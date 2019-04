Test nejdůležitějšího Audi posledních let. SUV e-tron je začátkem elektrické ofenzivy

před 4 minutami

Že to trvalo. Audi je v podstatě posledním z německé prémiové trojky, kdo se rozhodl nasadit do prodeje sériová elektroauta. Zatímco BMW prodává od roku 2013 karbonový městský elektromobil i3 a v nabídce Daimleru se objevila třeba elektrická třída B, Audi se drželo stranou. Místo toho hledalo jiné alternativy: plug-in hybridy, nabízí auta na CNG (stlačený zemní plyn), investovalo do vývoje syntetických paliv s nulovou uhlíkovou stopou. Ale čistý elektromobil pro širší spektrum zákazníků tu dosud nebyl. Přišel až teď s modelem e-tron.