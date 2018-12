před 1 hodinou

Organizace Euro NCAP, testující bezpečnost nových vozidel, každoročně vyhlašuje ocenění Best in class. To získá auto, které je nejbezpečnější ve své třídě. Letos jej odborníci rozdali ve čtyřech automobilových kategoriích celkem třem modelům. Přinášíme jejich přehled, vedle nejbezpečnějších aut v galerii najdete ale i ta nejméně bezpečná.

Pro přehledné výsledky nárazových testů Euro NCAP klikněte zde.