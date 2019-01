Test Lexusů RC a ES: Luxusní odnož Toyoty odmítá diesely a sází na hybridy

Lexus ES má za sebou už šest generací, nyní na trh přichází sedmá v pořadí. Spolu s ES automobilka představila i nový model RC. Ne každý se dobře orientuje v názvosloví Lexusu, tak jen pro upřesnění – ES je luxusní sedan, RC zase sportovní kupé.

A protože jsme měli možnost otestovat oba modely naráz, pojďme se jim věnovat zvlášť. Začněme nejdříve sportovní zadokolkou RC.

Test Lexusu RC

Model RC je nádherné kupé s pohonem zadních kol, které se výrazně inspiruje u vlajkového kupé LC. S motorizacemi je na tom stejně jako ES, tedy pro náš trh je k dispozici pouze verze 300h. V tomto případě už se jedná o třetí generaci.

Nabízí slušných 223 koní na zadní nápravě, a jelikož se spalovací motor o pár kW (konkrétně o dva) vešel pod limitních 135 kW, RC může parkovat v modrých zónách v Praze bez poplatku.

Vzhled se generačně moc nezměnil, výraznější je nové denní svícení, jak jinak než ve tvaru písmene L. Rastr masky chladiče prošel modernizací a jeho tvary se postupně prolínají, což vypadá efektně. V zadní části přibyly na krajích zadního nárazníku vzduchové kanálky, které by měly zajišťovat stabilnější jízdní projev.

Právě ten totiž prošel další úpravou. Citlivost řízení je nyní lepší, aerodynamika dokonalejší, odpružení vylepšené… A navíc nejde jen o marketingová klišé, reálné zlepšení jsme mohli vyzkoušet.

Lexus RC Motor: benzinový 4válec, 2494 cm3 + elektromotor

Výkon: 164 kW

Nejvyšší rychlost: 190 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,6 s

Kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km

Provozní hmotnost: 1735 kg

Objem zavazadlového prostoru: 340 l

Cena od: 1 350 000 Kč (akční cena 1 230 000 Kč)

RC není mainstreamové auto, spíše se dá klasifikovat jako pohodlné GT než nějaké sportovní náčiní. Pokud ho tak člověk bere, bude naprosto spokojený. Nová generace přinesla parádní stabilitu a kvalitnější odpružení. Dlouhé vzdálenosti bude zdolávat s naprostým nadhledem.

Celkem vysoká porce výkonu putující na zadní kola umí zajistit zábavu. Hybrid nehybrid, tohle auto se moc rádo sklouzne v mokré zatáčce, natož pak na sněhu. Většinu času bude ale posádka řešit, jak auto jezdí v běžném provozu. Zdálo se nám, že reakce na povely pravé nohy nejsou tak pohotové, jak by mohly být.

Také spotřeba není tak příznivá jako tabulkové hodnoty. Je ale potřeba zohlednit jízdní styl každého řidiče, pokud se bude chtít svézt svižně, palubní počítač ukáže hodnoty minimálně okolo 8,5 l / 100 km. Pokud by ale člověk více těžil z výhody hybridního pohonu, dostal by se určitě na příznivější hodnoty.

Cenově Lexus RC začíná na částce 1 230 000 korun a konkurentů mít moc nebude, hybridních kupé je totiž jako šafránu. RC je vizuálně výjimečné auto, zda si ale najde cestu k srdcím zákazníků, je otázkou. Patří však mezi atraktivní kupé střední třídy s pohonem zadních kol a možností parkování v Praze bez problémů. A to se rozhodně počítá.

Nálož bezpečnostních prvků je pak u obou aut maximální, což potvrdily i perfektní výsledky v Euro NCAP. Lexus staví na svém Lexus Safety System+, který obsahuje veškeré možné pomocníky.

Test Lexusu ES

Model ES stál spolu s vrcholným LS u zrodu značky Lexus. Je tedy pro značku velmi důležitý a tomu odpovídá i péče, kterou při modernizaci dostal. V Evropě má tento model s předním pohonem nahradit zadokolku GS.

Současná generace má být údajně tišší, prostornější a bezpečnější než kdy předtím. A také větší. Narostla celkem podstatně, do délky o 65 mm a do šířky o 45 mm. Současně se ale o 5 mm snížila.

