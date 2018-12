Test Kii e-Niro: Nový elektromobil se má dojezdem téměř vyrovnat benzinovému autu

Automobilka Kia to s elektrickými vozy myslí vážně. Nedávno ukázala novou generaci modelu Soul EV a právě míří do prodeje crossover e-Niro. Niro teď bude tedy možné zakoupit jako hybrid, plug-in hybrid a jako čistý elektromobil.

Ten se bude vyrábět ve dvou variantách - slabší s výkonem 136 koní a dojezdem 289 kilometrů a silnější, který nabídne 204 koní a dojezd 455 kilometrů. Podle informací Aktuálně.cz se ale slabší verze v České Republice nejspíš nebude nabízet.

Udávané parametry silnější verze e-Nira zní lákavě, ne vždy je vše tak, jak se píše na papíře. Výkon 204 koní, zrychlení z nuly na sto za 7,8 sekundy a dojezd mimo město 455 kilometrů a ve městě dokonce přes 600 kilometrů zní zajímavě. Jaká je ale realita?

Dávka výkonu je v autě opravdu cítit. Pokud člověk zvolí sportovní režim, který ukousne pár kilometrů z dojezdu, pozná okamžitou reakci na pohyb pravé nohy. Přesně tak, jak se od elektromobilu očekává. V normálním a ekologickém režimu jsou reakce možná trochu vlažnější, rozhodně se ale nedají označit za pomalé, e-Niro je to pořád až nečekaně rychlé.

To využijete například při předjíždění, nebo napojení na dálnici. Je to příjemné, pomůže to, ale rozhodně vás to nenutí ke sportovní jízdě. S Kiou e-Niro se jezdí moc hezky, má stabilní podvozek a řízení, které by sice mohlo být trochu tužší, ale je opravdu přesné. Víceprvková zadní náprava se chová příkladně a i díky nízkému těžišti je auto v zatáčkách jisté. Ale i tak se hodí hlavně na pohodové přesuny, které doprovází na palubě absolutní ticho. K "řezání zatáček" by si e-Niro vybral málokdo.

V autě se nachází několik praktických funkcí - například možnost lokálního topení. Protože právě topení je v zimě velký žrout elektřiny, Kia vymyslela, že je zbytečné vytápět vůz celý, pokud v něm sedí pouze jedna osoba, a tak jde jednoduše tlačítkem zapnout topení jen pro řidiče.

Také se hodně pracovalo na rekuperaci. Její síla a tedy i efektivita brzdění při ubrání plynu se reguluje pádly pod volantem. Můžete ji nechat úplně vypnutou, nebo nastavit nejintenzivnější mód, při kterém se automaticky aktivují i brzdová světla a auto dokáže až zastavit. Díky spolupráci různých systémů je možné zvolit automatický režim, kdy auto dle profilu trasy, případně podle aut před sebou rekuperaci samo nastavuje.

A právě rekuperace pomáhá k vysokému dojezdu ve městě. Je to nezvyklé, že je mimo město spotřeba nižší, má to však logické vysvětlení - jízda vyšší rychlostí bez možnosti rekuperace například na dálnici je pro elektromobil náročnější než pomalejší pohyb s neustálým brzděním.

Při našem testování jsme s autem najeli stovky kilometrů v okolí francouzského Nice svižnou jízdou po okreskách a kilometry z počátečního dojezdu 430 kilometrů ubývaly opravdu pomalu. Při využití eko režimu a klidnější jízdě může být udávaných 455 kilometrů opravdu reálných. A to je skvělá hodnota. Hodně nás potěšilo, že zobrazovaný zbývající dojezd odpovídá realitě, v případě elektromobilu, kdy je potřeba myslet na to, kde ho nabít, se hodí, že lze ukazateli věřit.

Dobíjení probíhá pomocí konektoru CCS a rychlým nabíjením by mělo trvat 42 minut. Pokud si majitel pořídí domů Wall Box, což se při koupi elektroauta očekává, baterie se nabije za 5 hodin a 50 minut. Nevýhoda však může být u rychlonabíjení, k udávanému času je potřeba stanice, která poskytne 100 kW, a takových opravdu moc není, v Česku aktuálně není veřejná ani jedna. Standardně se u rychlejších nabíjecích stanic používá poloviční výkon.

Model e-Niro je od klasického Nira odlišný více, než se může zdát - je totiž větší. Šířka zůstává stejná, ale výška narostla o 25 milimetrů a délka o 20 mm. Je to dáno i potřebou umístění baterií, které se nachází pod kabinou. Prostor je silná stránka vozu - posádka nestrádá ani na předních místech, ani na zadních, k pozitivům lze připočíst i velký zavazadelník o objemu 451 litrů.

Optických změn není mnoho, jsou však patrné na první pohled. To platí hlavně pro zaslepenou přední masku, u níž není potřeba přivádět vzduch ke klasickému motoru. Přední nárazník je také odlišný a oživují ho nově uspořádané diody denního svícení.

Nový design mají i kola, na kterých je poznat hon za lepší aerodynamikou, která se v porovnání s běžným Nirem zlepšila.

Interiér se od konvenčního Nira tolik neliší, oživuje ho modrá linka (detail, který se nachází také na karoserii), má však elektronickou parkovací brzdu a řazení pomocí otočného ovladače. Hezky a hlavně přehledně působí sedmipalcový displej místo klasických budíků, na kterém se výrazně zobrazují dvě zásadní informace - dojezd a rychlost.

Výbava bezpečnostními asistenty odpovídá současné době, na palubě tedy najdeme adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v pruzích, nouzové brzdění a plno dalších.

Technické údaje: Kia e-Niro Motor: elektromotor

Výkon: 150 kW v 3800 až 8000 ot./min.

Točivý moment: 395 Nm při 3600 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 167 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,8 s

Spotřeba energie: 159 Wh/km

Provozní hmotnost: 1737 kg

Objem zavazadlového prostoru: 451 l

Cena od: zatím není známa

Cena modelu e-Niro zatím není známá, podle předběžných informací by se však měla pohybovat nad milionem korun za silnější verzi s plnou výbavou. I tak to ale není málo peněz. Na druhou stranu cenový rozdíl proti plug-in hybridní verzi by neměl být tak velký a možná nejeden kupující dá přednost plně elektrické variantě.

Hyundai Ioniq EV, se kterým e-Niro sdílí platformu, začíná na částce 899 900 Kč, vybavenější varianta Ultimate stojí 1 019 900 korun.

Potěšující je, že e-Niro funguje výborně a potěší naprosto dostatečným dojezdem i na poměry aut s klasickým pohonem. A navíc se ve všech důležitých vlastnostech chová jako běžné auto.

Přehled elektromobilů na trhu najdete tady.