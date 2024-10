Fenomenální úspěch Tatry a Talbotu. Vzácné veterány z Česka získaly prestižní ocenění

Na jedné z nejprestižnějších evropských výstav vzácných automobilových veteránů se představily dva automobily dovezené z Česka. A oba zaujaly náročnou porotu natolik, že získaly vysoké ohodnocení. Tatra 80 má cenu za nej renovaci, Talbot-Lago z Chropyně získal dokonce nejvyšší ze dvou cen Best of Show.

Nejprestižnější přehlídky historických veteránů jsou v Evropě dvě, každá má trochu jinou koncepci, každopádně obě se těší vysokému renomé. Vedle Concorzo d´Eleganza Villa d´Este u italského jezera Como je to Chantilly Arts et Elegance nedaleko Paříže.

Na té letošní se v září představily pouze dvě posádky z Česka se svými vzácnými automobily. Manželé Pavel a Martina Kasíkovi přijeli s dokonale zrenovovanou Tatrou 80 a otec a syn František a Robert Kudelovi tu předvedli výjimečný Talbot-Lago T26 Grand Sport s karoserií od Jeana Antema. A oba získali ceněné trofeje. Příběh vyšel v lifestyle magazínu PročNe, které vydávají Hospodářské noviny.

Tatra 80 zvítězila ve své třídě "La Folie des Grandeurs". Volně by se dala přeložit jako "Šílenství vznešenosti", anebo také, jak ostatně předvedli překladatelé filmu z roku 1971 s Louisem de Funésem v hlavní roli, "Pošetilost mocných", a to před dvěma vozy Rolls-Royce Phantom II, Delahayem i Mercedesem-Benz 540K roadster.

Sběratel kopřivnických automobilů obdržel dokonce zvláštní cenu za dokonale provedenou renovaci, kterou navíc mapuje výjimečná publikace Tatra 80: Tři životy Schichtova kabrioletu. Na voze pracoval tři dekády a jde o první ze čtyř vyrobených sportovních kabrioletů, který byl vystaven v roce 1931 na pražském autosalonu a patřil přednímu průmyslníkovi Heinrichu Schichtovi. Vůz má ale hlavně velmi pohnuté osudy, detailně zmapovanou kontinuální historii a jasnou identitu.

Porotci tuto kategorii vymysleli přímo během přehlídky právě proto, aby mohli tak výjimečný automobil alespoň nějakým způsobem zvláštně ocenit.

"Bojovali jsme dokonce o celkové vítězství Best of Show pro předválečné vozy s Bugatti T35C v nerenovovaném stavu. Ale tahali jsme za kratší konec. Bugatti T35 je absolutně kultovní francouzské auto, tento typ měl na soutěži speciální kategorii ke 100 letům a oceněný vůz raného provedení byl ve zcela původním stavu. Navíc celá expozice Bugatti byla podporována továrnou, která zde také s velkou slávou prezentovala k výročí 115 let své existence nový model Tourbillon. Takže to dopadlo asi správně, že když zde vyhrála právě T35 a že cenu v obou hlavních kategoriích získala francouzská auta," hodnotí výsledky Pavel Kasík.

Naráží tím na to, že z Chantilly si každoročně odvezou cenu za nejkrásnější automobil vždy dva vozy, jeden v kategorii předválečných a druhý poválečných aut. A právě v hodnotící kategorii Best of Show pro poválečné vozy vyhrál precizně zrenovovaný francouzský Talbot, který patří Kudelovým z Chropyně. Málem tak z toho bylo fenomenální dvojité vítězství českých milovníků klasických automobilů, navíc letitých dobrých přátel.

Pro Kudelovy to byl úspěch o to větší, že před pěti lety si z Chantilly odvezli stejnou cenu pro jiný Talbot-Lago Grand Sport. Shodou okolností oba vozy, které na prestižní události s časovým odstupem excelovaly, pořídili před devíti lety v Los Angeles od Betty Lockeové, vdově po známém sběrateli automobilů Lindleyovi Lockem, a následně auta zrenovovali do posledního šroubku.

