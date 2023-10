Tatra nezná bratra, ale zná vodík. Důlní speciál Force e-Drive představuje v Ostravě

Po třech letech vývoje dnes kopřivnická Tatra ukazuje prototyp těžkého nákladního vozu pro časy bez ropy. Čtyřnápravový kolos je navržený pro těžební průmysl. Má celkovou hmotnost 45 tun a 65procentní stoupavost. Tatra si chce vyzkoušet vodíkový pohon v co nejtěžších podmínkách. Vůz je vystaven na konferenci H2 Future, kterou v Ostravě pořádá Moravskoslezký kraj.

Termíny, do kdy mají automobilky opustit fosilní paliva, se kvapem blíží. Týká se to i nákladních automobilů nad 12 tun, kde je třeba už do roku 2025 dosáhnout snížení emisí CO2 o 15 procent, do roku 2030 o třicet procent. Za vozidla bez lokálních emisí budou výrobci získávat kredity.

Stranou nezůstanou ani speciální aplikace jako důlní vozidla. Kromě vysoké nosnosti, průchodnosti terénem, trakce a stoupavosti u nich bude třeba také omezit na minimum technické odstávky. Vodíkový pohon zde potvrzuje své známé výhody: je lehčí a natankuje za několik minut.

Pohled na první snímky ukazuje i odvrácenou stranu. Nádrže na vodík zaberou hodně místa a ubírají prostor z využitelné nástavby.

Základem vozu je těžký podvozek Tatra Force dodávaný převážně pro vojenské využití. Tvoří ho centrální nosná roura a nezávisle zavěšenými koly s extrémně dlouhými zdvihy pérování.

Tři ze čtyř náprav jsou poháněny synchronním elektromotorem o trvalém výkonu 480 kilowattů a točivém momentu 2300 Newtonmetrů. Ten je dále násoben pěti stupni převodovky s elektronicky ovládaným řazením. Nejvyšší rychlost dosahuje 85 km/h.

Vodíkovou část pohonné jednotky dodává česká firma Devinn, která má na kontě už několik úspěšných aplikací amerických elektrochemických článků Nuvera. Dva svazky článků mají souhrnný výkon 200 kilowattů.

Na články navazuje baterie Li-Ion s kapacitou 171 kilowatthodin. Baterie je důležitá pro rozjezd vozidla, jelikož vodíkové články nedosahují plného výkonu tak rychle, jak šlape řidič na pedál.

Se zástavbou vodíkového pohonu pomáhají Tatře také specialisté z Vysoké školy chemicko-technologické a Centra výzkumu Řež. Vůz bude dnes a zítra vystavena na vodíkové konferenci H2 Future v ostravském Gongu. Jde o první veřejnou ukázku a také první prototyp, který teprve čeká veškeré testování.

V Evropě je s vodíkovým pohonem nejdále Hyundai. Dvacet vozů Xcient Fuel Cell provozuje obchodní konsorcium ve Švýcarsku. Daimler a Volvo jsou ve fázi testování.

V příštích dvou letech se v evropských městech objeví nejdříve autobusy portugalského výrobce Caetano, který používá vodíkové články Toyota.

Hyundai provozuje flotilu vodíkových náklaďáků také v Koreji. V Kalifornii má hlavní slovo Kenworth. Bude se podílet na velké dotované zakázce na čistší provoz v přístavu Los Angeles. V Číně jezdí vodíkových vozidel už několik set.