Stop, policie! Jménem zákona si prohlédněte náš nový superstroj

Vladimír Löbl

Říká se sice, že žádné auto není tak rychlé jako policejní vysílačka, ale přece jen tu je pár automobilů, které jí mohou směle konkurovat. S policejními superauty se v poslední době roztrhl pytel, i když některá z nich jsou "fejková" a vznikla jen pro propagaci. Prohlédněte si nejzajímavější auta s polepy těch, kteří ve světě chtějí také pomáhat a chránit.

Z velké části se jedná o zdařilou marketingovou iniciativu automobilek a šikovných policejních šéfů. Ti se tak snaží zlepšit obraz policie v očích veřejnosti, přitáhnout ke sboru mladé adepty a možná se také hezky svézt.

V našich končinách pokusy vybavit policejní sbory zajímavými auty vesměs provázela nějaká aféra. Fordy Mondeo ST220 se publicity dočkaly zejména díky luxusní výbavě a koženým čalouněním. Terčem kritiky byla i koupě tří Hummerů H2 pražskou městskou policií.

Zapůjčené BMW i8, které prý mělo zjistit, jak na takový speciál reaguje veřejnost a zda vůbec najde u policie uplatnění, zase krátce po předání havarovalo za velmi zvláštních okolností. Dosti podivně působila i zápůjčka pěti luxusních prodloužených BMW 745Le k "silničnímu dohledu".

Pozornost pravidelně vzbuzují i vozy Městské policie Lázně Bohdaneč, která má oblibu v silných amerických strojích. V jejích službách jezdily Chrysler Saratoga, Dodge Intrepid a v poslední době tamní strážníci používají šestiválcový Dodge Charger, který loni doplnila jeho novější generace s osmiválcem.

Výborná reklama pro všechny zúčastněné

To ale nic není proti tomu, co využívají nebo čím se prezentují policejní složky v zahraničí. Extrémem jsou Emiráty, zejména Dubaj. Tam mají policisté regulérně v garážích takové skvosty jako Aston Martin One-77, Ferrari FF, Lamborghini Aventador, BMW i8, BMW M6, Ferrari LaFerrari, McLaren MP4-12 C, Nissan GT-R, Bentley Continental, Mercedes SLS, Audi R8 či Mercedes-Benz G v úpravě od Brabusu, ale také Bugatti Veyron.

Velkou hvězdu mají i policisté v Abú Dhabí v podobě exotického Lykanu Hypersport. Ty nejdražší vozy ale nejsou určeny pro běžnou hlídkovou službu, mají v očích turistů dobře dokreslovat luxusem oplývající prostředí Emirátů.

Výkonná sportovní auta v policejních barvách mají čas od času policejní sbory zapůjčená od výrobců na určitou dobu pro účely "testování", popřípadě se jedná o čistě propagační akce. Výjimečně jsou to vozy zabavené zločincům.

Před třemi lety takto přišla milánská policie k Ferrari 458 Spider, které bylo zkonfiskováno místnímu mafiánovi. Nevyužívá ho v běžné službě, ale jen pro osvětové a náborové akce. Jedno Ferrari ale v letech 1963 až 1973 skutečně používali na římské kvestuře. Šťastlivcem, který usedal za volant modelu 250 GT/E, byl maršál Armando Spatafora.

"Je to náročná práce, ale někdo ji dělat musí," říkali s úsměvem policisté z italské Kalábrie, kteří usedali za volant Lamborghini Gallarda, jež tamnímu sboru v roce 2004 věnovala automobilka ze Sant' Agata Bolognese.

Modrobílý speciál schopný dosáhnout nejvyšší rychlosti 315 km/h sloužil dopravní policii a zvláštním bezpečnostním složkám v italské Kalábrii a samozřejmě také v rámci různých policejních akcí rovněž k propagaci policie a značky Lamborghini.

Gallardo bylo občas využíváno také pro lékařské účely, kupříkladu k rychlému převozu krevní plazmy či orgánů pro transplantaci. Spolupráce Lamborghini a strážců zákona dále pokračovala dvěma vozy Lamborghini Huracán LP 610-4 pro policejní složky v Římě a Bologni.

Luxusní směska

Italské policejní Gallardo inspirovalo i policejní složky z Velké Británie, kde slouží řada výkonných vozů. Londýnská metropolitní policie si pro svou prezentaci vybrala kromě Gallarda i Murciélago. Vůz v ostré verzi LP-640 byl magnetem policejního stánku na výstavě MPH'06. Ve svém vedení má tamní metropolitní policie asi opravdové automobilové fanatiky. Na jedné její propagační akci byl totiž k vidění monopost formule 1 týmu Renault s nápisy "Police".

Pozadu nechtěla zůstat ani nizozemská policie a tamní firma Spyker. Její exotický model C8 Spyder v policejních barvách byl typický showcar, postavený pro tzv. policejní den. I tentokrát se jednalo o tučné sousto pro média.

2:19 Policie dostala nové BMW i8 | Video: Eva Srpová, Zdeněk Bašus

Také PR oddělení britského Lotusu v tom evidentně umí chodit. Jeho australská pobočka tamnímu policejnímu sboru z Bankstownu zapůjčila na půl roku model Exige. Kromě silničních kontrol byl automobil využíván, jak říkal superintendant Darcy, také k "prolomení bariéry mezi policisty a místní omladinou".

Také v USA jde potkat různé zajímavé policejní vozy, tu a tam používají šerifové Chevrolet Corvette, v Severní Karolíně, kde má svou továrnu BMW, svého času jezdil tamní ochránce zákona sportovním sedanem M5. Nejvíce pozornosti na sebe ale strhl jeden texaský šerif, když si nechal u německého specialisty na úpravy amerických vozů Geiger Cars vyladit Hummer H2. Vznikl tak nejrychlejší Hummer světa s upraveným motorem z Chevroletu Corvette na impozantních 28palcových kolech.

Hodně rychlé vozy občas "fasují" i policejní složky v Japonsku a Austrálii. V zemi vycházejícího slunce měli policisté mj. Hondu NS-X první generace a Nissan Skyline GT-R R34, nově využívají např. Lexus LC500. A u protinožců zase například Porsche Panamera, Holden HSV GTS 6.2 V8, Volvo S60 Polestar či nejnověji BMW M5 Competition.

Německé policejní "tunění" jen naoko

Publikační výtěžnost "demonstračních" policejních vozů velmi dobře pochopili i v sousedním Německu, kde si na nedostatek výkonných vozů rozhodně nemohou stěžovat. Ale i tam se v rámci dobré věci občas trochu více zasní. V roce 2005 tam totiž Asociace automobilových tunerů (VDAT) pod záštitou spolkového ministra dopravy vyhlásila iniciativu Tune it safe!, usilující o co možná nejbezpečnější používání tuningových doplňků mezi německými motoristy.

U příležitosti Essen Motor Show přišla firma Tech Art v rámci této aktivity s upraveným "policejním" Porsche 911 Carrera S. Kromě zástupu politiků se u něj, než putovalo zpět k tuningové firmě, vyfotografovali do památníčků i řadoví dopravní policisté. Zájem byl velký, "devětsetjedenáctku" ve službách německé policie totiž dnes již nenajdete. Na rozdíl od našich rakouských sousedů, kde u dálniční policie mají tyto vozy dlouholetou tradici.

V rámci iniciativy Tune it safe! se objevily i další zajímavé vozy. Tím "nej" byl ultimativní Brabus Rocket V12 odvozený od Mercedesu CLS 600. "Demonstrační" automobil deklarovaný jako nejrychlejší policejní sedan světa měl díky zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,0 s a elektronicky omezené nejvyšší rychlosti 350 km/h rovněž o pozornost médií postaráno.

A došlo i na propagační polepení další zajímavých aut do policejních barev: Audi R8 GTR, AC Schnitzer BMW i8, AC Schnitzer BMW M850i nebo Chevrolet Corvette Stingray. Ano, krásně se na ně dívá, ale policejní vysílačky mají i nad těmito superauty stále navrch.