František a Robert mají Talboty v lásce. Aktuálně vlastní už tři modely Grand Sport a k tomu 1,5 vozu Grand Prix. "Jeden a půl proto, že auto mělo za svůj život dvě karoserie. V modelu jezdil slavný argentinský závodník Juan Manuel Fangio," popisuje Robert Kudela s tím, že aktuálně se v chropyňské renovační dílně pustili do opravy druhého typu karoserie. V 50. letech se změnila pravidla a závodní auta musela mít blatníky plně kapotované.

"Nová karoserie typu barchetta je v současné době na jiném podvozku a my ji plánujeme vrátit," dodává Robert Kudela, čím se nyní v Chropyni zabývají.

Výsledek v Chantilly se svým vozem hodnotí milovník veteránů nadšeně. "Byla to fantastická akce. Vyšlo počasí a přišlo neskutečných 28 tisíc diváků, nikdy předtím jsem jich tu tolik neviděl," říká s tím, že má pocit, že i mladí lidé konečně začali přicházet na chuť starým vozům a stávají se z nich fanoušci veteránů.

Místo jednoho Talbotu rovnou dva

Vůz, který získal v září ve Francii hodnotnou cenu Best of Show, má působivý příběh. První Talbot-Lago T26 Grand Sport si chtěli do Chropyně pořídit už na aukci veteránů v rámci pařížské výstavy Rétromobile v roce 2015, kde se dražily klenoty ze sbírky Rogera Baillona. Jenže když se cena přehoupla přes hranici milion eur, kterou si Robert Kudela vnitřně stanovil jako strop, rozhodli se už nadále nepřihazovat. Automobil si následně pořídil slovenský sběratel.

Ještě téhož roku pak na doporučení Petera Larsena, autora publikace o modelech Talbot-Lago Grand Sport, vyrazili do Los Angeles "V garáži stála tři vystavená GS. Všechna patřila vdově Betty Lockeové. Cena byla velmi vysoká a já pořád nevěděl, který vůz si vybrat. Měl bych sáhnout po číslu 110103, posledním talbotu s kapkovitou karoserií (Teardrop) v hliníkovém provedení od Figoniho, který byl rozebraný na součástky? Anebo se přiklonit k číslu 110112, což byla neuvěřitelně nádherná karoserie od Antema s motorem používaným pouze ve vozidlech GP? Třetí do party, opodál stojící kabriolet od Dubose, vypadal jako GS pro chudé," popisuje pro PročNe Hospodářských novin Robert Kudela.

Nakonec se rozhodl, že zkrátka musí mít auta obě, Antema i Figoniho. "Zavolal jsem domů otci, jenž mi řekl, že jsem asi spadl z višně. Jakmile jsem mu ale poslal fotografie, řekl, že má dost kuráže na to, aby zrestauroval obě auta, a že do toho jde. Zbýval poslední krok, oznámit to Petře, mé ženě. Náš rozhovor naštěstí proběhl v klidu a já zůstal ženatý," dodává vesele Kudela mladší, který je ředitelem Chropyňské strojírny, již založil jeho otec.

Antem a Figoni se tak díky Kudelům vrátily po šedesáti letech do Evropy. Exemplář Figoniho byl rozebraný na součástky a dorazil pouze v bednách, avšak nechyběl jediný díl. Auto s karoserií od slavné karosárny Figoni a Falaschi bylo postaveno v roce 1948 pro francouzského podnikatele Fayola, přezdívaného "Zipový král". Právě tomu dali při plánování renovací nejdřív přednost a byl hotový dříve.

Talbot Figoni přinesl po renovaci majitelům ohromné zadostiučinění za tisíce hodin práce. V roce 2018 byl nominovaný na Best of Show na Concours d´Elegance v Pebble Beach, kde navíc získal dvě trofeje Vitesse and Elegance Trophy a French Cup za nejlepší francouzské auto. Následně získal cenu Best of Show v Chantilly a také cenu za nejlepší auto na Salon Privé.

Pak přišel na řadu Antem. Talbot-Lago T26 GS s karoserií Antem coupé, který poprvé vyjel z továrny 26. dubna 1949 a dostal registrační značku 6637 - RS.

Jde o velmi vzácný exemplář z řady GS, protože Jean Antem vytvořil pouze tři karoserie. "Zákazníkem byl Paul Cavallier, významný průmyslník v poválečné Francii a ředitel společnosti Pont à Mousson. Šlo o slévárnu a ocelárnu založenou v roce 1856, jež produkovala surové železo a ocelové odlitky.

Během následujících devadesáti let se postupně stala jednou z nejvýznamnějších společností ve francouzském těžkém průmyslu. Po roce 1945 pak hrála dominantní úlohu v zotavení průmyslu ve Francii a měla hlavní slovo v přidělování oceli dle takzvaného Ponsova plánu," píše se v Larsenově knize Talbot-Lago Grand Sport: The Car from Paris.

V roce 1946 se ostatně Cavallier zasadil, aby Antonio Lago získal příděl oceli pro opětovné zahájení výroby automobilů, a za to získal od roku 1948 místo ve správní radě automobilky Talbot.

V roce 1949 totiž byly vztahy mezi Antoniem Lagem a Cavallierem stále ještě vřelé, zkazily se až později, kdy se naopak Cavallier snažil Lagovi maximálně zkomplikovat podnikání.

Talbot s podvozkem č. 110112 měl být nicméně mimořádný automobil pro mimořádného majitele. Cavallier byl milovníkem rychlých a krásných aut, podílel se dokonce na vstupu Ferrari na francouzský trh, sám několik na zakázku upravených Ferrari také vlastnil a přátelil se se samotným Enzem Ferrarim. Jeho vášeň se ostatně projevila i na specifikaci jeho Talbotu Antem. Dostal totiž závodní motor.

Když Kudelovi auto po dopravení do Česka pořádně ohledali, zjistili, že jako zázrakem bylo absolutně kompletní. "Vše bylo originální, jen totálně opotřebované. S autem se muselo strašně moc jezdit, z čehož máme radost. Auta podle nás nejsou jen na koukání, musí být radost je řídit," dodává Robert Kudela.

Vůz byl sice dvakrát přelakovaný, ale i čalounění bylo původní, bohužel potrhané a zkřehlé tak, že se odlamovalo. "Rozhodnutí o způsobu renovace bylo jasné. Vůz kompletně zrenovujeme v nejvyšším možném standardu tak, aby odpovídal dni, kdy opouštěl dílny Jeana Antema," popisuje ředitel Chropyňské strojírny a vášnivý milovník veteránů.

Zvláštní péče se musela věnovat závodnímu motoru GP. Motor má na brzdě téměř 250 koní a 350 Nm při 4800 otáčkách. Po zaběhnutí je to 260 koní při 5500 otáčkách. Betty Lockeová v knize Petera Larsena ostatně vzpomínala, že čím rychleji se s Antemem jelo, tím byl lepší. "Myslím, že spotřeba ale byla okolo 40 litrů benzínu na sto kilometrů, tedy dvakrát tolik než běžný Talbot," popisovala v dopise.

Výběr laku byl ostatně také jasný. Nejvrchnější vrstva barvy byla stříbrná, která časem získala nazelenalý nádech. Pod touto vrstvou renovátoři narazili na modrou a pod ní už na šedý originální. Antem tak navrátili do stavu, jak byl dodán panu Cavallierovi.

Vůz chtěli po renovaci premiérově představit v roce 2022 na Concours d´Elegance v kalifornském Pebble Beach, jenže při transportu se porouchala převodovka, a tak zůstal ve stanu a soutěže se bohužel neúčastnil. Mrzuté je na tom to, že majitelé považují šedý Talbot Antem za nejpovedenější vlastní renovaci a zasloužil si být v záři reflektorů. Premiéru si užil až na letošním zářijovém Chantilly. Nejvyšší cena je určitě satisfakcí.

Kudelům se letos s trofejemi zadařilo. Do USA přivezli v srpnu další z dokonale zrenovovaných Talbotů, a to model Talbot-Lago T26 Grand Sport Saoutchik Fastback Coupé, který renovovali šest let. V roce 2017 ho koupili od sběratele Petera Mullina.

Talbot českých majitelů se dostal v Kalifornii do skupiny čtyř nejlepších vozů, což je neskutečný úspěch. Vítězem se stalo Bugatti Typ 59 z roku 1934 švýcarského sběratele Fritze Burkarda.

Na Pebble Beach by rádi dopravili závodní Talbot s karoserií barchetta, až bude hotový. Každá renovace chropyňských ale s ohledem na pečlivost trvá dlouho. Snad za pár let se v Kalifornii opět blýskne další výjimečné auto českých sběratelů…