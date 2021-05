Ford zbořil a znovu postavil symbol Ameriky. Pick-up F-150 bude jezdit i na elektřinu

44 let je Ford F-150 nejprodávanějším pick-upem v Americe, přičemž právě velké trucky jsou symbolem zámořských silnic. Dlouho platilo, že pod kapotou musí být spalovací agregát, ideálně benzinový šesti- nebo osmiválec. Až aktuální čtrnáctá generace poprvé přišla s hybridním pohonem a teď mění zaběhlé pořádky ještě víc. Ford totiž poprvé představil elektrickou F-150.

Elektrifikovat symbol Ameriky je vlastně logický krok, který modrý ovál chystal a avizoval již delší dobu. V elektrickém pohonu vidí automobilky budoucnost a masivně jej propaguje také nedávno zvolený americký prezident Joe Biden. Ten dokonce před několika dny navštívil továrnu Rouge Electric Vehicle Center v Dearbornu ve státě Michigan, kde se bude elektrická F-150 vyrábět.

Ford do továrny investoval 700 milionů dolarů, což není málo, přesto je to jen zlomek z 22 miliard dolarů, které automobilka nalije do globálního plánu své celkové elektrifikace. Právě vysoké investice Fordu do vývoje a výroby elektrického pohonu si Biden, jehož administrativa samotná chce podpořit elektrifikaci automobilového průmyslu až 174 miliardami dolarů, při návštěvě závodu pochvaloval. "Děkuji, že jste ukázali, jak vyhrajeme závod o 21. století. Budoucnost automobilového průmyslu je elektrická, už není cesty zpět," cituje amerického prezidenta oborový magazín Automotive News.

Ten se s prototypem nového elektrického pick-upu již také svezl, přičemž médiím po zkušební jízdě poměrně překvapeně oznámil, že je to "fakt rychlé auto". Zároveň na otázku, zda by si ho koupil (Biden patří mezi automobilové nadšence), odpověděl kladně.

A s rychlostí měl Joe Biden pravdu. Ford totiž v tiskové zprávě sebevědomě tvrdí, že elektrická F-150 je rychlejší než sportovní provedení Raptor. Z nuly na 97 km/h (tedy 60 mil za hodinu) má vystřelit za zhruba 4,5 vteřiny. Koneckonců oficiálně se vůz jmenuje F-150 Lightning. Kdo se trochu orientuje v historii pick-upů americké automobilky, asi mu neuniklo, že označení SVT Lightning nesly na přelomu století sportovní verze amerického bestselleru.

Ford nabídne dvě varianty vozu, obě mají dvojici elektromotorů. To znamená, že jeden je uložený vpředu a druhý vzadu. Slabší varianta nabízí 318 kW a 1051 Nm, silnější má 420 kW a 1051 Nm. Jde o hodnoty nižší než u loni v říjnu představeného GMC Hummer EV. Ten je také, ve vrcholné verzi, na 97 km/h rychleji a rychlejší je i třímotorová Tesla Cybertruck (její dvoumotorová verze je na tom zhruba stejně jako Ford). V obou případech jde o zatím nejvážnější konkurenty elektrické F-150.

Podle výkonu se bude také odlišovat nabízená kapacita akumulátoru. Ford sice nezveřejnil jejich přesné velikosti, slabší provedení by ale mělo podle odhadů ujet 370 km a silnější 482 km na jedno nabití. Je otázka, jak se na těchto hodnotách podepíše zatížení vozu. Stále jde totiž o pick-up s užitečnou hmotností 907 kg u slabší a 817 kg u silnější varianty, za nějž jde zapřáhnout přívěs o hmotnosti 3493, respektive 4536 kg.

Při nabíjení maximálním výkonem 150 kW automobilka deklaruje, že za deset minut bude mít verze s větší baterkou k dispozici 87 km a z 15 na 80 procent kapacity se dostane za zhruba 41 minut. Nabíjet bude možné i z wallboxů, přičemž bude záležet na maximálním nabíjecím výkonu. Ten nejrychlejší by měl za hodinu poskytnout 48 km a z 15 na 100 kapacity baterky se dostat za zhruba osm hodin. 150kW rychlonabíjení bude podporovat i menší akumulátor, u něj jsou ale hodnoty o kousek horší.

F-150 Lightning bude nicméně moci sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnost. Ford průměrně počítá s tím, že domácnost spotřebuje 30 kWh energie denně, udává proto, že verze s větší baterií by ji mohla napájet až tři dny, nebo dokonce až deset dnů ve chvíli, kdy je s dostupnou energií pracováno "s rozumem". Tato funkce je nicméně spojená s wallboxem, který pracuje s napětím 80 A, tedy tím nejvyšším, co Ford nabízí.

Provedení s větší baterií pak má funkci napájení domácnosti standardně, u modelu s menší baterkou je potřeba si připlatit. Do budoucna Ford také plánuje funkci, kdy auto bude napájet domácnost v době, kdy je elektřina dražší, a naopak si bude brát energii tehdy, kdy je levnější - to znamená třeba v noci.

Na první pohled je pak F-150 Lightning od standardní F-150 se spalovacím motorem rozpoznatelná prakticky jen podle zásuvky v levém předním blatníku a odlišných diodových světlometů vpředu, propojených světelnou lištou. Falešná je také maska, dostupná ve třech různých designech, protože ji elektromobil nepotřebuje. Pod přední kapotou je, jak se na elektromobil sluší, úložný prostor.

A protože spalovací motory F-150 nejsou z nejmenších, i prostor po nich nabízí 400 litrů a nosnost 181 kg. Zavazadelník je navíc voděodolný, lze ho přes špunt v podlaze vypustit a nabízí čtyři klasické zásuvky a dva USB porty. Na zadní korbu se pak vejde 1495 litrů nákladu.

Mimochodem auto si stále zachovává terénní schopnosti, ostatně Ford jej i v terénu testoval. Světlá výška tak je 226 mm (klasická F-150 s pohonem všech kol má 239 mm), přední nájezdový úhel má hodnotu 25,4 stupně, přejezdový úhel 17,8 stupně a zadní nájezdový úhel 24,2 stupně. To jsou hodnoty relativně podobné klasické F-150. Oproti ní má ale elektrická verze poprvé nezávislé zavěšení zadních kol a také nový rám.

Téměř šestimetrový Lightning s rozvorem náprav o délce skoro 3,7 metru má standardně dvojitou kabinu pro celkem pět osob. Designově se ani vevnitř neodehrály velké změny - digitální budíky mají 12 palců, centrální obrazovka systému SYNC 4A ale může mít nově až 15,5 palce a podobně jako Mustang Mach-E otočný ovladač ve spodní části.

První auta budou u amerických dealerů k dispozici na jaře příštího roku, rezervace je ale možná už teď. Základní cena za pracovní provedení je 39 974 dolarů (v přepočtu asi 833 tisíc korun) před veškerými pobídkami. To je méně než u Cybertrucku se dvěma elektromotory (a stejně jako za verzi s jediným elektromotorem) a výrazně méně než u základního Hummeru.

Standardní F-150 pak startuje na 28 940 dolarech (v přepočtu asi 603 tisíc korun), ovšem s dvoudveřovou kabinou. Se čtyřmi dveřmi je cena blízko elektrickému základu. Komfortnější provedení XLT už je ale dražší, v něm elektrický pick-up vyjde na 52 974 dolarů (asi 1,104 milionu korun).