Tak vysoké číslo Svaz dovozců automobilů u pololetních statistik dlouho nezveřejnil. Jednička trhu je nadále stabilní, ale za ní se strhl nelítostný souboj o každé prodané auto.

122 639 nových osobních aut se prodalo v České republice mezi lednem a červnem letošního roku. Je to o 2,87 procenta více než loni. Není to závratný nárůst, ale loni na konci roku byl celý trh na několikaletém maximu a v historických tabulkách se dostal mezi nejlepší pětku (psali jsme tady). Takže zatím je dobře našlápnuto loňské maximum ještě vylepšit.

Prodeje podle Svazu dovozců automobilů nadále táhnou firmy, které nakoupily 73,5 procenta ze všech aut.

Co je ale ze statistik naprosto viditelné a možná zajímavější, že i bez firemních dotací jde prodej elektromobilů rychle nahoru. Za první polovinu roku mělo čistě bateriový pohon 6910 nových aut a jejich podíl překročil 5,6 procenta. Pro srovnání, za celý loňský rok se prodalo 10 933 nových elektromobilů, a to skoro 6,5 tisíce z nich bylo podpořeno dotací. Je tedy jasné, že i v Česku se konečně trh s elektromobily, i když s několikaletým odstupem za Evropou, skutečně rozhýbal. Plug-in hybridů pak bylo 4968 kusů.

Elektrickou jedničkou je samozřejmě Škoda Auto: Enyaqů a Elroqů se dohromady prodalo 2426 kusů, dominuje menší z nich Elroq se 1470 prodanými auty. Je to také nejprodávanější elektroauto v Česku vůbec, Tesla Model Y se 794 kusy zaznamenala v první polovině roku lehký ústup ze slávy. Může to být dáno celosvětovým odklonem od amerického výrobce kvůli chování Elona Muska, ale také čekáním na jarní uvedení omlazené verze Juniper (test zde).

Za zmínku určitě stojí 226 prodaných kusů Kie EV3 (jak jezdí, najdete zde), která odstartovala tedy docela silně, i v porovnání s 282 kusy Tesly Model 3. 197 prodaných kusů si připsal třeba Volkswagen ID.7. Všechny zmíněné elektromobily tvoří šestici nejoblíbenějších v Česku.

A kdo vládne absolutním prodejům? Samozřejmě bez překvapení je to Škoda Octavia s 9534 prodanými kusy. I tak to znamená meziroční propad téměř o 18,5 procenta. A podobně jako loni se i letos za kompaktní škodovkou rozjela mela.

Dvojkou trhu už dávno není Fabia, ale SUV Škoda Kamiq (test najdete zde). Fabia je až na pátém místě, i tak si ale oproti loňskému prvnímu pololetí polepšila o dvě příčky, protože se prodalo o 683 aut více. Třetí je Škoda Karoq, čtvrtá Škoda Kodiaq. Nejoblíbenějším dováženým autem je tradičně Hyundai i30, i když si prodejně výrazně pohoršilo. Na 25 nejprodávanějších aut v Česku se podívejte do galerie, prozradíme třeba, že do ní patří i Škoda Elroq (testovali jsme tady) nebo jeden číňan.

Čínská auta jsou vůbec velké téma nejen letošního roku. A daří se hlavně MG, které už je jedenáctou nejprodávanější značkou českého trhu s 2666 auty a silným více než třicetiprocentním růstem. Další ale spíše paběrkují: Dongfeng 145 prodaných aut, BAIC 45 automobilů, BYD 36 vozidel, Voyah 30 vozů, DR Automobiles pod všemi značkami 28 aut a takové SWM 29 vozů.

Značkám pak dohromady vládne Škoda Auto, dvojkou je nadále Hyundai a na pozici trojky se po Toyotě vrátil Volkswagen.

10 nejprodávanějších značek automobilů v Česku za 1-6/2025

Značka Počet prodaných kusů Změna oproti 2024 1. Škoda 42 099 +5,51 % 2. Hyundai 10 391 -9,93 % 3. Volkswagen 8371 +8,24 % 4. Toyota 8354 -16,73 % 5. Kia 5865 +16,3 % 6. Dacia 5364 +14,64 % 7. Mercedes-Benz 4224 +8,39 % 8. Ford 4154 +50,73 % 9. Renault 3484 +33,23 % 10. BMW 2980 +1,85 %

Hodně si meziročně pohoršil SsangYong, nyní už KGM: 1560 aut je meziročně o více než 27 procent méně. Moc důvodů k radosti nemají ani ve Fiatu, Jeepu, Mazdě, Opelu, Tesle nebo Volvu, všude jsou výrazné ztráty v desítkách procent. A vlastně ani čtvrtá Toyota nemůže úplně slavit, protože spadla o necelých 17 procent.

Naopak třeba Ford si polepšil téměř o 51 procent, Nissan dokonce skoro o 52 procent, Cupra o 68 procent, Mitsubishi o 63 procent, Audi o téměř 34 procent či Renault o 33 procent.

Lehkých užitkových aut se za šest měsíců prodalo 9636 kusů, celý trh se tak propadl o více než 20 procent. Jedničkou je Toyota, mezi modely Iveco Daily. Dále se prodalo 4498 nákladních aut, jedničkou je Mercedes-Benz, a 434 autobusů, jedničkou je Iveco Bus.

K zákazníkům si za šest měsíců dále našlo cestu 15 367 motorek, kde tradičně dominuje Honda před čínskou firmou CF Moto a japonskou Yamahou. Na elektřinu mimochodem vyjelo na silnice za pololetí 827 motorek.

Na závěr můžeme zmínit i dovezená ojetá auta, kterých bylo zatím 72 541. To je meziročně o necelou tisícovku více. Nejvíce jich spadá do kategorie stáří od pěti do deseti let, ze značek je pak první samozřejmě Škoda Auto před Volkswagenem a Fordem.