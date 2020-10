Český trh s auty je za tři čtvrtě roku mínus 22 procent. V září si ale polepšil

Prodej nových osobních aut v Česku se za tři čtvrtletí meziročně snížil o 22,4 procenta na 148.319 vozů. V září trh o sedm procent vzrostl.

Mírný meziroční nárůst za poslední měsíc u osobních a lehkých užitkových automobilů však podle svazu negativní situaci nemění, neboť odráží loňský nestandardně velký zářijový pokles, způsobený zavedením nového emisního předpisu. Kvůli celé sérii emisní změn se ale také jedná o nejlepší zářijový výsledek za poslední tři roky.

Většinu aut v Česku nakoupily firmy, které pořídily 72 procent nových vozů. Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě SUV s podílem 35,6 procenta, dále nižší střední s 16,9 procenta a malé vozy s 16,5 procenta.

Navzdory více než 12procentnímu propadu zůstává nejoblíbenější značkou v Česku Škoda, patří ji takřka 39 procent trhu s novými vozy. Modely české automobilky také vládnou pořadí dle typů: první je s více 15 000 prodanými kusy Octavia, druhá s více než 12 000 exempláři Fabia, třetí hatchback Scala, který jako jediný v top 3 dokázal meziročně své prodeje navýšit na 6508 kusů.

První "neškodovkou" je šestý Hyundai i30. Korejská značka je pak v celkovém pořadí druhá, třetí je Volkswagen. Velice dobrých prvních devět měsíců na českém trhu má za sebou Tesla. Celkově je sice 26., ale prodeje se jí podařilo zčtyřnásobit.

Trh posílil i v Německu

Tesla rostla o 86 procent i v Německu, Škoda tamtéž na prodejích přidala takřka třicet procent a potvrdila svoje postavení nejsilnější dovážené značky. Tamní trh se v září dostal meziročně do plusu o více než osm procent, když bylo v září nově zaregistrováno 265 227 osobních aut.

Tahounem nových registrací jsou i v Německu tradičně firmy. Pro služební účely bylo do registru zaneseno 63,9 procenta všech aut registrovaných v září, zbývající registrace byly ze soukromé sféry. Podle bilance KBA nicméně registrace soukromých vozů v porovnáním s loňským zářím vykázaly růst o 18,3 procenta, ty služební pak o 3,5 procenta.

Z německých značek se nejlépe v září dařilo vozům Audi (plus 42,4 procenta), Mini (plus 4,7 procenta), BMW a Mercedes (shodně růst o 1,9 procenta) a Volkswagen (plus 1,6 procenta). Propad naopak zaznamenaly německé značky Smart (minus 41,4 procenta), Opel (minus 27,6 procenta) či Porsche (minus 19,7 procenta).

Pokles v Británii

Prodeji nových aut se naopak nedaří ve Velké Británii. Klesl nejníže za více než 20 let. V září se i kvůli dopadům koronavirové krize počet registrací nových aut v Británii meziročně snížil o 4,4 procenta na 328 041 vozů.

Září přitom bývá tradičně co do poptávky silným měsícem. V porovnání se zářijovým průměrem za uplynulých deset let je registrací o 15,8 procenta méně.

Poptávka po elektromobilech na baterii nicméně stoupla v porovnání s loňským zářím o 184,3 procenta. Díky novým modelům představovaly spolu s plug-in-hybridními vozy každý desátý prodaný vůz.

"Tohle není oživení," řekl agentuře Reuters ředitel SMMT Mike Hawes. "Pokud se pandemie nedostane pod kontrolu a neobnoví se důvěra spotřebitelů a firem v celé ekonomice, bude krátkodobá budoucnost velmi náročná," dodal.

Sektor nyní očekává, že trh se do konce roku propadne o 30,6 procenta. To by na ztracených tržbách představovalo 21,2 miliardy liber (téměř 634 miliard Kč).