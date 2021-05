Tesla Cybertruck se za pár sekund promění na obytňák. Vestavba už jde koupit, auto ne

Líbila by se vám Tesla Cybertruck jako obytňák? Snadná pomoc, řeklo by kouzelné sluchátko. Vy ale nemusíte být Mach ani Šebestová, vestavba pro futuristický pick-up už se nabízí. Teď ještě, kdy dorazí auto, které pro evropský trh ani nemá homologaci.

Ještě ani není na trhu a už vznikla firma, která pro něj chce vyrobit speciální výbavu. Řeč je o modelu Tesla Cybertruck a úpravě od firmy Stream It z Las Vegas výmluvně nazvané CyberLandr, která auto promění na alespoň podle fotek a videí zajímavý obytňák.

1:08 Tesla Cybertruck jako obytňák | Video: CyberLandr

O modelu Cybertruck, který šéf Tesly Elon Musk představil v roce 2019, si můžete myslet ledacos, pravdou ale je, že přitahuje pozornost a výrazně dělí veřejnost na nadšené fanoušky a zavilé odpůrce.

Musk sice tvrdil, že auto by mělo přijít na americký trh už koncem tohoto roku, z minulosti se ale už několikrát potvrdilo, že sliby jsou jedna věc, realita druhá. Firma Stream It ale věří, že je tu dost zákazníků, kteří zaplatí zálohu za jejich vestavbu do auta, které ještě ani neviděli, natož aby se v něm projeli. A dost možná ho neviděli ani zaměstnanci Stream It…

CyberLandr se tváří jako futuristický karavan. Při běžné jízdě byste ho od běžného Cybertrucku sotva poznali, celá vestavba je ukrytá pod víkem "zavazadlového" prostoru, který připomíná cyberpunkový pick-up.

Obytná část funguje jako skládačka. Po rozložení, které má trvat jen pár sekund (a realizujete ho aplikací v mobilu), nabídne uvnitř prostor, kde nechybí kuchyň, provizorní kancelář nebo obývací "pokojíček", který se pak dá přestavět na ložnici. Samostatnou místností je pak miniaturní koupelna se sprchovým koutem a toaletou.

Futuristický karavan není žádné spartánské obydlí a neposkytuje pouze střechu nad hlavou. Kuchyň má speciální moderní dřez, se sušičkou na nádobí. V kuchyni také nechybí kompresorová lednička, "neviditelná" indukční deska a pracovní linka z mramoru. Což také znamená, že odpadá nákup plynových bomb, aby se dalo vařit a topit plynem.

Mnoho funkcí lze ovládat bezdotykově hlasem (třeba osvětlení, klimatizaci, indukční desku a vodu v kuchyni) a miniaturní dům na cestách v Tesle tedy funguje jako chytrá domácnost.

Interiér s vyhřívanou podlahou je vybavený také speciálními židlemi vyrobenými z tvrzené pěny (to aby byly lehké, zároveň komfortní), satelitní anténa StarLink od Tesly na střeše zase zajistí vysokorychlostní internet (placený), aby šlo v autě na cestách bez problémů pracovat, k dispozici je ještě 32palcová televizní obrazovka, která se připojuje kabelem nebo bezdrátově prostřednictvím Apple AirPlay 2.

Když slunce svítí moc nebo chcete mít uvnitř soukromí, okna s elektrochromním sklem lze ztmavit hlasem, a tak tu není potřeba záclonek, závěsů nebo různých clon, které okna zakryjí. Židle se pak rozloží na postel pro dvě dospělé osoby. Pod nimi zůstává ještě menší prostor pro spaní, například pro jednoho dospělého nebo pro dvě malé děti. Není ale asi nutné upozorňovat na to, že CyberLandr je vhodný spíše pro pár.

Také miniaturní koupelna stojí za pozornost. Vypadá totiž útulně, mramorová podlaha je rovněž vyhřívaná a WC se suchým splachováním má samočisticí funkci, což znamená, že není potřeba vyprazdňovat kazety s odpadem.

Firma uvádí, že voda se díky čtyřstupňovému systému filtrace a následným čištěním pomocí UV záření dá opakovaně používat. Schopnost vozu takto čistit a proměnit v pitnou také znamená, že ji můžete na cestách nabírat kdekoli - třeba i v jezeře nebo v potoce.

Elektřinu jak pro chod cestovní domácnosti, tak i nabíjení akumulátoru v elektromobilu zajišťují 500wattové solární panely na střeše vestavby, která je navíc rozkládací.

Mnoho funkcí lze také ovládat nebo o nich mít přehled díky aplikaci v mobilu. Vůz podporuje aktualizace OTA (over-the-air, tedy vzduchem), takže softwarové funkce půjde na dálku vylepšovat automaticky. Okolí vozu je plně sledováno kamerami, jak je to u Tesel obvyklé, a nechybí také automatické venkovní osvětlení před stahovacími dveřmi.

Firma také tvrdí, že v případě nutnosti lze celou vestavbu z korby vozu vyjmout, pokud majitel potřebuje například odvézt velký náklad. Jen to nezvládne jedna osoba.

Vestavba se nemá negativně projevit na aerodynamice vozu (právě proto, že je při jízdě zcela složená) a hmotnost se má zvýšit asi o 540 kg. Firma Tesla při uvedení Cybertrucku tvrdila, že auto má užitečné zatížení 1,6 tuny. S autem můžete cestovat kamkoli jako s běžným vozem, třeba i do podzemních garáží a zabere stejný prostor jako běžné vozidlo, což je oproti běžným obytným autům výhoda.

To všechno zní krásně a podle videí, která firma zajišťující úpravu zveřejňuje na svých stránkách, bydlení v Tesle krásně také vypadá. Vše má ale svou cenu a v tomto případě rozhodně není nízká. Standardně totiž úprava vyjde na v přepočtu 1,1 milionu korun, firma nyní nabízí slevu pro prvních 20 objednávek za předpokladu, že složíte zálohu lehce přes 100 tisíc korun. Pak vás vestavba vyjde na v přepočtu 860 tisíc. Teď ale ještě mít to auto…