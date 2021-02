Tuzexová alternativa k zastaralým škodovkám. Fiat Uno našel domov v Itálii i Brazílii

Jestli Fiat historicky uměl stavět nějaká auta, byla to ta nejmenší. Italské modely do města se už od 50. let prodávaly po milionech a odnášely si jedno prestižní ocenění za druhým. A právě malé Fiaty také často narušovaly monotónnost československého socialistického autoparku. Nechybělo mezi nimi ani Uno, které pro vyvolené mohlo v 80. letech představovat alternativu třeba k zastaralým škodovkám.