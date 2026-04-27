27. 4. Jaroslav
Technika a design

Nejcennější veterány na trávníku. Milionové Mercedesy se přetahují o pozornost s Ferrari z plakátů

Výstava Automobilové klenoty 2026
Výstava Automobilové klenoty 2026
Výstava Automobilové klenoty 2026
Výstava Automobilové klenoty 2026
Výstava Automobilové klenoty 2026
Foto: Eva Srpová
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Vedle jedinečných veteránů a vzácných historických strojů se na hostivařském golfovém trávníku představila bohatá sbírka Ferrari. Na výstavě Automobilové klenoty zaujala i premiérová nabídka klasických Mercedesů na prodej nebo mimořádné kousky nejen českých sběratelů. Nejvyšší ocenění si odvezl unikátní Voisin.

V protisměru, z mírného svahu dolů, se po červeném koberci elegantně rozjíždí věrná replika Benz Patent-Motorwagenu a z vysokého sedátka ho zkušeně řídí Sylva Dyková, kurátorka automobilové sbírky v Technickém muzeu v Brně, v dokonalém přestrojení za Berthu Benzovou. Přece jen, jet do kopce, po trávě a koberci, by se nemuselo obejít bez komplikací.

Publikum sleduje tuto scénu s respektem. Nejde jen o efektní zahájení finálového defilé výstavy, ale o připomínku momentu, kdy se psala historie automobilismu. Právě Benzův vůz odstartoval úspěch spalovacích automobilů a symbolicky tak otevřel i přehlídku těch nejcennějších strojů, jaké dnes existují, a které se tak i letos o poslední dubnový víkend ukázaly na výstavě Automobilové klenoty v areálu Golf Hostivař.

Výstava Automobilové klenoty 2026
Benz Patent-Motorwagen na červeném koberci.Foto: Eva Srpová

Sylva Dyková si za tuto roli Berthy v černém korzetu, a také připomenutí historického milníku, kdy právě první dálková jízda uskutečněná o dva roky později v inovovaném modelu Benzova tříkolového stroje, na kterou se vydala statečná manželka věčně pochybujícího vynálezce, odnesla cenu poroty za vůz s největším historickým přínosem.

Areál v Hostivaři byl celý víkend plný návštěvníků a bylo zřejmé, že letošní výstava patřila k nejvýraznějším ročníkům vůbec. Golfový trávník se proměnil v přehlídku automobilů nedozírné hodnoty, kde vedle sebe stály vozy se zajímavou technikou, designové krásky, vrchol luxusu své doby a samozřejmě divácky oblíbené modely československé výroby.

Lákadlem letošního ročníku byla zejména značka Mercedes-Benz, která díky zmíněnému Patent-Motorwagenu slaví výročí 140 let od patentování tohoto stroje. Společnost Saga Classic, specializovaná divize Mercedesu, která má na starosti prodej a renovaci a veteránů, přivezla kolekci výjimečných klasických Mercedesů.

A padaly dokonce i konkrétní částky, za které by bylo možné některé z nich pořídit. To byl případ i modelu 300 SL Roadster z roku 1957, tedy otevřené verze slavného kupé Mercedes-Benz 300 SL Gullwing s typickými „racčími dveřmi“, který dnes patří mezi nejžádanější klasické sportovní vozy vůbec. „Cena k jednání je 1,5 milionu eur, tedy necelých 37 milionů korun,“ zaznělo.

Výstava Automobilové klenoty 2026
Škoda Favorit jako umělecké dílo od automobilového designéra Marka Piana.Foto: Eva Srpová

Ohromnou pozornost, a to především odborné poroty, přitahoval mnohem starší Mercedes 10/40/65 HP Sport, který patřil k technicky nejvýznamnějším exponátům celé výstavy.

„Tento raný kompresorový vůz představuje jeden z prvních kroků směrem k přeplňování motorů, které dnes považujeme za samozřejmost. Ve své době dokázal nabídnout něco naprosto výjimečného, tedy možnost výrazně zvýšit výkon aktivací kompresoru pouhým výrazným sešlápnutím plynového pedálu, kdy klidný cestovní automobil překvapil dynamikou,“ říká předseda odborné poroty výstavy Jiří Hulák. V porotě zasedá mimo jiné i redaktorka vydavatelství Economia.

Vliv na další vývoj značky tak z tohoto modelu činí jeden z klíčových milníků automobilové historie. I proto si cenný vůz odnesl trofej, která vedle estetické hodnoty ocenila především jeho technický přínos.

Mimochodem, i tento kousek je případně na prodej. „Prodám ho za 15 milionů,“ říká majitel, který by si rád místo něj pořídil do sbírky další své oblíbené Alfy Romeo.

Na opačném konci spektra stála elegance a styl, které reprezentovala Lancia Aurelia B24S Convertible. Tento vůz, navržený studiem Pininfarina, působil na trávníku jako jedinečný elegán. Vyvážené linie, harmonické proporce a celkový dojem i díky precizní renovaci zkrátka udělal dojem. Byl to rozhodně jeden z nejpůsobivějších automobilů celé výstavy.

Výstava Automobilové klenoty 2026
Interiér modelu Avions Voisin C23/24 Charquatre.Foto: Eva Srpová

Silnou diváckou odezvu vyvolala i stylizovaná jízda historického Mercedes-Benzu 220S spojeného se Alexandrem Dubčekem, který ho využíval v době, kdy byl velvyslancem v Turecku.

Za volant usedl coby velvyslancův šofér majitel vozu Jaroslav Větvička, zatímco na zadním sedadle seděl elegán, který se role politika období Pražského jara dokonale vtělil. Celá scéna měla nejen historický nádech, ale i lehkou dávku nadsázky, která publikum zjevně bavila. Když „Dubček“ následně vystoupil a ve slovenštině pronesl krátký motivační projev, v němž také poděkoval za cenu poroty za nejlépe zachovalý vůz, sklidil potlesk.

Vedle těchto momentů nabídla výstava i připomenutí průmyslových kořenů automobilismu. Ocenění získal také Oldsmobile Model R Curved Dash. I kdyžb všichni znají hlavně Fordův Model T, právě tohle byl první pásově vyráběný automobil na světě.

Absolutním vrcholem celé akce se ale stal Avions Voisin C23/24 Charquatre, který si odnesl titul Best of Show. „Představuje unikát nejen v rámci výstavy, ale i v celosvětovém měřítku. Jeho avantgardní karoserie ve stylu art deco je jedinečná, skutečná výjimečnost se ale ukazuje ještě víc při bližším prozkoumání. Interiér vozu je uměleckým dílem, geometricky přesný, odvážně komponovaný a plný nečekaných detailů, které kombinují luxusní materiály s designovou vizí, jež předběhla svou dobu,“ popisuje Hulák.

I kdyby byl člověk historií automobilismu nepolíbený, musí ocenit tento vůz jako celek, který působí jako architektonické dílo spíš než tradiční automobil. Je vidět, že jeho tvůrce Gabriel Voisin byl především architekt a také letecký konstruktér.

Výstava Automobilové klenoty 2026
Tento Voisin byl posledním vozem pro konstruktéra Gabriela Voisina, který si ho nechal do své smrti.Foto: Eva Srpová

Předseda poroty Jiří Hulák ještě dodává: „Jiný Voisin získal cenu už na loňské výstavě, ale zkrátka jeho unikátnost v mnoha směrech, tedy historické hodnotě, sběratelské ceny a úrovni renovace se tak vymyká i ve světě historických aut, že si zkrátka tuto cenu zaslouží.“

Také domácí Škoda Auto se tu také chtěla předvést v plné parádě, letos si ostatně značka připomíná 125 let svého působení v motorsportu a jako poctu svým úplným začátkům ještě v éře Laurin & Klement přivezla mimořádně vzácný model BSC, sportovní variantu raného modelu BS, která získala cenu ve třídě Antique Trophy. Nejlepším vozidlem českého původu se pro tento ročník stalo kupé Popular z roku 1937 postavené pro Rallye Malá Dohoda.

Velmi silnou sestavu nabídla i značka Ferrari, která tak představila působivý průřez sbírky vozů napříč historií. Vedle současných modelů zaujaly především historické exempláře, které patří k ikonám automobilového světa. Porota ocenila Ferrari F40, legendární model konce osmdesátých let, dále unikátní Ferrari 275 GTB/4 a také jedinečné zlatavé Ferrari 400 Superamerica z roku 1963.

Výstava Automobilové klenoty 2026
Ferrari F40 bylo v obležení.Foto: Eva Srpová

Každý z těchto vozů reprezentuje jiný přístup značky Ferrari od nekompromisního výkonu až po exkluzivní luxus a dohromady tvořily pestrý průřez této jedinečné italské automobilky. Že se na vozy Ferrari přišli podívat noví návštěvníci, bylo evidentní, a víckrát zaznělo, že zejména F40 byla jejich vysněným autem na plakátě vylepeném v dětském pokojíčku.

