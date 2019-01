Kia už nemá jen největší, ale i nejplacatější kompaktní kombi. Test nového Proceedu

Poté co na podzim představená Kia Ceed SW sesadila Octavii z pozice největšího kombi nižší střední třídy, přichází korejská automobilka s novým „nej“ modelem. Proceed už není třídveřovým hatchbackem, ale stylovým kupé-kombi, které má právo ucházet se o titul nejnižšího auta své třídy.

Důvodem je to, že o třídveřové vozy již prostě mezi zákazníky není zájem. Kia nicméně chtěla verzi Proceed v modelové řadě zachovat. "Nedokážu si představit, že bychom Proceed stáhli z nabídky. Nebyl to jen třídveřový hatchback, je to označení, které má reprezentovat dynamické a mladistvé myšlení naší značky," tvrdí Gregory Guillaume, šéfdesignér evropské Kie.

Stejně jako v případě C-sloupku Ceedu hatchback, který připomíná stejnou partii Mercedesu třídy A, se i u třetí karosářské verze ve vývojovém centru Kie ve Frankfurtu inspirovali ve Stuttgartu. Nový Proceed svým pojetím následuje kupé-kombi Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

Oproti klasickému kombi Ceed SW je Proceed o víc než čtyři centimetry nižší a o pár milimetrů delší. Opticky ale se svým příkře zkoseným čelním sklem a splývavou zadní partií vypadá v porovnání s konvenčním kombíkem delší o celé míle. Je nízký, placatý a elegantní. Je dokonce nižší než ono konkurenční CLA.

Pro krásu se ale tradičně musí trpět - v porovnání s kombíkem se o trochu zmenšil objem kufru: místo rekordních 625 litrů má v základu jen 594. Horší je to pak v případě, že sklopíte zadní sedadla: Proceed nabídne 1545 litrů, Ceed SW 1694. Řidičům stěhovavým by také mohl vadit menší vstupní otvor a nakládací hrana, která není v jedné rovině s podlahou kufru. Obojí komplikuje nakládání.

K dispozici naštěstí je upevňovací systém s kolejnicemi i možnost sklopit zadní opěradla dělená v poměru 40 : 20 : 40 (ideální pro převoz lyží) ze stěny kufru. Potěší i to, že se krycí roletka dá nadále schovat pod podlahu.

Mimo zavazadlový prostor přichází ona daň za stylovou linii střechy i v kabině - místa pro nohy je vzadu sice dost, prostoru pro hlavu ale výrazně ubylo, vpředu o tři centimetry i vzadu o čtyři. Pocitově je to ještě horší, když se rozhodnete připlatit třicet pět tisíc za panoramatické střešní okno. Nízká linie střechy také omezuje výhled šikmo vzhůru: chvilku si budete muset zvykat, jak zastavit před stopčárou, abyste viděli na semafory.

A nejstylovější varianta Ceedu má pochopitelně také svoji cenu. Ve srovnatelné verzi je o 65 000 korun dražší než hatchback a o třicet tisíc než kombi. Její stylové pojetí navíc dotváří i skutečnost, že se dá zvolit jen ve dvojici top verzí: za necelých šest set tisíc s motorem 1.4 T-GDI (103 kW) ve sportovně laděné GT Line (je nově dostupná i pro kombi a hatchback) a za 680 tisíc s 1.6 T-GDI (150 kW) ve sportovní variantě GT.

Právě GT s přeplňovanou jednašestkou dokáže dostát dynamickým slibům sportovně střižené karoserie. Slabší, ale velice kultivovaná jednačtyřka není obzvlášť s naloženým autem přesvědčivá.

Motor verze GT sice také není vysloveným silákem v nízkých otáčkách, ale jakmile ručička otáčkoměru překoná hranici 3000, má vždy dostatek síly na to, aby vás vytáhl ze zatáčky. Zrychlení a pružnost není dech beroucí, stěžovat si ale nebudete.

Ve verzi GT se standardně dodává sportovní výfuk s aktivní klapkou, aby vůz svoji sportovnost mohl dát najevo i zvukem, který je bohužel v nízkých otáčkách nepříjemně drnčivý. Vybírat můžete mezi přesným šestistupňovým manuálem a solidním sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. My bychom volili manuál.

Dobrý dojem dotváří i upravený podvozek (každá karosářská verze Ceedu a GT k tomu mají své unikátní naladění). Proceed GT je příjemně stabilní, nezáludný, rychlý, má docela vyvážené, byť těžší řízení a slušné brzdy.

Na okresce funguje velice dobře, na okruhu to sice tragédie také není, ale je znát, že se nejedná o nikterak ostré auto. Spíš o kombík, s nímž můžete jezdit svižně každý den se spotřebou okolo přijatelných osmi litrů. Otravný je jen výrazný valivý hluk pneumatik a pronikavější sportovní zvuk motoru, který ani v komfortním režimu Normal zcela nezmizí.

Sportovněji smýšlející šoféři možná raději oželí stylovou karoserii a sáhnou po GT v provedení hatchback, která je vedle Proceedu další novinkou. Krátká verze působí ostřeji, hbitěji a motor se zdá díky nižší hmotnosti pružnější. Navíc se dá pořídit o poznání levněji - za hatchback chce importér 614 980 Kč, za kupé-kombi 679 980 Kč.

Kia Proceed GT Motor: benzinový turbo 4válec, 1591 cm3

Výkon: 150 kW v 5500 ot./min.

Točivý moment: 265 Nm v 1500 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 230 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,6 s

Kombinovaná spotřeba: 6,8 l / 100 km

Provozní hmotnost: 1411 kg

Objem zavazadlového prostoru: 594 l

Cena: 679 980 Kč

Byť Proceedu vyrostla v přibroušeném hatchbacku konkurence ve vlastních řadách, jedná se o sympatický doplněk v nabídce značky. Je to auto, které přebírá takřka všechny dobré vlastnosti Ceedu (jednoduché ovládání, dobré zpracování, velice slušné jízdní vlastnosti a dobré tlumení nerovností) a přidává sportovní styl, který byste dosud mohli najít jen v nabídce německých prémiových značek.

Již teď navíc víme, že se řada Ceed bude dále rozvíjet. Ještě letos automobilka nabídne elektrifikované mild-hybridní verze i plug-in hybridní kombi s možností nabíjení ze zásuvky. Příští rok by se pak pod označením Ceed měla začít prodávat i čtvrtá karosářská varianta: počítáme, že se bude jednat o oplastovaný crossover.