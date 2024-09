Ve Francii se blýskne Tatra 80. Jede z Česka na prestižní sraz veteránů

Renovoval ji téměř tři dekády, teď unikátní Tatra Pavla Kasíka zazáří na jedné z nejprestižnějších veteránských akcí v Evropě. Už tento víkend se představí na zámku Chantilly nedaleko Paříže, kam se pravidelně sjíždějí stovky sběratelů, kteří vystavují průřez automobily od jejich počátků až k nejmodernějším supersportům.

Právě do této prestižní společnosti se přitom kabriolet Tatra 80 z počátku 30. let náramně hodí. Nejen, že má za sebou časově i finančně nákladnou renovaci, je to také jediné zachovalé původní auto svého druhu na světě, jehož historii navíc Pavel Kasík zmapoval se stejnou pečlivostí, s níž auto 28 let renovoval.

Vůz si v roce 1931 pořídil významný severočeský továrník Heinrich Schicht, odtud také podtitul Kasíkovy knihy o historii a renovaci této tatrovky - Tatra 80: Tři životy Schichtova kabrioletu. Následně si auto prošlo mnohými peripetiemi, v 60. letech bylo upraveno pro hasiče a Kasík jeho torzo získal z Belgie v roce 1995. Pak započala renovace.

"Díky pořízení původních výkresů jsem mohl nechat chybějící díly znovu vyrobit. Mým cílem bylo autu zachovat všechny jeho zvláštnosti, sehnat autentické příslušenství, materiály, zvolit co nejpůvodnější barvy. Hodilo se mi na to i vzdělání architekta se specializací na rekonstrukce památek," řekl Kasík loni v červenci časopisu Ekonom.

Tatra do posledního šroubku odpovídá stavu jako počátkem třicátých let, většina dílů je původních. To platí dokonce i o nářadí, cestovní kufry jsou sice vyrobené znovu, ale podle dobových materiálů. Celkem vzniklo 22 dvanáctiválcových vozů Tatra 80, ví se o asi šesti dochovaných - ovšem ve velmi různém stavu a ne vždy s jasnou a kontinuální historií. Jak už jsme zmínili, kabriolet v původním provedení existuje jediný, v Národním technickém muzeu pro změnu stojí landaulet prezidenta Masaryka.

Sběratel a historik Pavel Kasík přitom na podobné veteránské přehlídce nebude vystavovat poprvé. V roce 2014 jeho T77, také po pečlivé renovaci, zaujala na přehlídce elegance v kalifornském Pebble Beach, kde získala titul nejkrásnější Tatry. Jeho T80 se tak nyní předvede asi 50 kilometrů severně od Paříže na zámku Chantilly, kde se tento týden od 12. do 15. září uskuteční sedmý ročník přehlídky Chantilly Arts & Elegance.

"Naše Tatra tu bude reprezentovat úroveň československého meziválečného automobilového průmyslu v kategorii "La Folie des Grandeurs", volně by se dala přeložit jako "Šílenství vznešenosti" či "Megalomanie". Více než rok po neveřejném představení v dopravní hale Národního technického muzea v Praze tak proběhne oficiální premiéra vozu na mezinárodní akci nejvyšší kvality," popisuje Pavel Kasík pro Hospodářské noviny.

Chantilly Arts & Elegance je jedna z nejprestižnějších veteránských přehlídek v Evropě, pořadatelé počítají, že se tam ukáže přes 800 automobilů. Pro návštěvníky bude přístupná jen v neděli 15. září. Pavel Kasík přitom nebude jediným účastníkem z České republiky. Objeví se i otec a syn František a Robert Kudelovi, kteří se věnují renovacím veteránů, především pak francouzské značky Talbot, které také sbírají. František Kudela je rovněž majitelem Chropyňské strojírny.

Mohlo by se vám líbit: