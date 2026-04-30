V úspornosti se vyrovná TDI a dostane ho i Octavia. Volkswagen představil nový motor

Volkswagen se jeho uvedení dlouho bránil, nakonec s ním i pod tíhou zpřísňujících se emisí a pomalejšího nástupu elektromobility přišel. Řeč je o plnohodnotném hybridním pohonu ve stylu japonské Toyoty. Postupně se objeví napříč modelovým portfoliem německého koncernu včetně Škody Auto.
U Toyoty nebo Renaultu nahradil už před časem hybridní pohon klasický turbodiesel, u Volkswagenu jej zatím bude doplňovat. Nicméně soudě dle zkušeností s oběma zmíněnými značkami, v nízké spotřebě by právě naftovým agregátům měl být full-hybrid, či také samodobíjecí hybrid, velmi zdatným konkurentem. Zvláště v případě německé novinky, která vsadila na (kategorii full-hybridů) slušně velkou trakční baterii.
Ta bude mít kapacitu 1,6 kWh: pro srovnání v třeba mimořádně úsporné hybridní verzi Dacie Bigster či Duster má baterka kapacitu 1,4 kWh, stejně jako u Renaultů Captur nebo Symbioz. Takový Renault Austral má dokonce 2 kWh. Větší baterka přináší delší možnost jízdy na elektřinu zejména v nízkých rychlostech. Právě ve městě přitom hybridní dacie nebo toyoty dosahují spotřeby kolem tří litrů na 100 km.
Volkswagen se do světa samodobíjecích hybridů vydává vůbec poprvé. Doposud nabízel jen 48V mildhybridy nebo naopak plug-in hybridy s nutností dobíjet trakční baterii externě ze sítě. Nový pohon ponese označení Hybrid a na konci roku se jej jako první dočkají Golf a T-Roc.
Následovat budou i další modely nejen Volkswagenu, ale i celého koncernu. Hybridního pohonu se nejspíše v příštím roce dočká i Škoda Octavia, v roce 2028 bude následovat Seat Leon a dá se očekávat, že si cestu najde třeba i do aktuálně vyvíjené nové generace Škody Karoq. Naopak menší modely jako Škoda Fabia, Scala a Kamiq, respektive Seat Ibiza či Arona čeká cesta méně komplikovaného a levnějšího 48V mildhybridu.
Vedle baterie je součástí pohonu i hybridní modul a spalovací benzinový agregát 1.5 TSI s výkonem 110 kW. Ačkoliv hodnota maximálního výkonu vypadá povědomě, jednotka prošla mnoha úpravami, pracuje v Millerově cyklu, má vyšší kompresní poměr 12,5:1 a měla by mít vysokou účinnost až 39,2 procenta.
Do hybridního modulu je soustředěný elektromotor, druhý elektromotor fungující jako generátor, veškerá elektronika, diferenciál, jednostupňová převodovka a elektronicky řízená vícelamelová spojka k zapojení nebo naopak odpojení spalovacího motoru. Baterie s chemií NMC je pak umístěná v zadní části vozu v podlaze.
Systémový výkon hybridního pohonu bude 100 nebo 125 kW, poháněná budou přední kola. Jako každý hybridní pohon bude i ten od VW fungovat v režimu čistě elektrické jízdy (to především v nižších rychlostech), v režimu generátoru, kdy spalovací motor vyrábí elektřinu pro baterii, čímž dochází k prodloužení elektrické jízdy, nebo v režimu paralelní jízdy, kdy v rychlostech od zhruba 60 km/h výše pohání kola primárně benzinový motor. Maximální rychlost hybridních VW má být 180 km/h.
Ceny hybridní verze VW zatím nezveřejnil, nicméně bude někde mezi mildhybridním a plug-in hybridním modelem. Třeba u Golfu začíná první zmíněná verze na 785 900 korunách a dobíjecí hybrid na 981 900 korunách.
