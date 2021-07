Dva symboly moderní doby: Cesta elektrickým BMW za trendy krabičkou v korunách stromů

Jednou se o něm bude u BMW mluvit jako o elektrickém mezikroku. Již letos BMW uvede na trh dva elektromobily s dlouhým dojezdem - i4 a iX, do roku 2025 značka představí devět elektroaut. Ale aktuálně má bavorák "jen" dvě auta na elektřinu - letitou i3 a pak iX3, elektrickou variantu oblíbeného SUV. Vyrábí se v Číně, a že ho pohání elektřina, poznáte až na druhý pohled.

Stojí jako pokoj v hotelu, ale do klasického ubytování mají daleko. Všechny ty moderní dřevěné útulny, maringotky, dřevěné krabičky a posedy jsou teď trendy. V době pandemie se hodí i fakt, že se tu s jinými hosty nepotkáte a snídani vám donesou v košíku.

Pokud toužíte strávit romantický večer ve dvou při pozorování západu slunce a ptáků v korunách stromů, v miniaturním prostoru, bez koupelny, Wi-Fi a televize, zároveň vám ale starý dobrý stan nebo srub přijdou moc obyčejné, glamping, jak se tomuto modernímu způsobu ubytování říká, se vám asi bude líbit.

K jedné takové moderní krabičce jsme dorazili i my. A více než vhodným dopravním prostředkem k tomuto typu aktuálně tak trendy privátního kempování pro lidi z města, kteří stanovat vlastně nechtějí. Elektrickým bavorákem.

Od běžné X3 ho poznáte až na druhý pohled. Elektrifikované iX3 se od svého konvenčního dvojčete liší detaily. Má zaslepenou masku, aerodynamická kola. A uvnitř modré detaily - třeba startovací tlačítko či dekor na voliči automatu. Není bez zajímavosti, že se vyrábí přesně na opačné straně zeměkoule, v Číně, zatímco X3 je amerického původu.

Aktuálně jde o jeden ze dvou elektrických vozů v nabídce BMW, vedle městské a letité, i když stále velmi dobře funkční i3. Ta pravá elektrická revoluce v podání Mnichovských začne až s koncem tohoto roku, kdy automobilka uvede nové, parametrově velice zajímavé a designově futuristické elektromobily (iX a i4).

Filozofický přístup, kdy se BMW snaží, aby pro zákazníka bylo důležité hlavně to, že si kupuje bavorák, a pak až teprve fakt, že jezdí na elektřinu, je tedy ojedinělý. A netýká se jen vzhledu, podobné pocity má i řidič a posádka.

Začněme odzadu: iX3 má slušně velký kufr, který se zmenšil zcela zanedbatelně jen v prostoru pod podlahou, a to přestože právě pod ni se nastěhoval elektromotor. Na zadních sedadlech je místa pro dvě osoby víc než dost a navíc se sklon opěradel dá nastavit, v případě nutnosti odvézt větší předměty také sklápět v poměru 40/20/40.

Vpředu si řidič a spolujezdec užívají všech předností bavorské značky. Tedy špičkového zpracování palubní desky, skvěle funkčního multimediálního rozhraní, naprosto logického a přehledného rozvržení všech ovladačů a nadprůměrných řidičských schopností.

I když má auto v sobě elektromotor a baterie, je to totiž pořád BMW. Stabilní na silnici, poslušně reagující na řidičovy povely, se skvělou pozicí za volantem.

Výkonovými parametry na papíře úplně neohromí, v praxi auto funguje velmi dobře. Má "jen" jeden elektromotor a baterii s využitelnou kapacitou 74 kW a pohon pouze na zadní kola. Odpich má ale slušný, na 100 km/h zrychlí za 6,8 sekundy a dálniční rychlosti udržuje bezproblémově. Je sice znát vyšší aerodynamický hluk, a to zejména od kol, ale s tím se potýkají prakticky všechny elektromobily.

Nás potěšilo nejvíc to, že v praxi auto spotřebovává tolik elektřiny, kolik udávají tabulky. Cesta z Prahy na Vysočinu byla dlouhá přes 150 km. Velmi nás zdržely velké kolony na D1, avšak i přesto, že jsme se po vyjetí z nich pohybovali rychlostí 130 km/h, palubní počítač ukázal hodnotu rovných 20 kW. Trasa klidnějším tempem po vysočinských silničkách druhý den a při využívání efektivního režimu Eco a zesílené rekuperaci - aktivuje se na voliči převodovky přesunutím do polohy B - hodnotu snížila na 19 kWh na 100 km. Auto velmi dobře využívá rekuperaci. Oficiální údaje hovoří o rozmezí 18,6 až 19 kWh.

Dobíjeli jsme na vysokorychlostní stanici Ionity. K ní jsme dorazili s akumulátorem nabitým na necelých 40 %, tedy poměrně dost, avšak následující den nás čekalo popojíždění v místech, kde nejsou dobíjecí stanice. Nabíjecí křivka během chvíle vystoupala velmi vysoko - na hodnotu 140 kW - udržela se tam jen pár desítek vteřin a začala rychle klesat. Podle tabulek má iX3 schopnost dobíjet se rychlostí 150 kW.

Během pár minut, které by i majitel běžného auta využil k návštěvy toalety a vypití kávy, se auto dobilo na 80 % kapacity. Cenu za nabití však neznáme, použili jsme nabíjecí kartu WeCharge, kterou k vozu poskytlo BMW.

BMW iX3 má tedy mnoho kladů. Má velice efektivní pohonné ústrojí, je schopné se dobíjet velmi rychle, což se hodí na delších cestách. Bez problémů, minimálně při předpisovém tempu a v létě ujede 350 až 400 km na jedno nabití.

BMW iX3 Výkon: 210 kW

Točivý moment: 400 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,8 s

Spotřeba energie: 18,5-19,5 kWh/100 km (WLTP

Kapacita baterie: 80 kWh (74 kWh využitelných)

Dojezd: až 460 km (dle WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 510 l

Cena: od 1 765 400 Kč

Ano, je těžší a v zatáčkách je to znát, navíc trochu hlučnější, než by být muselo, ale celkově je to povedené auto jak po stránce elektrického pohonu, tak jízdních vlastností. Na trhu jsou nyní rodinné elektromobily, které ujedou podobnou porci kilometrů a jsou levnější (namátkou třeba ID.4/Škoda Enyaq nebo Ioniq 5), mezi prémiovými značkami však iX3 patří paradoxně mezi nejdostupnější.