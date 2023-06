Další rána pro státní kasu. Povinný přechod na uhlíkovou neutralitu má stát biliony

Česko bude muset do transformace na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun, uvádí studie poradenské firmy Boston Consulting Group a Aspen Institute. S investicemi je podle nich potřeba začít hned a musí se zaměřit na podporu technologií, které lze vyvážet do zahraničí. Jedině tak si ČR v konkurenci evropských států udrží silnou pozici, uvedli autoři studie.

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, ke kterému se zavázaly členské státy EU, povede podle studie v Evropě k výraznému přerozdělení bohatství. "ČR má šanci stát v tomto procesu na straně vítězů a být v řadě odvětví evropským technologickým lídrem, ať už jde o výrobu modulárních jaderných reaktorů nebo výrobu zeleného vodíku," uvedl řídící partner Boston Consulting Group Tomáš Wiedermann. Do roku 2030 bude podle zjištění třeba v souvislosti s dekarbonizací ekonomiky investovat přibližně 1,2 bilionu korun. Nejvíce dotčeným sektorem bude energetika, do níž by měla plynout více než polovina všech investic. Následují průmysl, doprava a automobilový průmysl, v menší míře zemědělství a odpadní hospodářství. "Pokud firmy nyní nezačnou výrazně investovat do změny svých výrobních technologií, za několik let ztratí svoji konkurenceschopnost. Ať už z toho důvodu, že budou muset platit vysoké částky za emisní povolenky, nebo proto, že například čeští subdodavatelé vypadnou z dodavatelských řetězců nadnárodních firem," upozornil Wiedermann. Bez dobře cílených investic může být podle něj ohrožena až desetina českého HDP. Studie identifikuje pět oblastí, ve kterých může Česko získat náskok nad zbytkem Evropy, a které pro české firmy představují příležitost v hodnotě stovek miliard korun ročně. Elektromobilita a obnovitelné zdroje energie Jde o výrobu a vývoj elektromobilů včetně baterií, vývoj a výrobu technologií a softwaru pro obnovitelné zdroje energie či účast na dodavatelském řetězci pro výrobu a vývoj modulárních jaderných reaktorů. Důležitou roli budou hrát také vodíkové technologie nebo výroba tepelných čerpadel. Autoři studie odhadují roční tržní potenciál v těchto segmentech v EU celkově na 1,5 až 2,2 bilionu korun. "ČR patří mezi země s největší produkcí CO2 (oxidu uhličitého) na obyvatele a nemá ani tak vhodné podmínky pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů jako některé jiné země. Proto se musíme soustředit především na hledání inovativních řešení a jejich následný vývoz do ostatních zemí," upozornil výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute Milan Vašina. "Máme silnou startovní pozici nebo si ji vhodnými kroky vlády můžeme vybudovat. U výroby baterií jde například o to, abychom investorům dokázali nabídnout více vhodných lokalit na stavbu továren a umožnili u nich postavit čisté zdroje energie," doplnil. Boston Consulting Group spolupracuje s vedoucími představiteli byznysu a veřejné sféry na řešení problémů, její tradice sahá do roku 1963. Cílem středoevropské pobočky Aspen Institute je rozvíjet mezioborovou spolupráci.