Vzhled nezapře rodinu Lexusu, obří přední masku si nesplete nikdo. Ta má nově zajímavý tvar žebrování a pro Lexus typický tvar denního svícení do opravdu hodně protáhlého písmena L. Provedení F-sport dostalo masku trochu více členitou a ta tak působí subtilněji.

Při představení jsme viděli naživo obě verze v tmavě modré a tmavě červené metalíze. Těžko říct, která vypadá lépe, obě autu nesmírně sluší a působí opravdu luxusně. S modernizací přichází dvě nové barvy - béžová a zelená.

Na našem trhu se bude nabízet pouze v hybridní verzi s označením 300h. Ta přichází ve své čtvrté generaci, která přináší lepší projev motoru spolu s větším výkonem. V tuto chvíli motor vygeneruje 218 koní. Dále také umožňuje čistě elektrickou jízdu až do rychlosti 120 km/h.

Pod kapotou pracuje 2,5litrový motor s Atkinsonovým cyklem a výkonem 131 kW. A ano, přesně o 4 kW se vejde do limitu, kdy ještě může parkovat v pražských modrých zónách zdarma, což je velice praktická výhoda. Další výhoda je logicky spotřeba. My jsme na trase okolo jihošpanělské Malagy jezdili svižným tempem za průměrných 7 l / 100 km.

Lexus ES Motor: benzinový 4válec, 2487 cm3 + elektromotor

Výkon: 160 kW

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,9 s

Kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km

Provozní hmotnost: 1680 kg

Objem zavazadlového prostoru: 454 l

Cena od: 1 300 000 Kč (akční cena 1 208 790 Kč)

Motor se chová velmi příjemně. V přímém srovnání s třetí generací tohoto pohonného ústrojí je hned na první sešlápnutí plynu cítit svižnost a ochota zrychlovat. Díky tomu ani posádku neobtěžuje zvuk vytočeného motoru, protože auto se brzy dostane na úroveň cestovní rychlosti, kterou pak už stačí jen udržovat.

Při jízdě je poznat, že se pracovalo na zlepšení odhlučnění. Nejedná se o hrobově tiché auto. Konstruktéři se oháněli frázemi, že pro posádku by až příliš tichá kabina byla znepokojivá, možná ale vysvětlení hledejme i v tom, že v porovnání s ES musí zbývat vyšší úroveň komfortu a luxusu pro vrcholný model Lexus LS.

Chválíme ale audiosystém Mark Levinson, který patří k naprosté špičce, a budete si rádi chodit do auta jen poslechnout oblíbenou písničku.

K pohodlnému cestovnímu sedanu neodmyslitelně patří i sedačky. Konstruktéři je vyvíjeli tři roky a je to na nich znát. Nabízejí pohodlí křesel, do kterých se člověk pohodlně usadí a za tisíc kilometrů bezbolestně vystoupí. To samé platí i pro cestující vzadu, kteří si navíc mohou také nastavovat sklon opěradla.

Na cestující vzadu se myslelo, prostoru pro nohy je snad až nadbytek. V loketní opěrce jsou jak z bondovky ukryté ovladače vyhřívání sedaček, klimatizace, ale třeba i zadní sluneční clony a ovládání audiosoustavy. Na vlastní kůži jsme zjistili, že usnutí v tomto pohodlném křesle je při klidné jízdě otázkou pár minut.

Kufr je díky přesunutí baterií pod zadní sedadla výrazně větší a zároveň je auto celkově lépe vyvážené.

Na poli pohodlných sedanů je velký výběr, mezi konkurenty patří například Mercedes-Benz třídy E, Audi A6, BMW řady 5 či Jaguar XF. Na poli hybridních pohodlných sedanů je už ale nabídka menší.

Lexus už v případě ES také zveřejnil ceny, startuje na částce od 1,2 milionu. A to je velmi příznivá cena za pohodlný a luxusní sedan, který má rozumnou spotřebu a může parkovat v modrých zónách zdarma. Úplně pochopíme, pokud po něm sáhnou i luxusnější taxislužby, dávalo by to smysl.