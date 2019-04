Tesla Model 3 přepisuje pořádky. Její prodeje i v Evropě překonávají německé soupeře

Tesla Model 3 již vloni dokázala pořádně zahýbat prodeji nových aut v USA. Americká automobilka se díky svému menšímu elektrickému sedanu dokázala dostat v prodejích na úroveň německých prémiových automobilek a některé z nich i překonat. Teď se nečekaný scénář opakuje v Evropě.

Stačil jeden jediný "plný" měsíc prodejů a Model 3 dokázal porazit veškerou konkurenci v podobě BMW řady 3, Mercedesu třídy C nebo Audi A4. V Evropě dlouho očekávaný elektrický nováček si v únoru připsal 3630 prodaných aut a to znamená pozoruhodný úspěch. Po uvedení na trh (Model 3 dorazil na konci ledna) totiž většinou auta potřebují několik měsíců, než se prodeje zvednou do očekávané výše.

Tesla však porazila zavedenou konkurenci se stejnou karoserií. V celém segmentu prémiových sedanů střední třídy se v rámci Evropy podle údajů analytické společnosti JATO Dynamics pro Model 3 rozhodlo 31 procent zákazníků, pro druhý Mercedes třídy C jen 29. Audi A4 si připsalo 14% podíl, BMW řady tři procházející generační obměnou zvolilo 13 % kupujících. Nutno jen podotknout, že německé rivaly si můžete pořídit i jako kombi a ty statistika nezohledňuje.

Tyto výsledky potvrzují loňské celoroční prvenství Tesly Model S mezi luxusními sedany. Elektrický vůz dokázal v rámci celé Evropy s 16 508 prodanými kusy porazit takové veličiny jako Mercedes třídy S, BMW řady 7 nebo Porsche Panamera.

Nová Tesla Model 3 začátkem letošního roku také vzala útokem žebříček nejprodávanějších elektromobilů, v němž sesadila z prvního místa dlouhodobě neochvějného lídra: Nissan Leaf. Porazila i poslední dobou velice úspěšný Renault Zoe. Únorový výsledek trhu s elektromobily je v porovnání se stejným obdobím loňského roku téměř dvojnásobný - z 10 539 kusů se zvedl na 19 674. Rostou totiž takřka všechny prodávané modely.